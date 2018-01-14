Анна Самохина: "Три моих мужа не сделали меня счастливой"

14 Янв. 2018 2018-01-13T11:25:56+03:00

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Эффектная, вызывающе яркая, сексуальная - где бы ни появлялась Анна, всегда покоряла сердца. О ней говорили: необыкновенно красива и умна одновременно. Редкое сочетание. При этом очень сильная, целеустремленная. Даже в последние месяцы, когда было ясно – болезнь не победить (рак желудка выявили на четвертой стадии), Анна умудрялась выглядеть жизнерадостной. А в хосписе, пока хватало сил, каждый день делала макияж и прятала последствия «химии» под косынкой. «Семи смертям не бывать, одной не миновать. Поборемся!» - подбадривала родных актриса.

Боялась старости

- Она рано ушла, очень тяжело умирала - сгорела за два месяца, - рассказывала единственная дочь актрисы от первого брака Александра Самохина. - Мама все понимала, врачи ничего не скрывали. Спасти ее было невозможно. И все равно у нас была надежда на чудо. Наверное, это защита от горя и страха. Мама не раз говорила, что хотела бы умереть молодой. Она боялась старости, наверное, это страх любой красивой женщины.

Саша тоже актриса. Играет в сериалах, антрепризах… Но на первом месте у нее семья: муж и дочь Ева, которой летом исполнится 7 лет. Малышка родилась через год после смерти бабушки.

Александра очень похожа на маму – такая же красавица. Они даже успели вместе сняться в кино: в сериале «Три цвета любви» Саша играет героиню Анны в юности, а в сериале «Черный ворон» Анна - бабушка, Саша – ее внучка.

Была конферансье и ресторатором

Анна в плане жизненных приоритетов была другой.

- Для меня счастье – работа, - признавалась актриса.

Чем бы ни занималась, отдавалась делу самозабвенно. На съемках порой доводила партнеров до изнеможения, репетируя тот или иной эпизод. Слыла трудягой и перфекционисткой.

В лихие 90-е, когда кино не снимали, спектакли не ставили, занялась конферансом. С первого раза у нее все пошло как надо. Мастерски импровизировала, умела «завести» зал. Самохину приглашали вести и частные вечеринки, и городские концерты - была нарасхват.

Выйдя замуж во второй раз, открыла с мужем-бизнесменом Дмитрием два ресторана в Питере. Начинали с нуля, кредитов набрали, вкалывали, рисковали... Получилось! «Граф Суворов» и «Поручик Ржевский» пользовались особой популярностью. У Самохиной была лучшая в городе атмосфера и лучшие в городе музыканты.

Потом – новое дело: строительство пентхауса в Стрельне. Это было вдохновением после расставания с третьим мужем. Анна хотела, наконец, свить собственное гнездышко, не зависеть от мужчин. Вложила деньги и - попала на аферистов. Судилась. Суд выиграла, но…

Болезнь спровоцировали стволовые клетки или стрессы?

- Нервы ей здорово тогда потрепали, - вспоминала дочь Александра. - Строительство шло не один год, но дальше фундамента дело не сдвинулось. Однако история с таунхаусом закончилась еще до маминой болезни. Ей вернули все деньги. Она переживала из-за этого, но к деньгам, как и к другим материальным ценностям, была равнодушна.

После ее ухода стали говорить, что рост опухоли спровоцировали «уколы красоты» - инъекции стволовых клеток. Однако Саша уверяет: вообще не слышала от мамы о клеточной терапии. Мол, Анна не скрывала, что в 35 лет делала блефаропластику (пластику век). Собиралась делать круговую подтяжку - и тоже об этом всем говорила. А тут вдруг тайны?

- Уверена, дело не в этом. Но совпало несколько факторов, которые могли спровоцировать рост опухоли, - пояснила Саша. - Мама много курила. Обожала мясо, а мясоеды тоже в группе риска. Ей очень шел легкий загар, и в последний год она пропадала в солярии. Эта процедура тоже может спровоцировать сбой иммунной системы. И, конечно, стрессы.

Секреты красоты

При росте 1 метр 63 сантиметра Анна весила 51 кг – ее «классическая форма». Всегда выглядела моложе своих лет. Ее постоянно донимали: в чем же секрет? Самохина добросовестно отчитывалась, что бегает по утрам, когда не лень. Фрукты не ест – не любит, а вот овощи обожает, только не жареные. Проголодалась – выпивает два стакана молока. И побольше воды, до еды и после. Маски для лица уважает, а вот ночным кремом не пользуется – пусть поры дышат. А главное – нужно больше отдыхать, не нервничать и быть в гармонии с собой.

От мужей уходила с одним чемоданчиком

При такой красоте в личной жизни у актрисы, увы, было ни шатко ни валко… Трижды была замужем, но счастья так и не нашла.

