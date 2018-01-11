Что такое культурное волонтерство, и как каждый может стать реставратором старинного монастыря

11 Янв. 2018 2018-01-12T01:44:25+03:00

О том, как добровольцы помогают сохранить памятники архитектуры, расскажут на семинаре “Я – волонтер культуры"

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2018 год в России объявлен решением Президента РФ Годом добровольца. И это не случайно: ведь волонтерское движение в нашей стране с каждым годом становится все популярнее. Кто-то мечтает стать волонтером Чемпионата мира и прикоснуться к событию планетарного масштаба, кто-то каждый день без устали дарит частичку своего тепла сиротам, одиноким пенсионерам, инвалидам, бездомным...

Еще одна сфера, в которой работа волонтеров просто необходима - сохранение удивительного культурного наследия нашей страны. Есть даже такой термин "культурное волонтерство". Благодаря ему каждый неравнодушный человек может в буквальном смысле прикоснуться руками к истории своей страны и помочь сохранению памяти и культуры России.

Волонтеры с 2017 года работают над восстановлением Донского монастыря в Москве Фото: www.facebook.com/voopiik/

О том, что это за сфера, и как стать добровольцем, расскажут на семинаре “Я – волонтер культуры”, который пройдет 15 января в Москве. Организаторы — Общественная палата РФ, Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК), ресурсный центр по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер», а также французское добровольческое объединение REMPART.

Речь пойдет о том, как обычные люди могут своими руками сохранять объекты культурного наследия; какие сегодня есть возможности участия добровольцев в реставрации памятников; какие для этого нужны навыки.

Пожалуй, один из самых ярких примеров такой работы, о котором расскажут на семинаре, - деятельность активистов школы ВООПИК. Здесь любой желающий, неравнодушный к старым замкам, усадьбам, монастырям, может сам стать настоящим реставратором.

Волонтеры с 2017 года работают над восстановлением дома Палибина (памятника архитектуры начала 19 века на улице Бурденко) и Донского монастыря в Москве, одной из древнейших православных обителей России. В этом году работы в Храме Михаила Архангела и на двух башнях монастыря будут продолжены. Причем прикоснуться к истории нашей страны сможет каждый, пройдя бесплатную подготовку в школе ВООПИК: занятия будут вести опытные реставраторы и эксперты в деле сохранения наследия.

В 2018 году работы в монастыре будут продолжены Фото: donskoi.org

Когда: 15 января в 16.00

Где: Общественная палата Российской Федерации, пл. Миусская, 7, стр. 1

Вход свободный, необходима регистрация

Кроме того, до 20 января все желающие могут записаться в новый набор школы волонтеров ВООПИК