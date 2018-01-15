Дневник сыровара: «Почему новогодние каникулы хуже Госдепа»

15 Янв. 2018 2018-01-15T18:06:15+03:00

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«После 15 января приходи...»

12 января. Простите за некоторое опоздание. На самом деле я, как и многие, стал считать плюсы и минусы 2017-го в декабре, но тут наступили они — дни, которые называют «новогодними праздниками». Самое страшное в них даже не привычные людские потери (о них я писал в прошлом году), а в том, что у нас, в отличие от немцев или швейцарцев, вся эта пьяная вакханалия длится целый месяц!

Уже с 15 декабря никто толком не работает, все начинают тусить по корпоративам. Даже на заводах, куда привозишь полетевшую деталь и просишь изготовить такую же, но новую, тебе привычно отвечают: «Да, работы часа на три. Но на календарь смотрел? 20-е декабря уже, никак до конца месяца не успеть — Новый Год же! После 15-го января приходи. Поговорим...» И так — много где. И это еще на факт, что к означенной дате они на работу выйдут — русские часто склонны продлевать себе праздники...

Вы скажете: а как же мечта любого предпринимателя — новогодние продажи? Спрос в эти дни на сыры действительно был повышенный, но эти пиковые продажи все равно не компенсируют всех наших потерь. По нашему хозяйству эти каникулы нанесли очередной удар, который, пожалуй, даже посерьезнее будет, чем многочисленные козни Госдепа против нашей экономики. И это печалит.

У них - «елочка, зажгись!» А у нас — сыроварня, остановись...

Самый серьезный «новогодний подарочек» пыльным мешком из-за угла прилетел к нам за пару дней до смены календаря. Чтобы проверять качество, мы по нескольку раз в день делаем анализы молока и берем всевозможные пробы. А для этого нам нужны реактивы, которые делают в самой настоящей химической лаборатории.

… И вот ранним утром 31 декабря на сыроварню заезжает молоковоз. Как обычно, проверяем молоко и... шок! Что-то не то с анализами! На сыроварне — настоящая паника. Первым делом сливаем молоко (если мы на все 100% не уверены в его качестве, то сыр из такого сырья варить не будем), перебираем молоковоз, бочки, трубы, резинки - почти все заменили!.. Калужские фермеры-швейцарцы, которые нам это молоко поставляют, хватаются за корвалол (они очень дорожат своей репутацией, а тут такой удар!), проверяют дойку, судорожно перебирают всю ферму, тоже меняют новенькие прокладки...

А проблема оказалась вполне новогодней — лаборант, махнувший лишнего на корпоративе в своем НИИ, приготовил нам не те реактивы. Попытки быстренько исправить ситуацию ни к чему не приводят — все уже кружат хороводы под елочкой, лаборатория НИИ опечатана до конца новогодних праздников, а дежурные государственные лаборатории по привычке дают нам диаметрально противоположные результаты одного и того же молока. Вот прямо хоть плачь. У них «елочка, зажгись!», а у нас - «сыроварня, остановись...

Спасибо, иностранцам, выручили.

«Пробы пришлось отправлять в Германию!»

Калужские фермеры-швейцарцы, тут же бросились помогать нам — куда они молоко-то девать будут, пока мы дождемся открытия российской лаборатории? Сходу нового клиента (тем более в праздники, не найдешь). И вот мы уже тратим деньги на международные переговоры, советуясь с швейцарскими и немецкими светилами сырно-молочного производства (до наших, как я уже говорил, дозвониться не смогли - все под ёлочкой были). И наконец умудряемся отправить корма на анализ в Германию, потому что наши не работают!

Узнав об истинной причине, фермеры-швейцарцы дико хохотали, а потом признались, что чуть не дошли до сердечного приступа.

Вот как нашим объяснить, что корове все равно - зажглась у вас елочка или нет? Не получится сказать буренкам: «Телки, Новый Год, лаборатории закрыты, так что две недели зажигаем в стойле и эти две недели можно не доиться!» У меня теперь есть твердая уверенность, что нашу страну вероятный противник может просто захватить 1 января без каких-либо человеческих потерь - некому сопротивляться будет. Все в дрова!

«Неделя простоя...»

В итоге вырулили. Однако эта ошибка лаборанта стоила нам больше недели простоя! Хотел было с тоски взять калькулятор, посчитать несваренный за это время сыр, а потом перевести его в рубли, но не хотелось еще больше расстраиваться — и так ясно, что цифра будет со многими нулями... Лучше другие выводы сделать, и я их сделал — в этом году берем курс еще и на усиление собственной лаборатории. Стало понятно, что фермерское хозяйство в России должно уметь автономно работать и иметь всё своё. Как советская дивизия, которая продолжала героически сражаться даже без всех остальных родов войск в условиях полной автономности и окружения.

И пора, наверное, в очередной раз писать обращение в Госдуму с просьбой отменить эти ужасные новогодние загулы. Они нам стоят несколько процентов ВВП. Отменим мы их и вся экономика вырастет без каких-либо чудес. У нас санкции на дворе, война экономическая полным ходом идёт, враг у ворот с каждым днём сжимает кольцо антироссийских санкций, а мы? А мы пьём, да гуляем по месяцу! А потом ищем виноватых и ворчим: "А вот в Германии жизнь..." Да в Германии они уже на третий день после Рождества на рабочих местах! У нас же эти праздники превратились в настоящий экономический кошмар, который следует прекратить. Для общей же пользы!

Выговорился, наконец! И хватит о грустном — через несколько дней подведу итоги ушедшего 2017-го! Не так он был и плох!

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