"Джикия - наш брат! У нас нет расизма". "Спартак" ответил на обвинения в расизме добрым видео

14 Янв. 2018 2018-01-14T10:10:15+03:00

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Столичный футбольный клуб "Спартак" (Москва) оказался в эпицентре громкого скандала. Невольным его виновником стал защитник Георгий Джикия. Дело было в следующем. В субботу, 13 января, официальный твиттер "Спартака", который находится на тренировочных сборах в ОАЭ, вел именно Джикия, рассказывая про внутреннюю кухню клуба. И один из постов футболиста оказался "роковым".

В Твиттере спартаковцев появилось видео, где за кадром Джикия шутит над своими одноклубниками: "Смотрите, как шоколадки тают на солнце". Все бы ничего, но на видео видны занятия чернокожих легионеров "красно-белых" - Луиса Адриано, Педро Роши, Фернандо. Все футболисты, в том числе и зарубежные игроки, просто посмеялись над этой шуткой. Однако же, вскоре "разбудили" британских журналистов, которые периодически любят говорить о том, как же в России остро стоит проблема расизма. В контексте грядущего летом чемпионата мира по футболу в нашей стране.

В частности, исполнительный директор Европейской сети организаций против дискриминации в футболе и обществе Пиара Поуар в интервью BBC заявил:

- Расизм — одна из самых больших проблем, с которыми Россия сталкивается в год чемпионата мира. Подобные случаи показывают, как в этой стране некоторые люди относятся к меньшинствам. Это неправильно, что крупнейший клуб России допускает такие расистские намёки и веселится над этим. Недавно они были наказаны за исламофобские кричалки, но теперь понятно, что сообщение не дошло до игроков или руководства клуба.

В заявлении организации Kick It Out, которая занимаеся проблемой расизма в футболе, в частности, тоже говорится о проблемах, которые якобы есть в России:

- Этот пост в социальных сетях с официального аккаунта «Спартака» только продолжает подчеркивать предрассудки в отношении чернокожих людей в России. До чемпионата мира всего несколько месяцев, и случившееся — напоминание о том, что Россия, как и весь футбол, должна проделать значительную работу для искоренения расизма всех форм из игры, - отмечается в заявлении, распространенном Sky Sports.

Вскоре скандальный твит был удален, а московский "Спартак" дал ответ возмущенной общественности. В частности, в посте, который сделал тот же Джикия, бразилец Фернандо сказал, что в команде нет никакого расизма. А через некоторое время в официальном Твиттере "Спартака" появилось совместное фото Роши, Луиса Адриано и Фернандо с подписью: "Мы, как были - так и остаемся друзьями! Фото на память после сегодняшнего ужина".

Завершением же всей истории стал видеотвит от "Спартака".

- У нас в команде нет никакого расизма, мы все братья и одна большая семья, - улыбаясь, заявил Георгий Джикия.

- Это мой друг, мой брат, легенда "Спартака". В "Спартаке" нету расизма - обняв за плечи Джикию, с улыбкой на лице говорит Луис Адриано на чистом русском языке. Джикия в ответ начинает по-дружески смеяться.

Теперь сборы московского "Спартака" могут продолжаться, наверное, в более спокойной обстановке.