В тесноте, да без налога: стоит ли покупать квартиру площадью в 15-20 квадратных метров

15 Янв. 2018 2018-01-15T17:38:31+03:00

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На малогабаритки — квартирки до 30-32 квадратных метров — сейчас, по данным риэлторов, приходится почти половина спроса в новых домах и примерно треть спроса — на вторичке. А куда деваться? Не у всех есть деньги на «полнометражное» жилье даже с учетом подешевевшей ипотеки. А с малогабариткой во многих городах вполне можно уложиться в миллион. Да еще и потом экономить на налогах и коммуналке.

ЧТО ЭТО ЗА ЧУДО-ЖИЛЬЕ

В России нет каких-то строгих ограничений по минимальному метражу жилого помещения. Поэтому в продаже можно встретить квартиры площадью и в 15 кв. м.

Старые малогабаритки — это обычно многим известные «гостинки». Дома гостиничного типа строили в основном в 60-е годы прошлого века, обычно прямо рядом с предприятием - чтобы обеспечить хоть каким-то жильем рабочих завода. Кухни в привычном понимании в «гостинке» нет. Ее многие оборудуют прямо в маленьком коридорчике, ведущем в микроскопическую комнату. Ванны чаще сидячие. В наше время эти «малютки», особенно те, что расположены в столице и Подмосковье, получили вторую жизнь. Их охотно покупают приезжие, молодые семьи, которым надо с чего-то начинать самостоятельную жизнь, пожилые люди, которым сложно платить много за коммуналку. В общем, те, у кого нет денег для покупки или содержания стандартной квартиры.

Но, кроме старых «гостинок», есть еще и современные квартиры-студии в новых домах. И их становится все больше.

- Квартиры площадью до 30 кв. м начали появляться в новостройках примерно с 2015 года. До кризиса жилье такого метража практически не строили, – уточняет управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая.

Зато за за 2017 год предложение квартир-студий в новостройках выросло в 70 раз!

По данным «Интро Аналитики», больше всего малогабаритного жилья (площадью 18-20 кв.м.) строится в Екатеринбурге и Уфе. Минимальная стоимость квартир в этих городах – от 1 млн. руб.

ТАК СЭКОНОМИМ?

Главный плюс квартир-малюток, который для многих перевешивает все возможные минусы, понятен: такое жилье позволяет сэкономить. Правда, это смотря как считать. Цена за квадратный метр в малометражках в среднем на 10-15% выше, чем в среднеразмерных и крупногабаритных. Зато квартира в целом получается бюджетнее стандартной однушки.

- Небольшие квартиры-студии пользуются спросом у покупателей, которым надо решить жилищный вопрос при минимальном бюджете покупки, – говорит гендиректор компании «Мангазея Девелопмент» Анна Урейская.

К тому экономить можно и дальше, уже став счастливым собственником. Значительно ниже выходит налог на имущество, который теперь в большинстве регионов рассчитывается по кадастровой (приближенной к рыночной) стоимости. И карман очень даже тянет. Так вот, за квартиру метражом до 20 квадратов этот налог вообще платить не надо (он рассчитывается с площади, превышающей 20 квадратных метров). А собственник студии, скажем, в 28 квадратов налог заплатит только с 8 метров, что уже не так страшно.

Экономия выходит и на жилищно-коммунальных услугах. Ряд из них привязаны именно к площади квартиры — например, взнос за капремонт. Минимум метров — ниже циферки в платежке.

КАКИЕ МИНУСЫ

Пожалуй, кроме экономии, похвастаться жителям маленьких квартир нечем.

Если говорить о новостройках, в которых много квартир-студий, то там не самое высокое качество строительства и может быть не развита инфраструктура. Ведь проект изначально планируется на «экономную» публику. Даже просто наличие в жилом комплексе квартир-студий снижает его привлекательность в целом. Понятно, что социальное окружение будет не самым солидным: небогатые молодые семьи, одинокая молодежь, пенсионеры. И скорее всего, большинство студий будет сдаваться.

- Кроме того, жилой комплекс, целиком состоящий из квартир такого формата, перенаселен и не может обеспечить парковкой всех жителей, – предостерегает представитель строительной компании «Развитие» Александр Козлов.

БОЛЬШЕ СВЕТА И ЗЕРКАЛ — И ЖИТЬ МОЖНО

Малогабаритки держат хозяев в тонусе. Тут не поставишь два телевизора или огромный холодильник. Копить, как Плюшкин, ненужное по причине «авось пригодится» тоже не получится. Иначе самим хозяевам не останется места.

Экономить пространство поможет мебель-трансформер. Она появилась еще в советские времена: тогда были популярны столы-книжки и кресла-кровати. Сейчас в этом полку прибыло. Есть шкафы, трансформирующиеся в кровати, диваны, которые совмещают функции кровати и шкафа, двухъярусные кровати и даже кухонные столы, превращающиеся в бильярдные.

Очень уместны в маленькой квартире будут кровати-чердаки. Сверху у такой конструкции расположено спальное место, а внизу рабочий стол или шкаф.

В малогабаритках можно прибегнуть к визуальному обману: попробовать зрительно увеличить пространство. Этому поспособствуют зеркала (они могут висеть отдельно или на шкафах). Светлая мебель и использование сиреневых цветов в интерьере. Кстати, про цвета. В "гостинках" лучше избегать цветового изобилия: максимум 3-4 цвета, не больше.

Мария Литинецкая также советует:

- выделить одну стену ярким и контрастным цветом (это добавит пространству глубину);

- использовать вместо одного источника света несколько, расположенных в разных точках помещения;

- хранить вещи в антресолях;

- купить угловой шкаф (он поможет сэкономить пространство);

- приобрести технику с механизмом вращения (например, плазменный телевизор на вращающейся стойке позволит смотреть любимые передачи как в гостиной, так и на кухне).

НА ЗАМЕТКУ

Малогабаритки – неплохое решение для тех, кто покупает квартиру, чтобы потом сдавать ее в аренду. В Чехии на малометражки иногда выстраивается очередь из нескольких десятков арендаторов. В России небольшое жилье тоже очень хорошо сдается. Вообще, чем больше площадь недвижимости – тем сложнее найти квартирантов. Так, однушку легче сдать, чем двушку и уж тем более трешку. К тому же размер арендных платежей не слишком сильно повышается при увеличении метража квартиры. Так, двухкомнатные квартиры часто сдаются всего на пару тысяч дороже однокомнатных.

КСТАТИ

Самая маленькая квартира в мире находится в китайском городе Ухань. Там собственник доходного дома разделил все квартиры на маленькие жилплощади – по 4,5 кв.м. Бывает, что одну такую квартиру арендуют даже по нескольку человек. Тут есть все для жизни. Обычно на втором ярусе находятся кровати, а внизу кухня и санузел.

Города с самыми дорогими малометражными квартирами (до 32 кв.м)

(Данные портала «Мир квартир»)

Города с самыми дешевыми малометражными квартирами (до 32 кв.м)