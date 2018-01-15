2018-01-15T18:19:09+03:00
Звезды

Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Гоголем

Москва прощалась с народным артистом России [видео]
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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В Москве простились с актером Михаилом Державиным.В Москве простились с актером Михаилом Державиным.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На гражданскую панихиду в Театр Сатиры пришли родные, коллеги, друзья Михаила Михайловича, и, конечно, его поклонники. Люди из народа не на сцене у микрофона, а из зрительного зала от сердца признавались ему в любви и восхищении. Весь Арбат знал Мих Миха. Он там родился и любил гулять по его переулкам.

Те, кто подходил к микрофону, говорили, что Державин - представитель знаменитой театральной династии. Замечательный артист, мастер тонкой репризы и юмора, в совершенстве владел искусством перевоплощения. Человек очень искренний, открытый и доброжелательный. При кажущейся простоватости и наивности, маске баловня судьбы, на самом деле он был интеллигентным человеком тонкой организации и удивительной душевной теплоты.

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал их дружбу с Михаилом Державиным достойной Книги рекордов Гиннесса. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал их дружбу с Михаилом Державиным достойной Книги рекордов Гиннесса.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сегодняшняя траурная мизансцена в театре Сатиры, где полвека служил Державин, не монтировалась с его позитивным характером.

Александр Ширвиндт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр ШирвиндтФото: Михаил ФРОЛОВ

Народная артистка СССР Вера Кузьминична Васильева поблагодарила Мишеньку, для нее он именно Мишенька, за счастье работы с ним. Актер Юрий Васильев отметил, что тяжёлая миссия провожать тех, кто создавал Театр Сатиры.

Вера Васильева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вера ВасильеваФото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Наталья Селезнева вспомнила про их особые отношения с Державиным. «Мы Близнецы по знаку Зодиака. Очень хорошо друг друга понимали, - призналась Селезнева. - Миша - мастер розыгрыша. В этом деле он был виртуоз, очень изобретательный. Меня он постоянно разыгрывал. Однажды меня уговорили лечь в институт питания, чтобы похудеть. А Миша там уже лежал. Сколько я его не просила перестать надо мной подшучивать хотя бы там, он так и не смог удержаться. И рассказал другим пациентам, что Селезнева легла не для того, чтобы похудеть, а наоборот, чтобы поправиться. После этого, все стали меня уговаривали не полнеть.

Наина Ельцина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наина ЕльцинаФото: Михаил ФРОЛОВ

При своей популярности, он был чрезвычайно скромным человеком. Он был председателем месткома в нашем театре. Сколько актеров благодаря ему получили квартиры — не сосчитать. А сам он жил в крошечной двухкомнатной. «Миша, пойдём попросим тебе квартиру побольше», - говорила ему. Он всегда отказывался.

Наталья Селезнева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наталья СелезневаФото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, этот факт удивлял не только Наталью Селезневу. Многие друзья Державина поражались, что при его признании и популярности он жил в маленькой двушке, в 27 квадратных метрах жилой площади, в доме, где родился. Из родного дома он никуда не хотел уезжать.

И особенно был постоянен в дружбе.

- 72 года безоблачной, чистой дружбы и любви, - подытожил их «связь» с Державиным Александр Ширвиндт. - Мне кажется эта цифра достойна записи в книгу рекордов Гиннесса. И если нас все-таки внесут в эту книгу, тогда я получу медаль и принесу тебе, Миша. До скорой встречи, любимый.

Александр Ширвиндт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр ШирвиндтФото: Михаил ФРОЛОВ

Михаила Державина похоронили на старой территории Новодевичьего кладбища, на семейном участке его отца, легендарного артиста театра им.Вахтангова. Рядом с Николаем Васильевичем Гоголем.

МНЕНИЕ

Михаил Державин ушел тихо, деликатно...

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Брать интервью у Михаила Державина было счастьем для журналиста. Он радовался звонку из редакции, как будто бы только того и ждал. Хотя, конечно, это было не так. Сколько он повидал корреспондентов за свою жизнь – не сосчитаешь. И все равно к нашему брату относился с уважением. Возможно, потому что его единственная дочка Маша закончила журфак. А возможно, потому, что обижать ЛЮБОГО собеседника, даже незнакомого и необязательного, было не в его характере. Державин - настоящий интеллигент (подробности)

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Михаил Державин: Романов «на стороне» я никогда не заводил

Тонкий, блистательный артист, мастер комедии и драмы, любимец публики. Невероятно обаятельный, красивый и элегантный мужчина. Да и человек на редкость доброжелательный. Таким мы запомним Михаила Михайловича. Выглядел артист даже в пожилом возрасте просто потрясающе. Я, говорил, элегантный, как рояль! А в глазах - озорные искорки… Каждое интервью с Державиным – событие, настолько хорошим и веселым он был рассказчиком (подробности)

Михаила Державина похоронили рядом с могилой Гоголя.Народного артиста России Михаила Державина похоронили на старой территории Новодевичьего кладбища, на семейном участке его отца, легендарного артиста театра им. Вахтангова. Рядом с могилой Николая Васильевича Гоголя.Михаил ФРОЛОВ

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