Американцы построили в Лондоне посольство-крепость за миллиард долларов

12 Янв. 2018 2018-01-12T17:21:32+03:00

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В феврале президент США собирался посетить с рабочим визитом Великобританию. Среди прочих мероприятий он должен был участвовать в церемонии открытия нового здания американского посольства в Лондоне. Но вдруг в пятницу Трамп официально заявил, что на Альбион ехать не собирается. Дескать, потому, что совсем не в восторге от того самого посольского комплекса, который ему предстояло торжественно открывать. Все грехи президент традиционно списал на ненавистных ему демократов.

«Я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне только для того, чтобы построить на окраине новое за $1,2 млрд. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!» - написал он в своем Twitter.

Правда, как утверждают компетентные источники, на самом деле хозяин Белого дома отменил поездку из-за крайне негативного отношения к нему большой части британского общества. Подданных Соединенного королевства особенно покоробили высказывания Трампа о мусульманах в конце прошлого года. Премьер-министр Тереза Мэй даже во всеуслышание упрекнула заокеанского лидера. В ответ он разразился гневной тирадой: Мэй, мол, недостаточно занимается борьбой с исламским терроризмом у себя в стране.

Возведение здания обошлось в миллиард двести миллионов долларов США.Фото: REUTERS

Да и новое здание посольства США тоже показалось многим лондонцам странным. Беру фотоаппарат и отправляюсь на южный берег Темзы, чтобы запечатлеть этот шедевр современной «дипломатической архитектуры». Но только собираюсь сделать снимок, как, словно из-под земли, вырастают двое полицейских.

- Что вы тут делаете? – пронизывает меня взглядом страж порядка в юбке.

Говорю, что хочу сфотографировать самую дорогую на планете дипмиссию и показываю удостоверение Ассоциации иностранной прессы.

Мисс в форме долго изучают документ, потом, отойдя на приличное расстояние, с кем-то еще дольше переговариваются по рации. Наконец слышу от нее категоричное:

- Нет, здесь нельзя фотографировать.

Проектное изображение открывающегося на днях в Лондоне нового здания посольства США. ФОТО uk.usembassy.gov

Приходится уйти. Но в интернете полно снимков нового американского диппредставительства. Тут и впрямь есть на что посмотреть. Ни одно посольство на белом свете не окружено рвом с водой, а тут он стометровый. Настоящая неприступная крепость! Вокруг огромное пустое пространство - до ближайших домов далеко-далеко.

Цена 12-этажной стеклянной громадины – миллиард двести миллионов долларов. Это мировой рекорд. Подземные бункеры, бассейн с водопадами, на каждом этаже – сад.

«Новое посольство, если смотреть сквозь окна, является отражением глобальной позиции США в XXI веке: мы смотрим наружу, а не внутрь», - глубокомысленно изрек американский посол в Великобритании Вуди Джонсон. И добавил: «Это не просто офис, он означает новую эру в дружеских отношениях между нашими двумя странами. Президент Трамп хочет тесно сотрудничать с Великобританией». Насчет Трампа явно поторопился...

Прежние американские послы еще с середины прошлого столетия называли отношения с Лондоном «особыми». А мистер Джонсон – просто «дружескими». Несмотря на настроения общественности между двумя странами сохраняется тесное сотрудничество во многих областях, особенно в обороне, безопасности. И, увы, нет никаких изменений в их антироссийском курсе.

Возвращаясь после несостоявшейся «фотосессии», вспоминаю о недавнем курьезе. Здешнее посольство США вызвало на допрос... трехмесячного англичанина. Его заподозрили в терроризме. Дедушка малыша, заполняя визовую анкету, ошибся и утвердительно ответил на вопрос, занимался ли когда-либо его внук террористической деятельностью. Маленькому Харви Кеньону вместе с дедом пришлось отправляться на беседу с сотрудниками американской дипмиссии. «Мой внук просто золотце, он ни разу не заплакал во время допроса, хотя «диверсий» с подгузниками успел натворить немало», - с присущим англичанам юмором рассказал мистер Кеньон-старший.

Эта история произошла в старом здании американского посольства, но, похоже, крепость на южном берегу Темзы будет совсем неприступной.

Лондон.