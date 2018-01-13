Ковальчук в трусах, очки Назарова и отдавленный хобот. Как герои КХЛ готовятся к Матчу звезд

13 Янв. 2018 2018-01-13T17:29:43+03:00

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Континентальная хоккейная лиги отмечает свой юбилей – 10 лет со дня основания. В столице Казахстана Астане сейчас проходит «Неделя звезд хоккея». С Матчем всех звезд и конкурсами, в которых главные герои КХЛ переодеваются в костюмы, поджигают клюшки и ими забрасывают шайбы, ездят по льду в тележках из супермаркетов и вообще развлекаются как могут. На этот раз шоу тоже получилось красочным, но началось необычно.

Ковальчук: «Думал опять на допинг проверяют»!

Было три часа ночи, как в отель, где живут хоккеисты ворвалась чрезвычайная ситуация. Противопожарные системы зафиксировали задымление в подвале гостиницы, и хоккейные звезды усеяли собой снежные улицы Астаны.

- Я в душе мылся в этот момент! И собирался ко сну отходить! И тут звонят в дверь! – рассказывал потом главная звезда КХЛ и сборной России Илья Ковальчук. – Я уж думал опять на допинг пришли проверять! Кто еще может так в дверь звонить?! А оказалось все намного серьезнее. Как был в трусах, так поначалу и вышел. А потом стали там бегать все, говорить, чтобы все спускались вниз. Неприятно конечно, зато все смогли увидеть ВИП-персон без макияжа!

Рядом вздыхали девушки – Ковальчук в трусах, это жаждали видеть все. Пусть в «минус 15», что царят сейчас в Астане, это было бы жестковато!

Конкурс декольте

ВИП-персон уже в макияже можно было видеть наутро. Накануне Матча всех звезд проходит Мастер-шоу – различные конкурсы, где звезды Лиги соревнуются в скорости, точности бросков и во всем, что придумают организаторы. Они разделены на разные команды по дивизионам – «Бобров», «Харламов», «Чернышов», «Тарасов». Помощницами главного тренера в них были девушки-телеведущие. И если честно, тут можно было сразу заканчивать все конкурсы – смысл смотреть на все остальное, когда есть такое декольте, как у Дарьи Мироновой?

Илья Ковальчук во время конкурса "Круг на скорость". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Мамонта жалко

Хоккеисты старались из-за всех сил перебить такие сильные впечатления, но первым это удалась сделать только Павлу Паданкину. В костюме Супермена он пытался побить рекорд скорости КХЛ. Не получилось. Но фирменный прыжок Супермена с вытянутым вперед кулаком стоил того, чтобы отвлечься от помощниц тренеров.

А дальше шли остальные конкурсы: Биатлон (да, пока российские биатлонисты не справляются, им занялись хоккеисты), соревнование на лучшую защиту (жюри с этим не согласилось, но победил голкипер Илья Сорокин – он развернул свои ворота к борту и уселся на них, чтобы ему никто не забил), турнир на силу броска (победил Херсли – 166 км/ч, хотя рекорд 2012 года – 183,6 км/ч)… Но вообще самым зрелищным конкурсом считается соревнование буллитов. Но это если не считать турниры талисманов – Олень, Конь, Снеговик, известный в определенных кругах Святогор, Пират, Лисица и еще десятков сказочных маскотов клубов КХЛ пытались выяснить, кто круче.

Начиналось все чинно и спокойно – звери на льду перетягивали канат, никому особо не мешая. Но потом организаторы объявили драку, и началось – звери месили друг друга сказочно. Кажется, больше всех досталось Мамонту – ему наваляли все, кто мог. И смотрелось это довольно странно. Понятно, что если тебе в такой потасовке наступили на хобот, это не смертельно. Но люди внутри ростовых фигур должны обладать особой психикой, чтобы вот так пинать друг друга под музыку из фильма «Иван Васильевич».

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Король и его свита

И все-таки конкурс "Бесценный буллит" – это главный номер дня! Здесь можно издеваться над вратарем насколько хватит фантазии. Финты, исполнение броска черенком клюшки, Алексей Бывальцев вообще вышел на лед вместе с картонной копией Олега Ли… Но Найджел Доус был вне конкуренции. Он вышел на лед в мантии короля, а на спине его было написано «Король Хет-триков». И пара детей были ему свитой! Если бы Доус забил – вообще был бы хит всей недели. Но голкипер не успел исчезнуть и пришлось делать вторую попытку – королям можно.

Назаров: "Когда не орешь, очки не потеют"

Когда все уже потеряли понимание, что вообще происходит, состоялся последний конкурс – Эстафета. И по итогам его объявили команду-победителя – Дивизион «Харламова». И это была хорошая новость – ее главный тренер Андрей Назаров.

Его ждали после игры, как героя.

Накануне Назарова спросили:

- Вы работаете сейчас в Нижнекамске. Вы куда идете после матчей?

- В тренерской бухаем, - ответил коуч.

Так что после такого успеха от него ждали новых откровений.

- Андрей Викторович, что вы вынесли для себя после этой победы?

- Когда не орешь, очки не потеют.

Ну слава богу, хоть не зря собирались.