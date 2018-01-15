2018-01-15T21:23:57+03:00
Политика

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил пересмотреть договор о сотрудничестве с Украиной

Этот документ выгоден незалежной, а России – нет. Почему, разбирался наш спецкор [аудио]
Дмитрий СТЕШИН
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Константин ЗатулинКонстантин ЗатулинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Договор «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной» был подписан в 1997 и ратифицирован в 1999 году между нашими странами. В нем 41 статья и при этом – никакой конкретики. Договор продлевается автоматически, раз в 10 лет, поэтому, о внесении каких-то изменений нужно за шесть месяцев предупредить вторую «высокую договаривающуюся сторону» - такая формулировка используется в документе. Поэтому, законодательная инициатива Константина Затулина прозвучала вовремя, с расчетом на то, что денонсация не будет гладкой. Любопытно, что в декабре 2014 года группа депутатов Верховной Рады предлагала расторгнуть договор, но понимания на Украине не нашла. Договор этот выгоден Украине, а России – нет. Почему? КП связалась с Константином Затулиным, и нам все объяснили.

Депутат Госдумы Константин Затулин предложил пересмотреть договор о сотрудничестве с Украиной

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- Не приведет ли денонсация договора к войне в «горячей фазе»?

- После того, что было между нашими странами в последние годы – нет. Я не предлагаю полностью изменить договор – только его вторую статью, где говорится о признании границ. Но, перед этим, вернуться к событиям 1954 года и законодательно признать незаконными решения о вхождении Крымской области в состав УССР.

- Зачем?

- На этом строится вся аргументация украинской стороны, мол, мы отобрали «родную украинскую землю» - Крым и Севастополь. Я считаю, что это вранье, и постановление Верховного совета в 1954 году было незаконным с точки зрения советского законодательства. При этом, мы и только мы - законные наследники СССР.

- Почему «Договор о дружбе» в целом не выгоден России?

- В момент его подписания многие выступали против его ратификации. Он признает спорные границы и одновременно не закладывает проверяемых параметров, по которым мы можем контролировать нашу дружбу и партнерство. Объективно – никакой дружбы и партнерства с нынешней бандеровской Украиной нет. Чтобы не было спекуляций, я считаю, что в целом, договор трогать не нужно. А денонсировать лишь неактуальную часть, где Крым и Севастополь признаются украинскими. Для Украины этот Договор – «священная корова», с помощью второй статьи они постоянно нас обвиняют в оккупации украинских территорий. В этой редакции Договор наносит ущерб интересам России.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ИЗМЕНИТЬ:

Статья 2 Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ.

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