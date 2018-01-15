Есть ли работа после 50?

15 Янв. 2018 2018-01-15T01:57:19+03:00

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В конце прошлого года экс-министр финансов и один из стратегов будущего развития страны Алексей Кудрин снова поратовал за повышение пенсионного возраста. Мол, если срочно этого не сделать, у нас будет некому работать, а в бюджете не останется денег на пенсии. В теории Кудрин, возможно, прав. Но что на практике? Найдется ли в России несколько миллионов новых рабочих мест, если пенсионный возраст все же поднимут? И есть ли шанс получить должность у тех, кто старше 50? «КП» опросила экспертов и провела собственный эксперимент.

ДЕФИЦИТ КАДРОВ ИЛИ РАБОТУ НЕ НАЙТИ

На нашем рынке труда парадоксальная ситуация. Работодатели рыдают: хорошего сотрудника не найти. Соискатели жалуются: нормальных рабочих мест нет. И те и другие правы и лукавят одновременно. Первые в идеале хотят получить многостаночника, готового работать по 12 часов в день за символические деньги. Вторые мечтают о теплом местечке в офисе, с нормированным рабочим днем, высоким окладом и «подальше от начальства, поближе к столовой».

Находят себе и сотрудников, и работу лишь те, кто готов идти на компромисс.

- Работодатели считают, что в 50 лет чему-то новому работника уже не научить. Лучше найти помоложе. У работников за 50 такое же отношение: не буду под этого молодого начальника прогибаться. Если надоест, пойду на пенсию. И обе стороны машут друг на друга рукой, - объясняет Владимир Назаров, глава Научно-исследовательского финансового института.

Говорить о поголовной безработице в категории 50+ нельзя. Она не больше и не меньше, чем в других возрастах.

- Сразу после назначения пенсии 60% сотрудников остаются на своих рабочих местах. А в среднем около 30% пенсионеров у нас работают. Хотя в отдельных регионах и отраслях есть проблемы, - поясняет Назаров.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?

Что такое пенсия? Это замещение заработка. Ее придумали, чтобы помочь человеку, когда сил работать уже нет, а жить на что-то нужно. Отсюда и стереотип: раз пенсионер, значит, немощный, если близок к этому возрасту, значит, силы уже на исходе. А бизнесмены хотят видеть у себя в штате молодых, активных, полных сил сотрудников. Так вот, господа предприниматели, умерьте аппетиты: наступают другие времена.

- Стереотип об энергичных и амбициозных работниках сложился с 2000-х годов, когда на рынок труда выходило многочисленное поколение, родившееся в 80-е годы. Сейчас ситуация меняется, молодежи меньше. А работать кому-то нужно. Так что эта ситуация будет понемногу уходить, - считает Владимир Назаров.

Хотя, как напоминают эксперты, на несправедливость могут пожаловаться многие.

- Проблема дискриминации общемировая, и ее видно во многих проявлениях, - говорит Сергей Шульгин, заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС. - На работу не берут не только пожилых, но и молодых, если у них мало опыта. В зоне риска и женщины, только что вышедшие замуж.

НУЖНЫ ЛИ КВОТЫ

Борьба за какие-то особые права меньшинств, в том числе на рынке труда, - это путь в никуда, считают эксперты.

Например, в России запрещено указывать возраст при размещении вакансии. Но это никак не мешает работодателям отбирать тех кандидатов, которые им нужны. Достаточно отказать неугодному соискателю без объяснения причины.

- Введение квот для пожилых или для молодых ни к чему не приведет, - считает Сергей Шульгин. - Формальные правила в реальной жизни не работают. Компании придумают, как обойти их.

- Другое дело - можно дать льготы по страховым взносам для тех компаний, которые нанимают те или иные категории работников, например пожилых, - считает Владимир Назаров. - А службам занятости - ставить приоритетную задачу по трудоустройству людей старшего возраста. Например, можно сделать для них более щедрое пособие по безработице. Но с условием, чтобы человек активно искал работу, а не сидел на пособии.

