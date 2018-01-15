В Сибири аренда жилья за год подорожала, а в Поволжье – подешевела

15 Янв. 2018 2018-01-15T16:03:02+03:00

За год в некоторых регионах аренда жилья подорожала, а где-то упала в цене. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Специалисты портала «МИР КВАРТИР» выяснили, как изменилась ситуация с арендой жилья за год. Оказалось, что в некоторых регионах квадратные метры подорожали, а где-то, наоборот, упали в цене.

Сначала об самых востребованных квартирах – однокомнатных. На 10% возросла стоимость аренды в Череповце и Калининграде. Неплохо подросли также Архангельск, Пермь и Набережные Челны – в среднем, на 7%. А вот в минус на 10% ушли Нижний Новгород, Курск и Ставрополь. На 12,3% упали Нижний Тагил и Волгоград.

В Москве ставки на однокомнатные квартиры вернулись к значениям годичной давности (+0,1%%; 31 554 руб./мес.). Далее идут Сочи (+4,7%; 21 908 руб./мес.), Симферополь (+2,8%; 20 874 руб./мес.) и Севастополь (+2,6%; 20 529 руб./мес.). Санкт-Петербург с показателями –5,4% и 20 266 руб./мес. оказался замыкающим.

Двухкомнатные поднялись в цене в Томске (+13,6%; 14 294 руб./мес.), Воронеже (+13,6%; 14 550 руб./мес.), Владивостоке (+11,4%; 19 389 руб./мес.), Тюмене (+11,3%; 16 648 руб./мес.) и Челябинске (+10,2%; 13 877 руб./мес.).

Максимально «просели» Рязань (–14,2%; 13 129 руб./мес.), Ставрополь (–13,9%; 12 143 руб./мес.), Саранск (–12,2%; 8785 руб./мес.), Иркутск (–11%; 13 299 руб./мес.) и Казань (–9,3%; 19 658 руб./мес.).

Трехкомнатные квартиры в аренду больше всего подорожали в Новосибирске – на 12,3% (20 760 руб./мес). Похожие ставки в Барнауле – 20 964 руб./мес., +8,8%. Неплохо прибавили также Пермь (+7,3%; 23 229 руб./мес.), Владивосток, где цены подросли на 7,7% и сравнялись с новосибирскими – 20 761 руб./мес., а также Смоленск (+6,6%; 15 428 руб./мес.)

Аутсайдеры рейтинга - Липецк (–10,2%; 19 736 руб./мес.) и Казань (–10%; 32 459 руб./мес.). На 8,7% снизились траты арендаторов трешек в Нижнем Новгороде (28 652 руб./мес.) и на 8,3% – в Рязани (17 952 руб./мес.). Очень похожие показатели в Вологде (–7,8%; 17 878 руб./мес.)

Специалисты портала «МИР КВАРТИР» выяснили, как изменилась ситуация с арендой жилья за год.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

- Прошедший год особых изменений на рынке аренды не показал, - говорит генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР» Павел Луценко. - Доходы населения не растут, предложение по-прежнему превышает спрос. Максимальный рост продемонстрировали арендные квартиры городов Сибири – Читы, Томска, Новосибирска. А наиболее существенное снижение зафиксировано в традиционно дорогих городах Верхнего Поволжья – Казани и Нижнем Новгороде».