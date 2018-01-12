Февральская буржуазная резолюция

12 Янв. 2018 2018-01-12T20:38:22+03:00

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ТРИЛЛИОН В ОФФШОРЕ

Знакомый московский бизнесмен несколько лет назад купил где-то за Уралом карьер – рабочую неделю проводит там, а на выходные летает домой к семье. «В Москве тусовки в клубе, вискарик–гламурик... А там у меня вездеход. И водка с шашлыками на берегу, - взахлеб делится он впечатлениями, как о другой планете. – Да там всё проще и дешевле, чем в Москве. Секретарше при приеме на работу можно прямо сказать, чего от нее надо – согласится без проблем. Надоела - уволил. В Москве я со своими доходами и положением вообще никто, а там среди первых лиц - в баню с прокурором хожу».

По сути, в этой фразе отражено общее отношение отдельных представителей российской элиты, но уже не к провинции, а к стране в целом. Их дома, семьи и капиталы - за границей, а в Россию, как на вахту в шахту, летают деньги зарабатывать, да дешевизной и простотой нравов наслаждаться. Вы полагаете, эти люди одумаются, проявят патриотизм и внемлют предложению вернуть капиталы в юрисдикцию условного шахтерского городка? Разве что к этому подтолкнут грядущие в ближайшие дни катаклизмы, масштабы которых до сих пор неизвестны.

Российские деньги в офшорах составляют около $1 трлн – такую оценку дает Национальное бюро экономических исследований США. Почти в 4 раза больше бюджета РФ на 2018 год. Львиная доля этой суммы в страну вообще не заходит: покупки - от московских особняков до промышленных предприятий по всей в России - зачастую осуществляются простым переводом между офшорными кошельками покупателя и продавца. Забавно, но так платят даже крупные взятки.

Деньги, как вода, всегда текут от большего давления к меньшему. При отсутствии гарантий сохранения капиталов, прав собственности никакие заклинания властей из серии «Вернись, я всё прощу» не работают. Пшиком обернулась амнистия капиталов 2015-2016 годов. Тогда предлагалось добровольно задекларировать (поставить под контроль государства) свои активы и счета в иностранных юрисдикциях. В обмен на освобождение от ответственности за неуплату налогов, равно как и от оплаты самих налогов за весь предшествующий период.

Предполагалось, что повышенное внимание на Западе к «русским деньгам», риски блокировки в рамках антироссийских санкций подозрительных счетов стимулирует возвращение. По данным Минфина воспользовались амнистией 2,5 тыс. граждан. Но общая сумма легализованного не названа – можно предположить, что по причине её смехотворности.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО АМНИСТИИ

По наблюдениям старшего партнера юридической фирмы «Maalouf Ashford & Talbot» Максима Тафинцева, специализирующегося на налоговом сопровождении российских инвестиций за границей, амнистией воспользовались, скорее, средние бизнесмены, которым стало дешевле держать деньги в России.

«Крупные предприниматели, ведущие международный бизнес, наоборот, в последние годы наращивают вывоз денег. Особенно те, кто вообще выбрал для себя путь распродажи активов и завершения работы в России из-за возросших рисков, - объяснил Тафинцев. - Когда у тебя за границей дом, жена, дети учатся, а у многих уже и внуки подрастают – путь только в одну сторону».

Заместитель генерального директора антикоррупционного центра "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов считает, что помимо олигархов из санкционного списка или лиц, рискующих в него попасть в ближайшее время, деньги в Россию перевели предприниматели, работающие с государственными контрагентами – использовать зарубежные счета иностранных юрлиц теперь в большинстве случаев невозможно.

В этом году по предложению президента Путина амнистия может быть возобновлена. 25 декабря 2017 года на встрече с руководством палат Федерального собрания он заявил о необходимости совершенствования нормативной базы по иностранным компаниям, фактическими бенефициарами (то есть выгодоприобретателями) которых являются россияне. Путин предложил продлить срок амнистии капитала, освободить россиян, которые закрывают бизнес за границей и переводят его в РФ, от выплаты налога13%. Будет ли сейчас эта мера эффективнее, чем два года назад — еще вопрос.

По мнению экспертов, на крупномасштабное возвращение капиталов никто и не рассчитывает. Цель новой амнистии – кинуть спасательный круг тем, кто уже буквально через пару недель может потерять свои зарубежные активы. Ожидается, что до 1 февраля 2018 года министерство финансов США опубликует доклад с новым списком российских бизнесменов, подлежащих «индивидуальным санкциям». На этот раз в него войдут владельцы компаний, получающие, по мнению властей США, доход на госзаказах или иных направлениях, благодаря нерыночным преференциям – попросту дружбе с российской властью. И те, кого американцы отнесли в категорию «финансовой обслуги» власти. Активы таких персон и членов их семей могут быть автоматически заблокированы – считай, потеряны.

ПО САМЫЕ САНКЦИИ

Кто включен в этот список, насчитывающий, как сообщается, не менее 50 человек (а с членами семей — 300), пока неизвестно. Но что очевидно, попасть в него не хочется никому. Например, известный предприниматель Михаил Фридман в конце 2017 года объявил о прекращении работы с российскими оборонными предприятиями именно из-за опасения попасть под американские санкции. Один из экспертов так отозвался о кандидатах попасть под новую американскую раздачу. «Это не какие-то олигархи. Не менты, не прокуроры, не кагебешники. А просто очень богатые люди, которые заработали деньги еще при Ельцине. И они, скорее всего, тоже окажутся в санкционных списках. Все их активы будут блокированы. Начнется серия судов. Большинство из которых они проиграют. Это факт. Это ровно такая же история, как до последнего никто не мог поверить, что русские олимпийцы пойдут на Олимпиаде не под российским флагом. Это будут всеобъемлющие чудовищные санкции. Коснутся не только денег, но и образования, проживания, виз…».

Возврат капиталов тормозит тот факт, что бизнесмены опасаются, что их обдерут как липку. Кроме того, есть и технические вопросы, связанные с обслуживанием счетов в иностранных банках. Консультирующий владельцев крупного бизнеса адвокат Алексей Глазунов заверил меня, что при экстренном уводе и легализации капитала в результате можно потерять половину.

Но если этого не сделать, то есть риск потерять все.