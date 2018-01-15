2018-01-15T17:34:24+03:00
Умные вещи

Искусственный интеллект лучше человека понял прочитанный текст

Достижения добились сразу две компании-разработчика
Григорий ПУШКАРЁВ
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В итоге разработка Института данных и технологий компании набрала 82,44 процента правильных ответов против 82,304 процентов, достигнутых соперникомВ итоге разработка Института данных и технологий компании набрала 82,44 процента правильных ответов против 82,304 процентов, достигнутых соперникомФото: EAST NEWS
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Разработки в сфере искусственного интеллекта компаний Alibaba Group и Microsoft превзошли человека в тесте на чтение, созданном специалистами Стэнфордского университета.

На прошлой неделе Alibaba Group презентовала свою глубинную модель нейронной сети, попросив искусственный интеллект предоставить точные ответы на более чем 100 тысяч вопросов, собранных из 500 статей в “Википедии”. В итоге разработка Института данных и технологий компании набрала 82,44 процента правильных ответов против 82,304 процентов, достигнутых соперником.

После этого представители Alibaba заявили, что это первый раз, когда машина обошла реального человека в подобном испытании. Примечательно, что компания Microsoft также добилась аналогичного успеха. Её разработка набрала 82,650 процента при прохождении одного и того же теста, но эти результаты были показаны на следующий день после Alibaba.

“Это означает, что объективные вопросы, такие как “что вызывает дождь”, теперь можно получить с помощью наших разработок. Технология может постепенно применяться к многочисленным приложениям, таким как обслуживание клиентов, онлайн-ответы на медицинские запросы пациентов, что уменьшает потребность в деятельности человека”, - заявил Лоо Си, главный научный сотрудник по обработке естественного языка в институте Alibaba, сообщает издание Bloomberg.

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