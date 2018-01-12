Читатели сайта kp.ru назвали мелодраму «Капитанша» лучшим сериалом минувшего года

12 Янв. 2018 2018-01-12T13:08:52+03:00

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Знаете ли вы, сколько новых отечественных сериалов появилось на наших экранах в прошедшем году? 10, 20, 50? Даже не пытайтесь угадать - почти три сотни! В их числе и абсолютно новые проекты, и свежие сезоны уже полюбившихся фильмов. Такими вот стахановскими темпами работает наша сериальная индустрия, которую в народе принято нещадно ругать. Но, как видите, если уж не за качество (тут кое-какие вопросы еще есть), то за количеством стыдно никому быть не должно.

Выбрать из этой уймы фильмов лучший - задача сложнейшая, поэтому голосование мы проводили в два этапа. Сначала из всех появившихся в прошлом году сериалов мы отобрали двадцатку лидеров, собравших на сайте kp.ru наибольшее количество голосов. А затем провели второй тур, который и определил чемпиона. Точнее, чемпионку, ведь лучшим, по версии посетителей «КП», стала мелодрама «Капитанша», премьера которого состоялась на канале «Россия» в мае.

Казалось бы, сколько в 2017-м было проектов, вызвавших споры, восторги и обиды - «Троцкий», «Оптимисты», «Хождение по мукам», «Анна Каренина», «Демон революции»... Но нет, людям, оказывается, по-прежнему милее всего незатейливые истории о девушках с трудной судьбой. На этот раз, правда, героиня, вопреки традициям, оказалась не пастушкой, не дояркой и даже не медсестрой - Саша Ермоленко (Анна Михайловская) родилась в богатой семье. Но после гибели родителей судьба вернула девочку на правильные мелодраматические рельсы, по которым сериальный поезд покатился в любимом зрителями направлении: Саша и в деревне поживет, и жертвой насилия станет, и замуж за нелюбимого человека (то самого капитана) выйдет. Может, это и есть рецепт сериального успеха: забыть о творческих амбициях и сосредоточиться на историях о таких вот трогательных «капитаншах»? Там, глядишь, и до адмиральских погон недалеко...

Лучшие сериалы-2017

1. «Капитанша» («Россия 1») - 28% голосов

2. «Склифосовский - 5» («Россия 1») - 26%

3. «Три в одном-1,2» (ТВЦ) - 18%

4. «Безопасность» (Первый) - 16%

5-10. «Отель «Элеон»-2,3» (СТС) - 2%

5-10. «Ольга - 2» (ТНТ) - 2%

5-10. «А у нас во дворе…» (Первый) - 2%

5-10. «Спящие» (Первый) - 2%

5-10. «Полицейский с Рублёвки - 2» (ТНТ) - 2%

5-10. «Тайны следствия - 17» (Россия 1) - 2%

Опрос проведен на сайте www.kp.ru.

В опросе приняло участие 5 500 человек.