2018-01-13T19:00:53+03:00
Общество

«Комсомольская правда» открывает «Школу медиа-волонтера»

Мы хотим, чтобы как можно больше людей могли узнавать о добрых делах, благотворительных проектах и волонтерских акциях
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«Комсомолка» совместно с Ресурсным центром «Мосволонтер» открывает свою школу! Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»«Комсомолка» совместно с Ресурсным центром «Мосволонтер» открывает свою школу! Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
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"Комсомолка" открывает свою школу! Совместно с Ресурсным центром "Мосволонтер" мы запускаем новый образовательный проект: "Школа медиа-волонтера".

В первый набор нашей школы войдут три десятка молодых людей. Активных, талантливых, а главное - горящих желанием сделать этот мир лучше.

Не случайно наш проект стартует в самом начале 2018 года, объявленного в стране Годом Добровольца. Нашими студентами станут ребята, которые все свое свободное время посвящают добрым делам. Школа медиа-волонтера - это образовательный проект, направленный на обучение основам журналистики и приемам работы со СМИ волонтеров. Чтобы как можно больше людей каждый день могли узнавать об акциях, проектах, в которых принять участие может каждый.

Лекторами в "Школе медиа-волонтера" станут наши журналисты: Александр Коц, Владимир Ворсобин, Александр Гамов, Дина Карпицкая, Евгений Беляков, Виктор Гусейнов... Из первых рук студенты получат информацию о том, как создаются сайт kp.ru и радио "Комсомольская правда", делается "толстушка"; им раскроют секреты работы с фото, видео, инфографикой; они узнают основы журналисткой этики.

Нашим студентам предстоят не только теоретические занятия, но и практика: стажировку они пройдут в Издательском доме "Комсомольская правда". Весь курс рассчитан на шесть месяцев, три из которых будет посвящен обзорным лекциям, а три практическому применению полученных знаний.

А по итогам проекта будет выпущена «Настольная книга медиа-волонтера», содержащая практические рекомендации и самые удачные примеры и кейсы, собранные в ходе обучения.

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