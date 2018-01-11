Зачем Минфин скупает валюту

11 Янв. 2018 2018-01-11T17:37:06+03:00

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Минфин России объявил о необычно больших закупках валюты на внутреннем рынке. Потратит на это рекордные 257,1 млрд. рублей. По 15,1 млрд. руб. в день с 15 января по 6 февраля!

Зачем Минфину валюта в таких количествах? И что за денежки он на нее собирается потратить? Это нефтегазовые сверхдоходы, которые образуются, когда стоимость нефти выше той, что заложена в нашем бюджете. Скажем, бюджет сверстан, исходя из $40 за баррель, а российская нефть Urals стоит больше $60 за баррель - как было в этом декабре. Вот образовавшиеся таким образом «излишки» доходов от нефти Минфин, согласно бюджетному правилу, тратит на закупку валюты для госрезервов — Фонда национального благосостояния.

По словам представителей Минфина, такие закупки уменьшают зависимость курса рубля от стоимости нефти. А то нефть вверх — и рубль туда же. А благодаря закупкам ситуация более спокойна и предсказуема.

Напомним, что с прошлого года бюджетное правило несколько изменилось. В связи с чем закупки валюты стали более интенсивными. Скажем, предыдущий рекорд был поставлен совсем недавно - в декабре на покупку валюты было потрачено 203,9 млрд. руб.

Эксперты объясняют дело просто: Минфину укрепляющийся рубль не выгоден, поскольку тогда сложнее сводить концы с концами в бюджете. Отсюда и рассказы про то, что надо отвязать рубль от нефти, которая сейчас растет.

Что же – рубль подешевеет? В Минфине заверяют, что до этого дело не дойдет. В самом деле, в декабре ведь ничего особенного с рублем не случилось.

- Скорее всего, изменения произойдут во втором квартале. Не исключено, что доллар тогда подорожает до 62 руб., – комментирует аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Напомним, по оценкам главы Минфина Антона Силуанова, если баррель будет стоить $54-55, то в 2018 году его ведомство получит примерно 2 трлн. руб. дополнительных нефтяных доходов, которые можно будет потратить на закупку валюты. А если нефть взлетит выше $60 за баррель, то около 2,8 трлн. руб.