В тайной комнате пирамиды Хеопса будут искать трон из метеоритного железа. Или "Звездные врата"

12 Янв. 2018 2018-01-12T16:43:11+03:00

Ученые выдвигают предположения о предназначении пустот, недавно обнаруженных в Великой пирамиде в Египте

Изменить размер текста: A A

Подарок из космоса

«Большая пустота» (Big Void) — так назвали тайное помещение, обнаруженное в ноябре прошлого года внутри пирамиды Хеопса (Great Pyramid of Giza). На его существование указали исследования, которыми руководят француз Мехди Таюби (Mehdi Tayoubi, Hip Institute, Paris)) и японец Кунихиро Моришима (Kunihiro Morishima, University of Nagoya, Japan) в рамках международного проекта ScanPyramids (Сканирование пирамид). Добытые научные факты они обнародовали в статья, опубликованной в журнале Nature.

Расположение египетских пирамид.

Теперь ученые гадают, что скрывает эта самая «Большая пустота»? Гипотез полно — в том числе и самых невероятных.

В тайном помещении могут быть собраны книги и артефакты, спасенные из погибшей Атлантиды. Могут храниться какие-нибудь инопланетные предметы, доставшиеся от пришельцев, в связях с которыми подозревают древних египтян. Некоторые энтузиасты надеятся, что внутри пирамиды спрятана так называемая капсула времени — контейнер с носителями информации, оставленными представителями развитых цивилизаций, которые обитали на Земле раньше.

Тайная комната, она же "Большая пустота" расположена наб Большой галлереей.

У итальянского математика Джулио Магли (Giulio Magli) — профессора весьма экзотической кафедры археоастрономии в Миланском техническом университете (Politecnico di Milano) — предположение не столь экзотическое, но тоже весьма волнующее. По мнению ученого, в тайном помещении находится трон из метеоритного железа.

Археоастроном ссылается на погребальные традиции древних египтян и на тексты, которыми изобилуют стены пирамиды. Согласно им, перед тем, как вознестись после смерти к звездам на севере, фараон должен пройти через некие «Звездные врата», сидя на железном троне.

«Болшая пустота», высота который достигает 8 метров, находится как раз у северной грани пирамиды. Тянется примерно на 30 метров над Большой галлереей — наклонном 46-метровом тоннеле, ведущем к Камере Царя.

Трон Хеопса может быть похож на тот, что был у его матери - царицы Хетепхерес. Трон воссоздали в Гарварде (Harvard University) из обнаруженных кусочков. Он представлял собой большое, но довольно низкое кресло из кедра, покрытое пластинами золота и фаянсом.

Воссозданный трон мамы Хеопса.

По мнению Магли, трон Хеопса отличался главным образом тем, что был покрыт листами метеоритного железа. Египтяне активно использовали «металл из космоса» для изготовление предметов, предназначенных фараонам. Из метеоритного железа, к примеру, был сделан кинжал, найденный в гробнице Тутанхамона.

Кинжал Тутанхамона из метеоритного железа.

"Космический" трон Хеопса может выглядеть и более экзотически - например, как трон из "Игры престолов". Его показывали даже английской королеве.

Там ход в иные миры

По самой «приземленной» гипотезе, ничего таинственного обнаруженная полость не скрывает. Нет там даже железного трона. Там вообще пусто. Полость могли использовать для размещения противовесов, применявшихся для подъема тяжелых гранитных конструкций. Известно, что древние египтяне применяли подобные инженерные решения.

Пустота могла служить и неким конструктивным элементом, который снижал нагрузку массивных элементов на каменную кладку Большой галлереи.

Археоастроном не согласен со скептиками. И уверяет, что для появления столь обширной «пустоты» нужна была куда более веская причина - связанная с египетскими погребальными обрядами.

То есть, внутри обнаруженной полости находится, как минимум, железный трон, предназначенный для перемещения через «Звездные врата». А то и сами они. Ведь останков фараона Хеопса в его пирамиде нет. Может быть, переместился?

Некоторые энтузиасты неосторожно предполагают, что в тайной комнате помимо трона могут находиться и "Звездные врата".

Не исключено и другое. Вдруг «Большая пустота» ведет к настоящей гробнице Хеопса, где он, собственно, и покоится до сих пор? Авторы этого предположения считают, что Камера Царя была построена для отвода глаз. А фараон спрятан — толи в самой «пустоте», то ли где-то рядом.

Тайна будет раскрыта

Мы скоро это узнаем, что точно находится в скрытой пока «пустоте». План проникновения в нее недавно обнародовали французские специалисты из INRIA (Государственного института исследований в информатике и автоматике) и Национального исследовательского центра (French National Center for Scientific Research). Они предложили отправить на разведку робота, которого предполагается просунуть внутрь сквозь небольшое отверстие диаметром 4-5 сантиметров, проделанное в стене.

Робот — складной и надувной. Внутрь тайной комнаты он попадет по полой трубке. Миновав стену, распрямится и надует пузырь, который превратит его в небольшое подобие дирижабля. Робот облетит помещение, передавая изображение с установленной на нем телекамеры, вернется к трубке, спустит пузырь и сложится. В конце-концов его просто вытащат наружу.

Подробнее о планах французов - тут.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Последнее из 7 чудес света

Пирамида Хеопса была построена более 4500 лет назад. Ее высота первоначально достигала 147 метров, ныне — 139. Периметр пирамиды — почти километр.

Пирамида Хеопса расположена на плато Гиза. Она единственное дошедшее до нас чудо из "Семи чудес света". Сложена примерно из 2 миллионов известковых блоков весом более 2 тонн каждый. Внутри пирамиды имеются и более массивные блоки — гранитные — весом в несколько десятков тонн.

Пирамида Хеопса в инфракрасных лучах.

«Большая пустота» в пирамиде Хеопса «проявилась» на своего рода фотографиях, сделанных с помощью мюонной радиографии или мюонного сканирования. Мюонное сканирование по сути подобно рентгеновскому. Только вместо рентгеновских лучей объект «просвечивают» мюоны — элементарные частицы, образованные космическими лучами. Мюоны легко проникают сквозь различные природные материалы и конструкции. Пронизывая плотные материалы и пустоты, они «вырисовывают» их, по-разному рассеиваясь и отклоняясь в этих структурах.

По предварительным данным, в пирамиде имеется, как минимум, еще одно скрытое помещение. Оно меньше «Большой пустоты», примыкает к северо-восточной грани.

КСТАТИ

Попытки добраться до "тайников" в пирамиде Хеопса исследователи предпринимали уже не раз - запускали роботов в уже обнаруженные тоннели, прикрытые странными дверцами, сверлили эти дверцы, засовывали туда видеокамеры, видели полости, на стенах которых были начертаны какие-то иероглифы.

Подробнее об этом читайте В пирамиде Хеопса ищут сокровища атлантов .