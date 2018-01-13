2018-01-13T12:25:19+03:00
Наука

Как космонавты на орбите оливье делали

И встречали Новый год шампанским [видео]
Александр МИЛКУС
Поделиться:
Комментарии: comments1
За Новый год шестеро обитателей МКС подняли пакетики с советским шампанским и прокричали троекратное «Ура!». Фото: РоскосмосЗа Новый год шестеро обитателей МКС подняли пакетики с советским шампанским и прокричали троекратное «Ура!». Фото: Роскосмос
Изменить размер текста:

Накануне старого Нового года («Вот как это перевести на английский?», посетовал космонавт Александр Мисуркин) Роскосмос выложил веселый ролик о том, как экипаж Международной космической станции готовился к встрече нового Нового года.

Космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров решили порадовать своих друзей – а сейчас на станции работают еще японец Норисигэ Канаи, американцы Скотт Тингл и Джозеф Акаба и Марк Ванде Хей.

Рецепт новогоднего оливье от Шкаплерова-Мисуркина:

- Лук,

- Консервированный картофель,

- Колбаса,

- Соленые огурцы,

- Горошек в молочном соусе,

- Яйца (в виде омлета),

- Соус.

Под музыку из «Иронии судьбы» космонавты готовили стол, аккуратно нарезая ингридиенты и запихивая их в пакет, чтобы не разлетелись по станции. А потом кормили салатом себя и иностранцев.

Рецепт оливье на орбите от российских космонавтов.Под старый Новый год космонавты затеяли праздничный стол в невесомости. А рецептом космического оливье поделилась с читателями "Комсомолки"

За Новый год шестеро обитателей МКС подняли пакетики с советским шампанским (хотя алкоголь на станции запрещен) и прокричали троекратное «Ура!» - два коротких и третье раскатисто, как положено в России.

Этим роликом космонавты поздравляют россиян с чудесным старым Новым годом! А «Комсомолка» к этим поздравлениям присоединяется.

КСТАТИ

Космонавт Сергей Рязанский: "Я видел аэродром для НЛО"

Вернувшийся с орбиты космонавт рассказал о жизни на МКС и о странных объектах, увиденных с высоты.

- В прошлый полет вы праздновали Новый год на орбите. Как это происходит в Космосе?

- Ну в прошлый раз с нами был японец, поэтому начали отмечать по японскому времени. Полетали вокруг стола. Потом отметили по московскому времени. Потом по европейскому. Потом решили на всякий случай поздравить Хьюстон. Потом каждый достал вкусняшки, которые приберег. На станцию сложно что-то провезти так, чтобы не узнали. Поэтому очень радуемся (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Греции наладят промышленное производство каннабиса
В Лондоне из универмага Harrods уберут памятник принцессе Диане и Доди аль-Файеду
Избирательный штаб Путина собрал более полумиллиона подписей
Турция не согласна на привилегированное партнерство с ЕС
«Спартак» принес извинения за пост о «шоколадках»
Радикалы повесили цепи на Российский центр науки и культуры в Киеве
Во второй тур президентских выборов в Чехии вышли Милош Земан и Иржи Драгош
Минтруд подготовил проект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 1 мая
Во Франции обсуждают эротический роман Макрона о начале отношений с женой
В США бывшие военные призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар
ВС Турции открыли ответный огонь по позициям сирийских курдов в Африне
Блины и пельмени предложат включить в список культурного наследия ЮНЕСКО
На выборах президента Чехии лидирует Милош Земан
Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Квентина Тарантино
Президент Франции предложил внести багет в список наследия ЮНЕСКО
Сторонники Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона
Напавшую на Земана активистку Femen задержали на 48 часов
Новак планирует провести встречу с министром энергетики Саудовской Аравии
ЛНР: украинские снайперы открыли огонь по дачам у линии соприкосновения
В Китае жители сняли падение из космоса неизвестного объекта
Памфилова допустила использование удлиненного бюллетеня на выборах президента РФ
Клинцевич: США стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере
В МИД Ирана заявили, что не будут соглашаться на изменения Трампа в ядерной сделке
Медведев поблагодарил журналистов за преданность делу