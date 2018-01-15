2018-01-15T21:16:06+03:00
Политика

Путин открыл официальный сайт кандидата в президенты

Ему можно позвонить, написать и даже прийти лично в общественную приемную
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Предвыборный баннер с изображением действующего президента РФ Владимира Путина. ФОТО Донат Сорокин/ТАССПредвыборный баннер с изображением действующего президента РФ Владимира Путина. ФОТО Донат Сорокин/ТАСС
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Владимир Путин не будет открывать в ходе предвыборной президентской кампании ни личных сайтов, ни аккаунтов в социальных сетях. Все общение в интернете будет идти через его официальную страницу в интернете, которая во вторник стала доступна сразу на двух доменах - putin2018.ru и Путин2018.рф.

С помощью этого сайта можно будет задавать вопросы и получать консультации о предстоящих выборах, и даже оставлять свои пожелания кандидату Путину. На сайте указаны все необходимые координаты. Кроме этого штаб можно позвонить по номеру 8-800-301-21-85. Звонки со всей территории России бесплатные, график работы с 6.00 до 00.00. Общественная приемная кандидата на пост президента России разместилась в здании мэрии Москвы по адресу Новый Арбат, 36. Там во время прошлой президентской кампании работал штаб Путина, которые сейчас размещается в Гостином дворе.

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