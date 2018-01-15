Предупреждения для туристов от Ростуризма о забастовках, болезнях и извержении вулкана

15 Янв. 2018 2018-01-15T16:40:30+03:00

Рекомендации чиновников касаются тех, кто едет в Европу, Перу и на Филиппины. "КП" рассказывает о предупреждениях для туристов

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Ростуризм выпустил сразу несколько официальных предупреждений для отпускников, собирающихся в ближайшее время за границу или отдыхающих на зарубежных курортах.

Рекомендации чиновников касаются разных проблем в конкретных странах - посмотрите, возможно, среди них есть актуальные для вас.

ЗАБАСТОВКИ В ГРЕЦИИ. В Афинах в понедельник, 15 января, путешественникам могут помешать забастовки работников общественного транспорта, морских портов и медицинских учреждений. Возможны перебои в движении паромов между греческими островами, а также в работе афинского метро, троллейбусов и трамваев. Ростуризм рекомендует туристам, находящимся в Греции, учитывать эти факторы при планировании своего отдыха.

КОРЬ В ЕВРОПЕ. В 2016 году в Европе зафиксировано втрое больше случаев кори, чем годом раньше. В основном - в Италии, Германии и Румынии. Такие данные приводит Роспотребнадзор со ссылкой на Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения. Ростуризм советует туроператорам информировать отпускников о ситуации с корью.

ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ И ЗИКА В ПЕРУ. В южноафриканской стране Перу, куда путешественники летят в первую очередь ради древнего города Мачу-Пикчу, сложная эпидемиологическая ситуация с распространением лихорадки денге, малярии, лихорадки Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадки. Риск заразиться есть на всей территории страны, включая столицу, считают чиновники. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в Перу зарегистрировано 74 тысячи случаев лихорадки денге, 206 тысяч случаев маляриии, 717 человек заболели лихорадкой чикунгунья. Ростуризм рекомендует путешественникам учитывать эту информацию при планировании поездки, делать прививки от желтой лихорадки.

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА НА ФИЛИППИНАХ. На острове Лусон на Филиппинах началось извержение вулкана Майон, из населенных пунктов в радиусе 6 км эвакуируют жителей. Об этом сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД России. Лусон - не то что популярный Бали, российские туристы там если и есть, то крайне мало. Тем не менее, Ростуризм рекомендует им следовать указаниям местных властей и в случае необходимости обращаться в Посольство Российской Федерации в Республике Филиппины по телефону +6328930190, либо в круглосуточный контактный центр ДСКЦ МИД РФ: +7 495 587 88-60