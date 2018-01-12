2018-01-12T20:38:29+03:00
Общество

Сотрудникам МВД запретили отдыхать в Турции

В список безопасных для отпуска полицейских вошли 13 стран, среди которых Вьетнам, Китай и Куба
Екатерина БОЛГОВА
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Сотрудникам МВД составили список "благонадежных" стран для отдыха.Сотрудникам МВД составили список "благонадежных" стран для отдыха.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудникам органов внутренних дел России запретили отдыхать в Турции, Таиланде, Тунисе и Марокко. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил перечень стран, в которых признается безопасным отдых представителей ведомства. В список вошли 13 стран, сообщила Ассоциация туроператов России (АТОР).

В перечне называются только четыре страны, предлагающие пляжный отдых, - это Куба, Абхазия, Китай и Вьетнам. Кроме того, полицейским можно отдыхать в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Южной Осетии.

Во всех этих государствах сотрудники МВД могут провести свой отпуск безопасно, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки".

Отмечается, что рекомендациями необходимо руководствоваться "при рассмотрении рапортов сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, заявлений государственных гражданских служащих, работников системы МВД России о выезде из Российской Федерации в период отпуска".

В АТОР прокомментировали этот перечень. Там, например, отметили, что поездки в Узбекистан ограничены высокой стоимостью билетов на самолет и сезонностью. Предложения по Казахстану и Киргизии слабо представлены на российском рынке, а по Южной Осетии и Таджикистану практически полностью отсутствуют, подчеркнули специалисты.

Организованный туризм из России в Туркменистан отсутствует, так как с этой страной действует визовый режим, причем получить визу довольно сложно.

Напомним, в 2015-2016 года полицейским разрешено было отдыхать также в Марокко, Тунисе, Таиланде, Мьянме, Турции и Египте.

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