Только что на Первом канале закончился вдохновляющий сериал «Сальса». У героини Алены Бабенко уже внуки есть, а она танцует! Потеряла работу в банке, но не потеряла ум и хватку. И стала продюсером танцевального телешоу. Фото: Кадр из фильма

УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ

Каждому работодателю нужен профессионал. Чем лучше человек выполняет свою функцию, тем выше прибыль. На втором месте - личные качества. Каждой компании нужен еще и человек, который легко вольется в команду (см. графику). То есть будет помогать в общем деле, а не конфликтовать с коллегами, жаловаться на жизнь и разогревать рыбные котлеты в микроволновке, раздражая окружающих. Так что поговорка «главное, чтобы человек был хороший» на рынке труда частично актуальна.

Большинство пожилых людей выросло в СССР. Ответственность за повышение квалификации сотрудников брали на себя завод или фабрика. Сейчас компании этим почти не занимаются. Что делать? Учиться всему заново, считают эксперты.

- Да, осваивать новую профессию и менять мышление трудно, - говорит Сергей Шульгин. - Но нужно преодолеть этот барьер. Глобальная тенденция - обучение, которое длится всю жизнь. Благодаря этому люди постоянно улучшают свое положение на рынке труда. В 50 лет начинают учить английский язык и даже языки программирования. О простой компьютерной грамотности уже и речи не идет - она должна быть у всех. Во многом дискриминация немолодых людей связана именно с тем, что у них нет новых навыков - тех, которые нужны современным работодателям. Значит, эти навыки нужно получать.

КОМПЕТЕНТНО

Плюсы зрелого человека

- Возраст работе не помеха, главное - правильно искать вакансии и грамотно выбирать сферы деятельности, - сказали «КП» в компании HeadHunter, занимающейся поиском специалистов. - Чем специалист опытнее и чем выше его квалификация, тем больше у него шансов добиться желаемого. Сейчас, например, дефицит кадров в области страхования. На одну вакансию - одно-два резюме. Крайне мало! А в этой сфере кандидаты 50+ как раз успешнее, чем молодые. К кому мы будем относиться с бОльшим доверием - к юноше, рассказывающем о необходимости застраховать свою жизнь, или зрелому человеку? Ответ очевиден.

Кроме того, хорошие руководители стремятся соблюдать баланс, формируя коллектив. Исследования подтверждают, что разновозрастные и разнополые коллективы более эффективны. В успешных компаниях работают и молодые сотрудники с горящими глазами, и люди, умудренные опытом.

Но важно понимать, что жизненный опыт и общий стаж больше не являются конкурентным преимуществом. Актуальное образование, навыки самопрезентации, умение адаптироваться к ситуации - минимальный набор желательных параметров.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Александр САФОНОВ, проректор Академии труда и социальных отношений:

Избыток шоферов не перекроет дефицита программистов

- Нет страны, которая не говорит о дефиците кадров. Но у нас он связан с огромными структурными дисбалансами. Когда в одной отрасли надо больше, а в другой меньше. Но избыток шоферов не перекроет нам дефицита программистов. Две трети мигрантов заняты в строительстве. Но мы же не предложим пенсионерам в строители идти! Ежегодно количество занятых сокращается на 100 тысяч человек из-за автоматизации. При этом очень разная ситуация в регионах. Мы видим высокие уровни безработицы на Северном Кавказе и Дальнем Востоке. Там людям старше 50 лет еще сложнее устроиться, чем в Москве или крупных городах.

Топ-10 главных качеств сотрудников.

КАЧАЕМ ПРАВА

Сергей ХРАМОВ, генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России:

Заботьтесь о репутации - тогда и годы не страшны

- Трудовой кодекс запрещает дискриминацию при приеме на работу. В том числе в отношении пожилых людей. Но есть большая дыра, которую мы пытаемся восполнить. Сейчас компании ищут работников через частные кадровые агентства. А те очень легко отказывают. Например, говорят, что подходящих вакансий нет. Или не откликаются на присланное резюме. То есть запрет на дискриминацию в Трудовом кодексе есть, но его легко обойти. Человек не может обжаловать отказ в приеме на работу через суд - прямого контакта с работодателем у него нет.

