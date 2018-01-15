Выгодно ли заранее покупать авиабилеты на лето

15 Янв. 2018 2018-01-15T07:21:52+03:00

Эксперты поисковика Aviasales подсчитали: сэкономить можно, но не так уж и много

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Справедлива ли поговорка "готовь сани летом, а телегу зимой" для авиабилетов? Стоит ли уже сейчас не просто мечтать о летнем отпуске, но и покупать билеты к морю? Проверить решили эксперты туристического поисковика Aviasales. Они проанализировали динамику цен на перелет на самые популярные зарубежные курорты на примере прошлого года - сколько стоили билеты в январе и на сколько подорожали к лету.

Короткий ответ: да, сейчас авиабилеты на летние месяцы обойдутся дешевле, чем если тянуть с покупкой до самого отпуска. Впрочем, если посмотреть на цифры более внимательно, все не так уж и очевидно.

Вот на сколько, скорее всего, подоражает перелет из России в разные страны в июле-августе по сравнению с нынешними ценами на эти же даты:

В Португалию - на 22%

Во Францию - на 20%

В Хорватию, Италию, Черногорию - на 11 - 13%

В Грецию - на 10%

В Испанию, Израиль и Грузию - на 8%

В Болгарию, Турцию и Кипр - на 4%.

Получается, что в случае с самыми массовыми курортами выгода минимальна. А ведь цены на авиабилеты зависят не только от времени покупки (самые дешевые тарифы всегда раскупаются в первую очередь), но и от курсов валют (кто знает, что станет с ними к лету!), акций и спецпредложений авиакомпаний, от того, сколько перевозчиков летают в один и тот же город (летнее расписание еще не сформировано, вполне возможно, на каком-то маршруте появятся новые варианты)...

Так что, если вы твердо уверены, что в августе хотите загорать на Крите, в Ницце или на Сицилии - билеты брать имеет смысл. Но если планы на лето еще не утряслись, ничего страшного: если и потеряете в деньгах, то не так уж и много.