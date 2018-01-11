Волочкова обрушилась с оскорблениями на ненавистников в сети

11 Янв. 2018 2018-01-11T18:29:00+03:00

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Анастасия привыкла быть в центре внимания, она без него не может. При этом танцовщица все никак не смирится с тем, что в любимом Инстаграме полно тех, кто только и ходит туда, чтобы устроить звездам разнос. Так называемые хейтеры осаждают странички даже тех знаменитостей, которых с виду и покритиковать не за что. Что уж говорить о Волочковой, которая имеет смелость говорить и показывать все, что она хочет. И хвастать дорогими подарками, в том числе роскошными путешествиями. Тут мало кто не позавидует.

После очередной порции критики, негатива и оскорблений в комментариях к постам балерина не выдержала и ответила практически тем же:

- Врастаю в землю..... От невежества и ничтожества многих, - пишет Волочкова. - Вы судите тех, кем не стали сами, или не смогли.. Я смогла. И что теперь? Многие считают возможным наброситься и обсуждать меня? Солнышки, а Вы хоть раз «Лебединое озеро» станцевали? А пуанты надевали? А в кровь пальцы стирали? Так заткните рот шавок, кто ничего из себя не представляет. А вам нужны шпагаты мои более, чем мои проекты с детьми! Так ждите, дорогие! Тети завистливые. Я грациозно исполню. А вам-в спорт зал!

volochkova_art Вростаю в землю..... От невежества и ничтожества многих.. Вы судите тех, кем не стали сами , или не смогли.. Я -смогла . И что теперь? Многие считают возможным наброситься и обсуждать меня? Солнышки, а Вы хоть раз Лебединое озеро станцевали? А пуанты надевали? А в кровь пальцы стирали? .. Так заткните рот шавок, кто ничего из себя не представляет. А вам нужны шпагаты мои более, чем мои проекты с детьми ! Так ждите, дорогие.! Тети завистливые.. Я грациозно исполню. А вам-в спорт зал.! #анастасияволочкова #волочкова #балерина #я #россия #мальдивы #отдых радость #красота

Дальше мысль свою продолжила, поставив «диагноз» тем, кто обливает ее ненавистью:

- Прячусь в красоте от злых, завистливых и недолюбленных людей, - считает Анастасия. - И, вы знаете, помогает. Красота спасительна. И ведь всем не угодишь.. Поэтому, предлагаю многим перестать жить моей жизнью. А жить своей. В жизни столько прекрасного! Мы можем быть худыми и полными, красивыми и не красивыми, трезвыми и пьяными, одинокими и любвеобильными, разными... Важно быть ЧЕЛОВЕЧНЫМИ и сохранять в сердце доброту и милосердие.