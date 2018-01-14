Юрий Поляков: Зачем я возглавил гильдию драматургов? Хочу вернуть на сцену хорошую литературу

14 Янв. 2018 2018-01-14T17:49:17+03:00

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- Юрий, не успели мы отпраздновать ваше избрание председателем общественного совета Минкульта, как вы уже стали председателем Гильдии драматургов России. Поздравляем вас с этой новой должностью.

- Спасибо.

- Скажите, а что, у нас не было такой организации?

- Да, как ни странно, у нас не существовало гильдии драматургов. И идея ее создания давно уже витала в воздухе. И мы несколько лет обсуждали это с коллегами.

Да, отделения драматургов были в Союзах писателей. В Союзе писателей России. Но поскольку они, эти союзы, как серьезные творческие организации, свои функции утратили - в отличие, кстати, от других творческих союзов, - без внимания, без хорошей "крышей над головой" остались и драматурги.

То есть, фактически у них своей организации не стало. А очень важно, чтобы она была, потому что все-таки драматургия – основа развития театра. И то, что наш современный русский театр, в общем, явно пребывает в кризисе, во многом объясняется тем, что с драматургией не все благополучно.

И вот собралась группа таких серьезных драматургов, провела съезд. И учредила Гильдию драматургов России – сокращенно ГДР. (Не путать с Германской Демократической Республикой - было когда-то такое государство до воссоединения с Федеративной Республикой Германией. - А.Г.) И мне доверили пост председателя.

- А почему именно Поляков?

- Ну, видимо, исходили из того, наверное, что, с одной стороны, я - один из самых, так скажем, востребованных драматургов все-таки. Мои пьесы идут широко по России, по СНГ и в дальнем зарубежье. А, во-вторых, всё же у меня есть какой-то опыт общественной работы. И в президентском совете по культуре, и в Общественном совете Минкульта. Председатель ГДР - это человек, который должен заниматься не столько творческими, сколько, скажем так, повседневными делами профессии, делами цеха. А дел тут очень много.

- Какие шаги вы сразу же предпримите - кроме того, что учредите или возродите специальный журнал для драматургов?

- Ну, журнал – это само собой. Потому что такое объективное профессиональное издание, не привязанное ни к каким, скажем так, эстетическим и коммерческим направлениям, оно необходимо.

Конечно, нужно озаботиться юридическим статусом. Сейчас обновляется авторское общество. И, конечно, с ним должен быть налажен серьезный диалог.

Юрий Поляков: "Почему я согласился возглавить только что созданную Гильдию драматургов России" 00:00 00:00

Кроме того, мы собираемся вместе с Министерством культуры впервые провести всероссийское совещание заведующих литературной частью - завлиты есть или должны быть в каждом театре. Потому что главный союзник драматурга – это завлит. Беда нынешних театров в том, что там много режиссуры, не будем говорить какой, и очень мало литературы. А ведь всегда славу театру приносила не режиссура, а литература.

- О, я догадался! Поляков собирается вернуть литературу в театры!

- Конечно. Это очень важно! Потому что, заметьте, ведь театр начинал и переживал настоящий подъем, когда в нем появлялись Гоголь или Островский, Чехов и Горький, Булгаков и Эрдман.

И, смотрите - ведь даже эксперименты, которые устраивали режиссеры, они же ведь строили их не на неизвестно на чем, а на «Маскараде», на «Женитьбе» и так далее.

И вот в последние годы современной русской литературы, драматической литературы стало очень мало. И с этим связан кризис театра. Есть общеакадемические театры, где не идет ни одной современной пьесы. Или идут пьесы так называемых... (экспериментаторов. - А. Г.) В зале на десять человек так называемой "новой драмы", которую ставят. Они идут полсезона и закрываются, когда все друзья посмотрели.

Такого никогда не было. И, конечно, надо возвращать профессию драматурга, потому что под видом эксперимента просто появилась масса авторов, которые называют себя драматургами, но таковыми не являются. Они не владеют профессией.

И вот как такой - экспертно-профессиональный орган - мы тоже будем работать.

И, конечно, нас волнует проблема творческого роста молодых драматургов, которые должны иметь серьезную профессиональную подготовку. Не желание - "сделать что-то не так как-то" - как делали до них. А сначала надо научиться, как делали до них, а потом уже - идти вперед.

Проблема "новой драмы" в том, что она идет вперед, не научившись делать так, как делали до них. Вот.

- Спасибо! Мы желаем вам не только отличных творческих успехов, но и больших побед на поприще ваших общественных дел.

- Спасибо вам...