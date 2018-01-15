День открытых дверей в РГАУ-МСХА: Встреча с Тимирязевым, путешествие по академии и разговор с приемной комиссией

15 Янв. 2018 2018-01-15T23:07:04+03:00

Будущие абитуриенты Тимирязевки пришли в гости в главный аграрный и познакомились с жизнью вуза

В Тимирязевской академии 13 января традиционно прошел День открытых дверей. Будущие абитуриенты — нынешние школьники — съехались в главный аграрный вуз страны не только со всех уголков Москвы и Подмосковья, но и из разных регионов России и даже из стран СНГ. Выпускники из Брянской области, Нижневартовска, Казахстана, Владимирской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Орловской, Тульской областей, Республики Марий Эл пришли в канун Старого Нового года в РГАУ-МСХА, чтобы поговорить с членами деканата и приемной комиссии, посмотреть, чем живет и дышит выбранный ими вуз и познакомиться с последними новостями университета.

Будущие абитуриенты могли пообщаться и с преподавателями, и со студентами Тимирязевки. Фото: timacad.ru

У входа школьников встречали живые Тимирязев и Пушкин — их роли исполнили актеры Народного театра, искусно загримированные под известного ученого и великого поэта. Александр Сергеевич и Климент Аркадьевич раздавали гостям спецвыпуск газеты «Абитуриенту 2018». Представители факультетов, подразделений, кафедр, научных, творческих и спортивных центров расположились в спортзале: здесь все жалеющие могли пообщаться со студентами и специалистами, узнать побольше об интересующих их специальностях и сориентироваться с выбором профессии. Юношей особо интересовала военная кафедра — за время учебы в РГАУ-МСХА молодые люди получают офицерское звание.

Студенты факультета агрономии и биотехнологии рассказали о профессиях, которые можно получить в главном аграрном вузе страны. Фото: timacad.ru

В День открытых дверей будущие абитуриенты встретились с членами приемной комиссии: школьники из первых рук получили информацию о подготовительных курсах и узнали, какие преимущества дает участие в олимпиаде и научно-техническом конкурсе «Открытый мир. Старт в науку». Например, за участие в олимпиаде и конкурсе, а так же призовые места прибавляется от 3 до 10 баллов к результатам ЕГЭ или вузовских вступительных экзаменов.

Вот такие красавицы учатся на Зоофаке. Фото: timacad.ru

В актовом зале академии школьники совершили виртуальное путешествие по вузу, познакомились с его факультетами и студенческой жизнью. Будущих абитуриентов приветствовала и. о. ректор РГАУ-МСХА Галина Золина:

- Здесь работают замечательные и опытные педагоги, которые не только дают знания, но и воспитывают любовь к профессии, приобщают к науке и пробуждают интерес к исследованиям, - подчеркнула Галина Дмитриевна. - Сохраняя традиции нашего прославленного вуза, мы стараемся не просто идти в ногу со временем, а опережать его, обеспечивая современным оборудованием и уникальными базами практик образовательный процесс, создавая достойные условия для учебы, отдыха, спорта.

И. о. ректора РГАУ-МСХА Галина Золина с гостями, преподавателями и студентами. Фото: timacad.ru

Школьники, побывавшие в академии на Дне открытых дверей, признаются: теперь они знают о вузе гораздо больше, и это только укрепляет их желание прийти сюда снова - в качестве абитуриентов, а затем и студентов:

- О Тимирязевке у меня были смутные представления, - говорит ученица столичного лицея №10 Динара Люкманова, - Теперь я знаю, что быть тимирязевцем - это круто! Очень понравился концерт! Без занудства, креативно рассказали нам об академии. Да так, что я просто влюбилась в новую мечту - поступить в Тимирязевку.

Фото на память с Пушкиным и Тимирязевым. Фото: timacad.ru

У тех, кто не смог 13 января попасть в академию, была возможность наблюдать за Днем открытых дверей в режиме он-лайн. Благодаря мультимедийному оборудованию, приобретённому и установленному руководством вуза накануне Нового года, ни одно мероприятие в этот день не осталось без внимания. К концу Дня открытых дверей его трансляцию в Интернете посмотрели 6400 человек.