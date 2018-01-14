Сериал "Побег" вернется с шестым сезоном

14 Янв. 2018 2018-01-14T19:22:08+03:00

Перед самым Новым годом продолжение "Побега" на шестой сезон подтвердили представители телеканала FOX. Фото: кадр из фильма

Сначала об этом в соцсетях сообщил Доминик Пересел, потом подтвердил телеканал FOX

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Когда актер Доминик Перселл выложил в соцсети пост о продолжении культового когда-то сериала "Побег" сначала никто не поверил. Слишком низкие рейтинги были у предыдущей главы, вышедшей в 2017 году. Но позже, перед самым Новым годом, продолжение подтвердили представители телеканала FOX. Уже официально.

«Мы действительно работаем над новой версией "Побега", — сказал один из боссов Fox Майкл Торн. — Сериал пока находится на раннем этапе разработки, но мы возлагаем на него очень большие надежды. Очень надеюсь, что главные актеры - Вентворт Миллер и Доминик Перселл - примут участие в будущем сезоне. Пока они задействованы в других проектах, и это создает определенные трудности».

Позже эту речь Торна прокомментировал другой босс Fox - Гари Ньюман. «Мы не планируем менять актеров сериала, — сообщил руководитель канала. — Создатель "Побега" Пол Шойринг передал свои наброски сюжета шестого сезона, но цельного сценария пока нет».

Все поклонники с нетерпением ожидают, чем же удивят создатели "Побега" на этот раз.

Напомним, 5 апреля 2017 года на телеэкраны вышел пятый сезон сериала, который получил название «Побег: Продолжение». Действие в нем закрутилось с момента, когда доктор Сара Такреди и Ликольн Барроуз узнают, что их горячо любимый спаситель Майкл Скофилд остался жив и томится на зоне в Йемене. У брата и возлюбленной появляется отличная возможность вернуть должок. Друзья готовят Майклу побег.