Мальдивская русалка: Волочкова сделала шпагат верхом на скутере

12 Янв. 2018 2018-01-12T02:37:13+03:00

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Анастасия Волочкова – признанная королева шпагатов. Свою растяжку балерина уже демонстрировала на яхте и на крыше «Майбаха», на крошечной экзотической лодке туземцев и рядом с лошадью. А теперь артистка решила освоить еще один вид транспорта – водный катер. Анастасия проводит каникулы на своих любимых Мальдивах и, конечно, радует поклонников яркими отпускными снимками. Не обошлось дело и без шпагатов: один из них балерина сделала прямо в море на скутере.

Свой шпагат Настя, облаченная в фирменное микро-бикини, посвятила всем завистникам и критикам. Балерина призвала пользователей Инстаграма быть добрее и терпимее и наслаждаться каждым днем своей жизни. Растяжка артистки традиционно расколола подписчиков ее странички на два лагеря. Один из них ругает Волочкову за откровенную позу и крошечный купальник, другой – хвалит за смелость и позитив.

volochkova_art Мои дорогие! Как важно уметь радоваться жизни! И быть счастливым!

Волочкова выбрала для отдыха курорт Furaveri Island Resort & Spa и поселилась на вилле с собственным бассейном. Неделя в таком номере обойдется жаждущему солнца туристу в 240 тысяч рублей на двоих. А если брать вариант с питанием «все включено» - так и все 370 тысяч. Недешево, но, как любит подчеркивать Волочкова, «дорогие мои, я все это заслужила». Погода на Мальдивах радует, и Анастасия не устает позировать в море.

- Цвет воды здесь просто нереально волшебный! Чувствую себя мальдивской русалкой, - похвасталась балерина.

volochkova_art Банановая ветвь на территории виллы или когда закуска под рукой.. #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #мальдивы #отдых #я

Даже на каникулах Анастасия не забывает каждый день о разминке. Где бы балерина ни отдыхала, она в каждом отеле обязательно находит спортзал и тренируется в нем по два часа в день. Из еды Настя предпочитает свой любимый шпинатик и рыбу на гриле. Не пренебрегает Анастасия и бокалом белого вина или шампанского – на одном из снимков напиток красуется на столике рядом с артисткой. Фолловеры тут же попеняли балерине – шампанское, днем и в жару – как можно?

- Позволила себе лениться, но форму берегу! – ответила им Волочкова.

volochkova_art А так? А вы там как? Позволила себе лениться, но форму берегу!

По словам балерины, поездку на Мальдивы ей подарил загадочный поклонник, с которым Настя сфотографировалась в аэропорту и выложила снимок на своей страничке. Звезда даже привезла с собой пышный букет роз, который таинственный ухажер преподнес ей перед вылетом на курорт.

- Эти розы прилетели со мной из Москвы... Так долго живут уже, - рассказала Анастасия в Инстаграме. - Видимо, климат благоприятен. Я очень люблю цветы! И берегу их всегда. Желаю, чтобы и вам их дарили так часто и так много, как мне.