А проблема серьезная. У человека 40 - 50 лет обычно уже есть квалификация, разнорабочим он не пойдет. Да и тяжело это физически. Обычно сотрудники в возрасте находят место по знакомству. Примерно так происходит: «Мы с Ивановым вместе работали, он хороший инженер, давайте его возьмем». Сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Поэтому тяжелее всего тем, кто не смог наладить отношения с коллегами или не проявил себя.

Если через знакомых найти работу не получается, пробуйте достучаться напрямую до работодателей. Тогда шансы выше, и в случае неправомерного отказа можно будет обратиться в суд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Инфляция возраста

Жизнь полна стереотипов. Возраст - один из них. Мол, если тебе исполнилось 55 - 60 лет, все - пора переезжать на дачу, копать огород. Хотя сейчас многие в эти годы бегают марафоны и дадут фору молодым по многим параметрам.

- Сейчас идет инфляция возраста, - говорит Сергей Шульгин. - Этот термин вошел в обиход социологов. Нынешние 60-летние - совсем не такие, как их родители. Возьмите выражение «женщина бальзаковского возраста». Мало кто помнит, что оно появилось после романа «Тридцатилетняя женщина». Сегодняшние 40-летние - это как 30-летние раньше.

По словам эксперта, если поднять пенсионный возраст, это изменит и поведенческие стереотипы. 55-летняя женщина уже не будет пенсионеркой. За изменением статуса придет и изменение само­ощущения: она и чувствовать себя пенсионеркой не будет. Так что, возможно, Кудрин в чем-то прав.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Не важно, сколько лет, важно, сколько идей

«Мне 55 лет, но я легко устроилась продавцом в магазин женской одежды. Знаете, почему меня взяли? Хозяйка считает, что немолодые покупательницы уходят, ничего не купив (хотя деньги у них явно есть), потому что стесняются слишком юных продавщиц. Ну как им друг друга понять? - пишет москвичка Ольга. - Как только я вышла на работу - выручка выросла. Хозяйка довольна. Требует только одного - чтобы я хорошо выглядела и улыбалась. Да легко!»

Возрастных соискателей не берут на работу, когда они ведут себя по-стариковски. Охают, ахают, жалуются на жизнь и считают, что раньше было лучше. Если человек следит за собой, улыбается, генерирует новые идеи, кого интересует его биологический возраст?

Поиск работы зависит от многих факторов. И лишь один из них - это возраст. Когда кто-то говорит, что не в состоянии найти работу, в этом не может быть виновато государство, ушлые работодатели или мировой финансовый кризис. По данным Росстата, у нас лишь 5% людей в стране не имеют постоянного источника заработка. Значит, остальные 95% как-то нашли работу. Значит, она есть. Значит, они либо умнее, либо опытнее, либо общительнее, либо активнее тех, кто только жалуется на жизнь, лежа на диване перед телевизором.

Как показал мини-опрос «КП», если на вакансию откликается энергичный соискатель да еще и с опытом работы - возраст уже не играет роли. Бизнесмен меняет свои деньги на ум и силы своих сотрудников. У каждой профессии свои требования. Программист может выглядеть как угодно, лишь бы хорошо писал программный код. Грузчик должен быть сильным. Официант - вежливым и опрятным и чтобы подносы на клиентов не ронял. Возраст вторичен, как ни крути. Только результат работы имеет значение.

Эксперимент «КП»

МОСКВА

(безработица - 1,5%)

Вакансий много, но платят мало

Евгений БЕЛЯКОВ

- Молодой человек, вы живете в Москве и вообще не знаете, что творится в регионах. У ваших-то 50-летних, конечно, никаких проблем, - попенял мне в прямом эфире Радио «КП» (97,2 FM) один из слушателей.

В чем-то он прав. По данным Росстата, реальная безработица в Москве - 1,5% (в среднем по стране - 5%). Работающих людей в возрасте 50+ можно встретить в кафе, магазинах, такси. Впечатление, что кому нужна работа, тот ее находит. Но насколько просто это сделать?

Нахожу первую попавшуюся вакансию - комплектовщик на склад в Москве. Зарплата - 33 тысячи рублей. Неплохо для работы без квалификации! После имени первый же вопрос, который мне задали: «Сколько вам лет?» Отвечаю: «53».

- Одну минутку, проверю нашу базу… - замялись на другом конце провода. - Вы знаете, остались только вакансии швей. Но там требуются женщины.

