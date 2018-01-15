Татьяна Арнтгольц: Любящая мать готова пойти на все

15 Янв. 2018 2018-01-15T02:31:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в телеэфире стартует новый сериал «Двойная жизнь», где Татьяна Арнтгольц и Полина Сыркина исполнили одну роль на двоих. Главная героиня - следователь Наталья Пахомова (ее играет Полина) узнает о том, что ее 8-летнему сыну срочно требуется операция. Она продает квартиру, собирает деньги по знакомым, но этого оказывается мало. Неожиданно Наталье предлагают организовать побег убийцы, дело которого она ведет. И она соглашается, чтобы спасти своего ребенка. Но внезапно планы рушатся, за женщиной начинают охотиться бандиты, и ей приходится изменить внешность (с этого момента ее играет Арнтгольтц), а затем начать жизнь с чистого листа.

По словам режиссера картины Игоря Мужжухина, после того как героине делают пластическую операцию, ее учат по-другому ходить, говорить. Но какие-то характерные черты - жесты и мимику - решили оставить. Например, Сыркина прикусывала губу. Эта черта осталась и у Арнтгольц. Были и сцены, где обе актрисы снимались вместе, когда в самые трудные моменты у героини происходит раздвоение личности и она начинает говорить с прежней Натальей.

- В то лето я была жутко уставшая, - вспоминает съемки сериала Татьяна Арнтгольц. - В сериале достаточно много юридической терминологии, поэтому весь текст приходилось учить заранее, задолго до начала. И сами съемки не были легкими. Хотя работала я с компанией, с которой мы сделали до этого много разных картин, пережили кучу всего. Это моя родная команда. Но почему-то в этой работе было непросто.

- По сюжету ваша героиня идет на подлог, берет взятку. Вы как мать поступили бы так же?

- Общая мысль этого фильма заключается в том, что ради детей любящая мать готова пойти на все. Перед Натальей вообще не стоит выбор: правильно она поступает или нет? Подлог ли это? Не важны ее должность, место в обществе. Задача только одна - спасти ребенка любым способом. Морального выбора тут нет никакого. Есть только желание сохранить жизнь сыну.

- У сериала открытый финал. Просится продолжение истории?

- Я не думаю, что это история с продолжением. Хотя бывает все. Вообще вы правы, предпосылки в сюжете есть. Но, как обычно, все зависит от создателей, зрителей. Я чаще за то, чтобы не снимать продолжение, потому что в этом есть некий риск. Обычно оно не так эффектно, как первая часть. И хорошо, когда после просмотра у зрителя остается хорошее послевкусие.

- Как вы нашли общий язык с юным Андреем Ивановым, который играл вашего сына?

- Очень легко. Мы с первого дня поняли, что оба влюблены в один спектакль - «Баллада о маленьком сердце». Мальчик играет там, а мы с ребенком ходили на эту постановку несколько раз и были в полном восторге. Весь первый день съемок мы напевали прекрасные песни из этого мюзикла, который поставила Нина Чусова. Я рекомендую всем взрослым и детям посетить его - это очень добрая, хорошая, музыкальная история.

«Двойная жизнь». С 15 января, понедельник - четверг, 21.35, Первый.