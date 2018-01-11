Министр транспорта Соколов: Самолеты в Египет начнут летать с середины февраля

11 Янв. 2018 2018-01-11T19:25:02+03:00

Еще чиновник рассказал, что «миф о плохих дорогах в России развеялся»

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Перед Днем российской печати (13 января) министр транспорта Максим Соколов встретился с журналистами и рассказал, что в стране интересного происходит с перевозками.

Но сначала я задал чиновнику вопрос, который интересует меня не первый день.

- Я понимаю, что у больших начальников не должно быть фаворитов, но какой у вас любимый вид транспорта?

- Велосипед и гужевой, - не моргнув глазом ответил Соколов. - Конечно, на велосипеде на работу я не езжу — далековато. Я живу за городом. А так и по Екатеринбургу доводилось передвигаться, крутя педали. И в Казани мне велосипед заменил общественный транспорт. В министерстве сделана специальная раздевалка, душ для велосипедистов — чтобы можно было приехать, переодеться и начать работать. Во внутреннем дворе есть стоянка для велосипедов. А дома, за городом, я на гужевом транспорте люблю кататься.

Остальные темы оказались менее личными.

АВИАСООБЩЕНИЕ С ЕГИПТОМ

В самом начале января Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом.

- В середине февраля первые самолеты полетят в Каир, - рассказал Максим Соколов. - Перевозчикам нужно около полутора месяцев, чтобы наладить регулярные рейсы. Надо оформить договоры с аэропортом Каира, топливо-заправочным комплексом.

Министр не сказал, когда самолеты начнут летать напрямую в аэропорты курортов. По его словам, это зависит от готовности самих воздушных гаваней. Надо понимать, безопасность у них еще не дотягивает до того, чтобы принимать наших туристов.

2017-й год стал прорывным для российских авиаперевозчиков. Впервые за всю историю наши компании обслужили больше 100 млн. пассажиров. Точнее, на самолетах перевезли 105 млн. человек.

- Количество людей на международных линиях выросло на 35%, на внутренних — на 20%, - рассказал министр. - Всего аэропорты приняли 180 млн. пассажиров — это с иностранцами, летящими транзитом.

В ушедшем году открылось шесть новых крупных аэропортов: в Тюмени, Анапе, Калининграде, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ

Сейчас многие спортивные фанаты боятся, что российские перевозчики задерут цены на билеты. И за обычный рейс придется отдать целое состояние.

- Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что его компания перевезет всех российских болельщиков в любой город по сети маршрутов, где будет проходить чемпионат мира, за пять рублей в одну сторону, - сообщил Максим Соколов. - Так как на группу «Аэрофлота» приходится половина всех воздушных перевозок страны, то проблем с ценами на самолет быть не должно. РЖД во время Чемпионата мира будет возить фанатов до матчей бесплатно. Для доставки болельщиков зарезервировано 400 поездов. Ожидается, что железная дорога сможет принять пол миллиона любителей футбола.

На льготы могут рассчитывать фанаты с паспортом болельщика — это те, у кого есть билеты на матчи. Просто поклонники сборных, которые собираются провести время в фан-зоне, будут покупать билеты за полную цену.

Если вдруг наши воздушные перевозчики не справятся с потоком болельщиков, то Минтранс разрешил на время Чемпионата мира работать в России иностранным чартерам. Обычно это запрещено.

Но это все в крайнем случае. Наши авиакомпании должны справиться с наплывом пассажиров.

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

По словам министра, 80% федеральных трасс находятся в нормативном состоянии. Соколов заметил, что никогда раньше у нас не было такого количество отремонтированных дорог. Хотя бы главных.

- Можно считать, что миф о плохих дорогах в России развеялся, - заявил министр.

У властей большие планы на 2018-й. Если строительство будет идти по графику, то к концу года должна будет открыться автомобильная часть моста в Крым.

В этом же году планируется запуск всех участков платной дороги от Москвы до Петербурга. Весной сдадут объезд Клина. Осенью — куски магистрали около Твери и Новгорода.

Во сколько обойдется проезд по всей трассе от столицы до Питера еще не известно.

МОСКОВСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРЫ

В 2017 году столичные власти, областное правительство и РЖД занялись созданием фактически нового для нас вида транспорта. Городских электричек. От обычных пригородных поездов они отличаются интервалами движения и самой конструкцией вагонов.

Городские электрички - они же наземное метро — ходят часто, через фиксированные интервалы (как МЦК). Пассажиру не надо смотреть на расписание, он может просто прийти на станцию и уехать, подождав не дольше скольких-то минут.

Входные двери в вагонах городских электричек располагают не по краям, а ближе к середине. Так быстрее происходит посадка и высадка. Для транспорта, который ходит часто, это важно.

Проект назвали Московскими центральными диаметрами. Линии МЦД пустят по маршрутам, где уже ходят поезда. Но, чтобы в часы пик составы курсировали каждые 6 минут инфраструктуру нужно реконструировать.

- В 2018 году начнется строительство диаметров, - рассказал Максим Соколов. - Во второй половине 2019-го должны быть готовы первые два — на северо-западе и юго-востоке Москвы. Эти две линии за год смогут перевести 70 млн. человек. Для горожан особо дискомфорта не будет. Диаметры создаются там, где уже ходят поезда.

МЦД упростят связь пригородов со столицей.