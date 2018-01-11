СК завел еще одно дело против бывшего главы Марий Эл Маркелова

11 Янв. 2018 2018-01-11T20:04:28+03:00

10 января 2018. Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста в Басманном суде. ФОТО Александр Щербак/ТАСС

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Во время рассмотрения продления срока ареста бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову в Басманном районном суде Москвы, стало известно о новых обвинениях.

«26 декабря 2017 года Маркелов был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ „незаконное хранение и приобретение оружия“», — заявил следователь.

«Прошу, если вы пойдете к нам на встречу, изучите документы, я дам пояснения по каждому письму. Я прошу суд, я приношу извинения суду, к вам много дел и судьба Маркелова вам неинтересна, ну и что, что он проведет лишние 3 месяца в СИЗО. Объективных доказательств нет. Прошу не поддерживать ходатайство. Прошу на время следствия провести нам время под домашним арестом. У меня есть собственность, где я могу проживать и являться как господин Улюкаев», — просил Маркелов.

Но под домашний арест Маркелова не отпустили. До апреля 2018 года он будет находится в камере СИЗО.

В следствии говорят, что во время обыска у экс- губернатора обнаружили патроны от боевого оружия. Защита утверждает, что это боеприпасы от пистолета, который был у Маркелова на законных основаниях. Однако официальные данные свидетельствующие о том, что экс-глава Марий Эл имел наградной пистолет найти пока не удалось.

Напомним, Маркелов находится под арестом в СИЗО по делу о взяточничестве.

По данным следствия Маркелов в качестве взятки получил через доверенное лицо от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Известно, что агрохолдинг, частью которого является фабрика, объединяет 200 птичников для выращивания бройлеров.

За последние два года Маркелов стал пятым главой региона, который был арестован судом. Под обвинением находится глава Удмуртии Александр Соловьев, глава Кировской области Никита Белых, губернатор Коми Вячеслав Гайзер и бывший руководитель Сахалинской области Александр Хорошавин.

Свою вину бывшие руководители регионов признавать в суде не спешат, в СИЗО много болеют, и очень надеются на амнистию.