- Как это? Вакансия комплектовщика размещена всего два часа назад...

- Они у нас очень быстро расходятся, - явно слукавила оператор.

Меня не спросили об опыте работы, зато дважды дискриминировали: по возрасту и полу. Разве мужчина не может быть швеей?!

А вот в крупнейшей сети фастфуда на мою онлайн-заявку ответили буквально через пару часов. Пригласили на собеседование на следующий день. Правда, зарплата маловата - 25 - 30 тысяч рублей.

Справедливости ради, обзванивай я столичные газеты, вряд ли любой работодатель тут же ответил бы да. Даже узнав, что мне не 53, а 34 года и есть 15 лет стажа в медиа. Поиск работы - это тоже работа. Некоторые в Москве ходят на 10 собеседований в неделю, получают отказы, но рук не опускают.

Журналисты «Комсомолки» в разных городах с разным уровнем безработицы тоже попробовали устроиться на работу, представившись людьми предпенсионного возраста. Вот что получилось.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (2%)

«Перезвоните через недельку»

Максим СЮ («КП» - Санкт-Петербург»)

- Сколько вам полных лет? - на том конце провода прозвучал мягкий женский голос.

Ответ на этот вопрос был готов заранее: 56 (на самом деле меньше).

Девушка сменила тональность на траурную:

- Вы знаете... Вообще-то на этой неделе вакансии официантов уже закрыты. Позвоните через недельку.

Ладно. Официант в России обязан быть красивым и молодым в отличие от Европы, где в ресторанах часто трудятся люди в возрасте.

Пробую устроиться на должность водителя-курьера! Зарплата - 30 - 45 тысяч рублей. Неплохо! Но...

- Извините, вы не подходите, - ответ прозвучал как приговор. - У нас возрастные ограничения.

- Если не секрет, сколько?

- Сорок лет - это наш предел. Точнее, ваш...

Такое отношение к людям в возрасте 50+ в Петербурге не редкость.

- Мне пятьдесят. Мне чуть ли не открыто заявили, что покупатели хотят видеть молодых и привлекательных продавцов, но на работу взяли, - поделилась петербурженка Маргарита Ивановна. - Наверное, на мое место сейчас кого-то подыскивают, но вряд ли найдут! Кто из молодых пойдет работать за такие гроши?!

НИЖНИЙ НОВГОРОД (4%)

Можно пойти в водители, няни и охранники

Юрий ГОЛОВИН («КП» - Нижний Новгород»)

- Когда вы готовы выйти на работу? - спросил руководитель строительной фирмы, узнав мой возраст и внимательно выслушав мое «резюме».

- В понедельник…

- У нас полный рабочий день, официальное трудоустройство, зарплата 35 тысяч. Нужны паспорт и трудовая книжка.

«Так просто?» - я едва мог поверить, что меня вот так сразу берут на работу.

Обратился в компанию частных грузоперевозок: сказал, что у меня своя «Газель», сразу назначили собеседование.

- Мне 52 года…

- Мне 55, - посмеялся на другом конце провода мужчина.

В частных охранных предприятиях волновало только наличие лицензии и состояние здоровья. Женщинам старше 50 лет предлагают место в детском саду или няней в семье - молодость в этой сфере считается недостатком.

БАРНАУЛ (9%)

Нужны механики и директора магазинов

Иван ОЛЕКСЮК («КП» - Барнаул»)

Вакансия «механик автоколонны». Зарплата 20 тыс. рублей в месяц. График вахтовый - две недели через две недели. Тяжеловато, но все лучше, чем диван пролеживать. По телефону ответил мужской голос: да, специалисты требуются, опыт есть?

- Полжизни механиком проработал, - рапортую. - Единственное, мне 52 года.

- О-хо-хо, - как-то сразу погрустнел начальник автоколонны. - Работа тяжелая, смены длинные...

- Справлюсь! У меня здоровье, как у молодого.

- Хорошо, приходите в понедельник, посмотрим на вас в деле.

Не отказали и в крупной сети магазинов. Там искали директора одной из точек. Спросили об опыте, а про возраст даже слушать не захотели. То ли сильно люди нужны, то ли текучка большая, то ли напора не выдержали.