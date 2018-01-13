Разобрать по кадрам. Все о «Ну, погоди!»

13 Янв. 2018 2018-01-13T18:01:19+03:00

В Галерее на Солянке выставка, посвященная юбилеям сразу двух выдающихся аниматоров: 90-летию Вяче­слава Котеночкина и 95-летию Светозара Русакова

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Это был главный мультик Советского Союза. Дети точно знали, сколько выпусков уже вышло в свет, и могли четко назвать имя режиссера. Разве сейчас можно представить что-то подобное?

За погоней Волка за Зайцем наблюдали и стар и млад. Редкие реплики героев, их шутки и песни тут же уходили в народ, где застревали на многие десятилетия. Ну чем не культурный феномен?

Выставка в подробностях рассказывает не только сложную историю взаимоотношений канонических антропоморфных персонажей, но и в целом о спешке, предпраздничной суматохе, истории ускользания и о том, как это видит современное искусство.

В залах можно увидеть прежде никогда не выставлявшиеся анимационные раритеты, эскизы, раскадровки, предметы из фондов Государственного центрального музея кино и частных архивов и артефакты, а также работы современных художников на заданную тему.

ГДЕ: Галерея на Солянке, м. «Китай-город», ул. Солянка, 1/2.

КОГДА: До 18 февраля.

Цена билетов: 100 - 300 руб.