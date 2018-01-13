Дочь Анны Самохиной: «Из хосписа пути назад нет. Но я верила, что произойдет чудо и мама выживет»

13 Янв. 2018 2018-01-13T01:37:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне дня рождения Анны Самохиной ее дочь Александра пришла в студию программы «Судьба человека» («Россия1»). Саша Самохина вместе с ведущим Борисом Корчевниковым вспомнила маму.

Актриса прожила короткую, но яркую жизнь: было много интересных ролей, любовных романов, но в какой-то момент Анна Самохина считала себя плохой матерью. При этом признавалась, что дочь была для нее самым близким человеком. Александра тяжело переживала смерть мамы. Актриса Анна Самохина умерла 8 февраля 2010 года в хосписе.

О личной жизни

«Мне мамы всю жизнь не хватает. Она много времени отдавала любимой работе. Обида была: до 8 лет я жила без родителей, с бабушкой. Маме выговаривала потом: безобразие, страдаю теперь, нету уверенности в жизни, не дали мне опоры, крыльев. И сейчас ее не хватает», - Саша Самохина говорит, что теперь эти переживания в прошлом.

После 15 лет брака Анна Самохина развелась с первым мужем, дочь решила остаться с папой. Саша говорит, что мама с папой отдалились друг от друга: ей хотелось бурной жизни, событий, а ему нравилось спокойствие, размеренный привычный ход жизни.

«Я осталась с отцом после их развода, потому что всегда на стороне обиженных. Детская логика сработала. Мама ушла, а если бы папа ушел, то я бы осталась с мамой. Я теперь сама мать, и представляю, как тяжело, когда дочь говорит, что остается жить с папой... Думаю, для мамы это был удар, но тогда я этого не понимала. Когда приезжала к ней и ее второму мужу Диме в гости, мама, провожая меня, едва сдерживала слезы... »

Но Анна Самохина вернула дочь. «Так как у мамы в семье была более обеспеченная обстановка, а папа вскоре женился на женщине с двумя детьми. Мама нашла верный подход, ничем меня нельзя было «купить» - ни подарками, ни уговорами. И мама сказала: «Саш, ну ты видишь, папе тяжело, он не может обеспечивать троих детей. Ты должна сейчас жить с нами». Я подумала и согласилась», - вспоминает Александра Самохина.

Со вторым мужем бизнесменом Дмитрием Коноровым, Анна Самохина прожила семь лет: вместе с ним они занялись ресторанным бизнесом, затем у актрисы был гражданский муж бывший сотрудник таможни Евгений Федоров. Говорили в студии и о романе звезды с Дмитрием Нагиевым, и женатым актером Арнисом Лицитисем.

Обращаясь к Анне Самохиной в конце программы Саша сказала, что ее мама была самой лучшей мамой на свете.Фото: кадр из фильма

О страшном диагнозе

«О диагнозе мамы мне сказал врач. Я приехала ее навестить в больницу - маму доставили с приступом в Военно-медицинскую академию. Мы побеседовали, посмеялись с мамой, потом я вышла из палаты и в коридоре встретила врача, он меня отвел к окну и сказал, что у мамы четвертая стадия рака, метастазами поражен весь организм. «Готовьтесь, два месяца»... - Саша Самохина не сдерживает слез. - Это не передаваемые ощущения жути... От мамы диагноз сначала скрывали, потому что врачи были уверены, что ее невозможно спасти, и они оттягивали до последнего... Врачи не рекомендовали предпринимать никаких действий. Я настаивала, что нужно сказать маме. В результате я присутсвовала, когда ей сообщили. Она сказала: «Будем лечиться»... Через несколько дней я пришла к ней на квартире и мы обнявшись 20 минут просто плакали. Она мне говорила: «Саш, мне так страшно...» Она этот путь прошла невероятно достойно, мужественно, красиво. Пример невероятный. Она много страдала в жизни. Может были какие-то ошибки, но она сполна заплатила за все страдания. Она сильно духовно выросла: много перестрадала, она уже подготовленная подошла к этому рубежу. Последние годы читала житие святых, у нее было много икон...

Мы много работали вместе, ездили на гастроли, часто засыпали в одной кровати. Помню, как однажды перед сном делились историями из жизни, она объясняла почему поступила так, а не по-другому и мама сказала: «Я даже не представляла, насколько сильно я тебя люблю...»

Анна Самохина перед смертью успела пообщаться, попрощаться со всеми людьми, которые когда-то были ей дороги.

«С папой мы повезли ее к одной целительнице в Карелию (она обещала вылечить, но ничего не сделала) и целый день провели вместе, - вспоминает Саша. - Папа нас повез на машине, мы много разговаривали по пути, вспоминали детство. На обратной дороге поймала себя на мысли, что я нахожусь в настоящей семье, как в детстве... Потом приходил Дима Коноров, они поговорили. Приходил третий гражданский муж Женя. Просил у нее прощение - они как-то некрасиво расстались...

Мама прожила чуть больше двух месяцев, которые ей отводили. Мы ездили на соборование... Она до последнего боролась. А я до последнего дня верила, что произойдет чудо и она выживет...

Последний ее новый год (2010) мы встретили вместе - была мамина сестра Рита, ее сын Денис, мой будущий муж и я - мы все собрались у нее в палате...»

О последней разговоре

Ведущий программы Борис Корчевников поинтерсовался у Александры Самохиной: «Мама сама попросила отвезти ее в хоспис?»

Александра подтвердила, что это было решение Анны Самохиной: «Мама сама попросила отвезти ее к врачам, в хоспис - боялась дома находиться без наблюдения медперсонала, препаратов. В больнице обычной таких больных уже не принимают. Врачи в хосписе делали все что могли, снимали боль. Она была в отдельной хорошей палате - там были цветы, телевизор, самое главное рядом были медикаменты, которые облегчают боль... Когда человек в хосписе, понятно, что пути назад нет, но я верила в чудо, не принимала что она уходит. Помню последний наш разговор. Я видела, что она уже сдается, говорю: «Мама, надо бороться! Ты выживешь, ты мне нужна. Я прошу тебя, пожалуйста. У меня градом катились слезы. Она на меня посмотрела и говорит: «Саша, ты уже большая, ты сможешь, ты справишься». Это было прощание... Мама говорила, что прожила счастливую и яркую жизнь.

Обращаясь к Анне Самохиной в конце программы Саша сказала, что ее мама была самой лучшей мамой на свете.

Смотрите докфильм «Анна Самохина. Запомните меня молодой и красивой» на Первом канале 14 января в 10.30.