Как космонавты на орбите оливье делали

13 Янв. 2018 2018-01-13T12:25:19+03:00

За Новый год шестеро обитателей МКС подняли пакетики с советским шампанским и прокричали троекратное «Ура!». Фото: Роскосмос

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Накануне старого Нового года («Вот как это перевести на английский?», посетовал космонавт Александр Мисуркин) Роскосмос выложил веселый ролик о том, как экипаж Международной космической станции готовился к встрече нового Нового года.

Космонавты Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров решили порадовать своих друзей – а сейчас на станции работают еще японец Норисигэ Канаи, американцы Скотт Тингл и Джозеф Акаба и Марк Ванде Хей.

Рецепт новогоднего оливье от Шкаплерова-Мисуркина:

- Лук,

- Консервированный картофель,

- Колбаса,

- Соленые огурцы,

- Горошек в молочном соусе,

- Яйца (в виде омлета),

- Соус.

Под музыку из «Иронии судьбы» космонавты готовили стол, аккуратно нарезая ингридиенты и запихивая их в пакет, чтобы не разлетелись по станции. А потом кормили салатом себя и иностранцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/635175" frameborder="0"></iframe> Рецепт оливье на орбите от российских космонавтов.Под старый Новый год космонавты затеяли праздничный стол в невесомости. А рецептом космического оливье поделилась с читателями "Комсомолки"

За Новый год шестеро обитателей МКС подняли пакетики с советским шампанским (хотя алкоголь на станции запрещен) и прокричали троекратное «Ура!» - два коротких и третье раскатисто, как положено в России.

Этим роликом космонавты поздравляют россиян с чудесным старым Новым годом! А «Комсомолка» к этим поздравлениям присоединяется.

КСТАТИ

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Вернувшийся с орбиты космонавт рассказал о жизни на МКС и о странных объектах, увиденных с высоты.

- В прошлый полет вы праздновали Новый год на орбите. Как это происходит в Космосе?

- Ну в прошлый раз с нами был японец, поэтому начали отмечать по японскому времени. Полетали вокруг стола. Потом отметили по московскому времени. Потом по европейскому. Потом решили на всякий случай поздравить Хьюстон. Потом каждый достал вкусняшки, которые приберег. На станцию сложно что-то провезти так, чтобы не узнали. Поэтому очень радуемся (подробности)