С первым мужем Александром Самохиным познакомилась в Ярославском театральном училище. Он был самым красивым парнем на потоке. Поженились, родили дочку. Прожили 16 лет. Но - Анна много снималась, ездила на гастроли. Муж сидел дома, с работой все не складывалось… Разошлись. Вернее - ушла Анна. К бизнесмену Дмитрию. Он же вскоре стал и причиной разрыва - завел роман на стороне. И хотя у пары был общий успешный ресторанный бизнес, Анна после развода осталась фактически ни с чем. Ближайшим друзьям жаловалась, что бывший муж лишил ее бизнеса. Какое-то время после развода даже вынуждена была работать в их ресторане за зарплату.

- Мои бывшие мужья хорошо устроились, - негодовала актриса. - Первый пришел на работу в ресторан ко второму (Анна замолвила словечко – Прим. Ред.). И я должна пахать теперь на двоих своих бывших! Больше не хочу вкалывать на мужиков, буду работать на себя и дочку!

Кстати, бизнес Дмитрия вскоре прогорел. Самохин тоже переметнулся в торговлю. Анна признавалась подругам, что уходила от мужей с одним чемоданчиком в руках, оставляя им все имущество. Ни квартир-машин, ни просто помощи не получала – оба вскоре обзавелись новыми семьями.

Третий муж Евгений Федоров (брак был гражданским) - отставной офицер-таможенник – красиво ухаживал, окружил заботой, стал личным менеджером… Анна ожила. Увлеклась обустройством дома мужа, огород высадила… А когда романтика схлынула, Евгения как подменили. Стал требовать от жены едва ли не полного подчинения и отказа от работы. Мол, сиди дома да мужа радуй. Анна взбунтовалась, стала обращать внимание на поклонников, дома не ночевала… После очередного скандала ушла навсегда. Как обычно, в никуда, собрав только личные вещи.

Анна Самохина с дочерью Александрой. Фото: Рудольф ЕЛЬНИК

Первые роли: Баба Яга и дурнушка Анчутка

Самой большой любовью для нее все же была актерская профессия, где поначалу тоже не все было гладко.

- В школе мальчики на меня не обращали особого внимания, - признавалась Самохина. - А мама вздыхала: «Ты у меня косая, как заяц». Красивой я себя ощутила, когда вышли на экраны первые фильмы с моим участием - «Узник замка Иф» и «Воры в законе». Помню, все вдруг резко стали осыпать меня комплиментами. И я задумалась: может, я и правда ничего?

«Роковую красавицу» в Анне разглядел режиссер Юнгвальд-Хилькевич, пригласив на роль Мерседес. До этого актриса, застенчивая и даже робкая, работала в Ростовском ТЮЗе - приехала туда сразу после училища вместе с первым мужем. Первыми ролями Самохиной были… Баба Яга, Дурнушка Анчутка и разные смешные зверюшки. Анна мечтала о кино, но пробы проваливала.

«Готова на все ради роли!»

«Странный взгляд раскосых глаз. Неясный и опасный. Что-то шальное проскальзывало в нем. Именно такой я представлял свою Мерседес... - вспоминал режиссер их первую встречу. - Самохина была гиперсексуальна! На пробах я дал ей самую сложную сцену. Подавленная своими неудачами в кино, она начала смущаться. Я думаю: ведь и раньше ее пробовали, но роли не давали, значит, не случайно. И тут Анна, заметив мой скептицизм и поняв, что сейчас все потеряет, с такой страстью прочитала монолог, что я ахнул.

Много позже, когда съемки были в разгаре, она призналась: «Я так хотела сниматься, что была готова на все. Даже Родину продать... И... так далее...». Говорила ли всерьез - не знаю, но про себя улыбнулся: жаль, что такие интересные вещи мы узнаем постфактум».

«Не бойся изменить свою жизнь»

- Из маминых заветов я запомнила один, которому она следовала постоянно, - вспоминала дочь Саша. - Как бы тяжело ни было, не бойся изменить свою жизнь, сделай шаг вперед. Нельзя терпеть и мучиться, надо менять ситуацию. Мама всегда так и делала. Как только ей становилось некомфортно - из-за работы, мужей, - все меняла. У мамы была счастливая судьба: успех, любовь, красота, популярность. Сейчас она в лучшем мире. Это нам здесь без нее тяжело, а ей хорошо. Я в этом не сомневаюсь.

КСТАТИ

Обожала автомобили, питбулей и путешествия

Актриса обожала автомобили, сама же ездила на чёрном «Мерседесе».

Захаживала в казино: «Иногда выигрываю, но немного. И проигрываю - тоже немного».

Дома у неё жили два американских питбультерьера Ирокез и Эвита, в которых она души не чаяла. Оба – дети Кокоса, пса из фильма «Улицы разбитых фонарей», где Анна снялась в серии «Дама с собакой».

Еще одна большая страсть Самохиной – путешествия. Любила отдыхать в жарких странах, Египет обошла вдоль и поперёк. Признавалась, что ее манит Восток: Китай, Индия.. Незадолго до страшного известия о болезни, купила путевки на Гоа – себе и сестре. Но поехать уже не смогла.

5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ

«Воры в законе»

«Узник замка Иф»

«Царская охота»

«Тартюф»

«Китайский сервиз»