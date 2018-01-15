Романы футболистов и моделей: почему их так тянет к друг другу

15 Янв. 2018 2018-01-15T02:28:54+03:00

На новость о свадьбе Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова его экс-супруга Ольга Бузова отреагировала сообщением в соцсетях о том, что «решила перечитать Достоевского». Мол, меня ваши женитьбы не волнуют... Фото: instagram.com

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Бывший муж Ольги Бузовой снова женился

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов взял в жены молоденькую модель, с которой встречался около года. 30-летний полузащитник остановил свой выбор на 23-летней вице-«Мисс Россия-2014» Анастасии Костенко. «Комсомолка» решила вспомнить другие романы футболистов и моделей.

Ольга Бузова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему их так тянет друг к другу? Хотя тут, наверное, все понятно - став популярными и богатыми, спортсмены стараются взять от жизни все самое лучшее, и это касается не только престижных автомобилей и стильных костюмов.

Рядом со звездой спорта должна быть красивая и стройная девушка, а такие обычно разгуливают по подиуму. К счастью, подобные союзы, кажущиеся на первый взгляд прагматичными и недолговечными, часто становятся основой для прочных семейных отношений.

Юрий и Инна Жирковы. Фото: instagram.com

Юрий и Инна Жирковы

Звезда сборной страны и «Зенита» - настоящий образец идеального семьянина от футбола. 34-летний Юрий Жирков 10 лет назад выбрал себе жену-модель и ни разу не пожалел. Познакомились они на вечеринке, влюбились с первого взгляда, причем 18-летняя девушка, не увлекавшаяся футболом, его не узнала. Через три месяца Жирков сделал Инне предложение. Сегодня Жирков - трижды отец и любимый муж. Кстати, 28-летняя Инна Жиркова - одна из самых известных футбольных жен. Напомним, в 2012 году она стала первой на конкурсе «Миссис Россия». Одно из постпобедных интервью не без помощи хитрого журналиста раскрыло не самый высокий интеллектуальный уровень девушки. В той непростой ситуации, очень напоминавшей травлю, Юрий постоянно поддерживал жену, и постепенно о злополучном интервью забыли.

Павел и Алана Мамаевы. Фото: instagram.com

Павел и Алана Мамаевы

Еще один известный игрок сборной России и «Краснодара», Павел Мамаев, в своих связях с моделями демонстрирует стойкое постоянство. Осетинская модель Алана Мамаева вскружит голову любому, вот и полузащитник Мамаев не устоял. Эта 27-летняя длинноногая красотка пятый год замужем за одним из самых успешных (если не считать скандальную историю с вечеринкой в Монте-Карло) футболистов страны. У них подрастают двое детей. Мамаев влюблен в жену так, что не перестает заваливать Алану роскошными подарками. Спортсмен дарит супруге дизайнерские сумки за 14 тысяч евро, засыпает квартиру розами, оплачивает ей многомиллионные услуги стоматолога, даже подарил на годовщину свадьбы жеребца.

Федор Смолов и Юлия Левченко. Фото: instagram.com

Федор Смолов и Юлия Левченко

27-летний нападающий «Краснодара» и сборной особенно популярен у девушек. Федор Смолов отлично зарабатывает и хорошо выглядит, в его донжуанском списке не только «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева, но и другие красотки. Хотя одна Вика чего стоит! Через год после знакомства с Викторией Федор сделал ей предложение, и в 2013-м они поженились на Мальдивах (правда, брак этот у нас официальным не считается). Через два года пара рассталась. Вскоре у Федора появилась новая пассия - грузинская копия Анджелины Джоли и, конечно же, модель Миранда Шелия. Но и на этом модельный ряд Федора не закончился - после расставания с Мирандой спортсмен, как поговаривали, закрутил роман с 24-летней «Мисс Россия-2015» и вице-«Мисс Мира-2015» Софией Никитчук. Сегодня Федор вот уже год как верен ростовской 27-летней модели Юлии Левченко. Возможно, бомбардир все же решит остепениться и последовать примеру коллеги Тарасова.

Игорь Акинфеев и Екатерина Герун.Фото: Евгения ГУСЕВА

Игорь Акинфеев и Екатерина Герун

31-летний голкипер национальной команды и капитан столичного ЦСКА Игорь Акинфеев - один из самых любимых болельщицами футболистов. Многие девушки начинали переживать за ЦСКА и вообще интересоваться футболом из-за «вот того симпатичного вратаря». Личную жизнь свою, однако, симпатичный вратарь всегда старался охранять так же внимательно, как и футбольные ворота, поэтому большинство болельщиков узнали о том, что кумир женат, уже после того, как Акинфеев стал отцом. В мае 2014-го супруга Игоря, его ровесница и, разумеется, модель Екатерина Герун, подарила звезде сына Даниила. Спустя полтора года Екатерина родила мужу дочь Евангелину.