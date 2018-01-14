Спать надо больше: дивизион «Тарасова» выиграл Матч звезд

14 Янв. 2018 2018-01-14T21:32:09+03:00

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) Матчем всех звезд в Астане отметила два юбилея – свое 10-летие и 70 лет со дня рождения Легенды №17. Валерия Харламова. «КП» пробилась в раздевалки звездных команд, чтобы рассказать, как там отмечают праздники.

Тактика победы

Последние два года Матч звезд – это не одна игра, а целый турнир. Команды четырех дивизионов - «Харламов», «Чернышев», «Тарасов» и «Бобров» - бились в мини-матчах сначала в полуфиналах, а потом за 3-й место и в финале. Все думали, что победит дивизион «Чернышев» - там в команде были представители «Барыса», и Астана яростно поддерживала своих. Но в финале лучше был «Тарасов». Он и выиграл Матч звезд, и в раздевалке оставалось выяснить один вопрос: «Почему?».

На этот раз КХЛ придумала отличное нововведение. На тренерском мостике рядом с наставниками команд стояли помощницы - известные журналистки, сделавшие себе имя на хоккее. Вот это было зрелищно. У некоторых были такие декольте, что даже телекамеры репортеров задумчиво съезжали вниз своим фокусом, потом вздрагивали, возвращались на нужную точку, чтобы потом опять поехать вниз. Их операторы – это те люди, которые лучше всех понимали, как тяжело было хоккеистам смотреть своим тренершам в глаза.

Игрой команды дивизиона Тарасова руководила Софья Гудим – в чем-то даже легендарная корреспондент КХЛ-ТВ, работающая на матчах «Трактора».

- Соня, – задали ей в раздевалке команды главный вопрос, - какое самое важное тактическое решение вы сделали на тренерском мостике?

- Тактическое? – не смутилась тренерша. – Наша команда вчера вечером никуда не пошла, а легла спать. Мы так берегли силы, что сегодня даже на раскатку не пошли.

По оперативной информации околохоккейной прессы почти все звездные команды на раскатку не вышли как раз по другой причине. Но разве победителей судят?

«Я по-английски не понимаю, что тренер сказал не знаю, но звучало красиво»

Иногда кажется, что Матчи всех звезд придумали прежде всего для того, чтобы издеваться над голкиперами. Вы посмотрите на счета: 8:4, 6:5, 5:4… После таких унижений голкиперам явно нужна психологическая реабилитация.

Вратарь СКА и дивизиона Боброва Игорь Шестеркин вообще выглядел так, словно только что на заводе две смены отпахал.

- Реально очень устал! Еще и буллиты – вообще жесть! – откровенничал он в раздевалке. - Здесь вообще тяжелее - полевые вообще не играют тут! Все только на моих плечах держится, все самому приходится делать, все!

Шестеркину хотелось сочувствовать:

- Может как-то партнеров надо наказывать?

- Да как их накажешь… Вы посмотрите – все заслуженные здесь.

- А че тренеры?

- Тренеры речь толкнули. Правда, я по-английски не понимаю, что сказал тренер не знаю, но звучало красиво. Поэтому понял только Наташу Кларк (помощница главного тренера дивизиона Боброва – прим авт.)

- Красивая девушка на тренерской скамейке – это отвлекает?

- Да я на лавку не смотрел даже – некогда!

Бесценный Доус

Матч звезд – это не только праздник хоккеистов. Это и праздник болельщиков. Уже второй год в КХЛ идет гонка «Бесценная лига» - фанаты голосуют за своих кумиров на сайте mastercard.khl.ru, и каждый месяц победителям и тем хоккеистам, за кого они отдавали свои голоса вручают один приз на двоих, который, впрочем, можно разделить.

Такой трофей по итогам Матча звезд тоже вручался и получил его Найджел Доус. Стоило ли сомневаться? У этого канадца есть казахстанское гражданство, он с 2011 года выступает за местный «Барыс», и судя по реакции трибун, если бы сейчас в стране объявили президентские выборы, Доус имел бы все шансы занять на них второе место.

Фазель и Новый год

Самым большим гостем матча звезд КХЛ был президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. Говорят, это тот самый человек, благодаря которому в разгар допингового скандала у российских хоккеистов вообще не было проблем с попаданием на Олимпиаду. Вроде как он поднял весь МОК на уши, и Фазеля можно было понять: НХЛ на Олимпиаде нет, если бы не стало и КХЛ хоккей, как олимпийский вид спорта, можно было бы закрывать. Из-за этого президента ИИХФ иногда считают человеком Москвы.

А сейчас Фазель ходил под трибунами по поздравлял всех с праздником.

- Всех со старым Новым годом, - говорил он в телекамеры.

Никогда еще Фазель не был так близок к провалу. Потому что когда урожденный швейцарец начинает понимать словосочетание «старый новый год», это уже становится большим, чем подозрительным. ВАДА дисквалифицировала и за меньшие проступки.

Астана, спасибо! Хельсинки – приготовиться?

Ну а подводить итоги Матча звезд пришлось по традиции президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко.

- Все прошло на самом высоком уровне! - заявил он, а и так всегда радушные организаторы из Астаны расплылись в еще более широкой улыбке, хотя казалось что это анатомически невозможно. – Менять формат мы не будем, мы сделал продукт Матча звезд КХЛ еще более интересным. Здесь установлено много рекордов, которых не было до этого. Даже если взять посещаемость: на заключительный день пришло больше 10 тысяч, это новый рекорд Матчей звезд. Так что планка поднята очень высоко.

Очень может быть, что следующими, кому придется переустанавливать эту планку, будет Хельсинки. Именно финнов называют главными претендентами на Матч звезд-2019.

- Хельсинки – только один из кандидатов, я бы не торопился. Объявим город проведения мероприятия в мае, - успокаивал всех Чернышенко. Но успокаивать – это сейчас главная работа всех российских спортивных чиновников.

Матч звезд-2018

1/2 финала: «Харламов» «Тарасов» - 3:4 (Б), «Чернышев» - « Бобров» - 6:5 (Б).

Матч за 3-е место: «Харламов» - «Бобров» - 8:4.

Финал: «Тарасов» - «Чернышев» - 5:4.