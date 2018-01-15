Какое масло самое полезное, выяснили ученые Кембриджа

15 Янв. 2018 2018-01-15T23:18:02+03:00

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Масла используются человечеством на протяжении многих тысячелетий. Однако какое из всех видов можно считать наиболее полезным?

Выяснить это взялись ученые из Кембриджского университета Кэй Ти Хо и Нита Форухи.

Для чего они собрали группу добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет (всего 94 человека) и разделили их на несколько групп. Перед началом эксперимента у каждого из участников были взяты анализы, чтобы удостовериться, что на начало исследования ни у кого из них нет проблем с сердечно-сосудистой системой или диабетом.

Перед добровольцами стояла задача: на протяжении четырех недель ежедневно съедать масло в норме 50 граммов (что равняется примерно трем столовым ложкам), независимо от способа приготовления - будь то жарка, заправка для салатов, масло для бутербродов или просто прием внутрь.

Участники первой группы должны были принимать исключительно оливковое масло. Люди из второй - кокосовое. А людей из третьей группы обязали «лакомиться» маслом сливочным.

В конце исследования были сделаны еще одни анализы, которые показали, как изменились показатели холестерина в крови добровольцев - одного из основных виновников сердечно-сосудистых заболеваний.

ЧТО ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ

На данный момент завершилась только первая часть исследования. Она показала, что у участников, потреблявших сливочное масло в вышеуказанных дозах, уровень плохого холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) увеличился на 10 процентов!

Люди, потреблявшие ежедневно оливковое масло, показали небольшое снижение уровня плохого холестерина ЛПНП и пятипроцентное повышение уровня хорошего холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности).

А вот у добровольцев из группы «кокосового масла» анализы зафиксировали 15-процентный рост уровня хорошего холестерина ЛПВП. Плюс снижение плохого.

«Анализ показал, что если принимать кокосовое масло каждый день на протяжении четырех недель, то можно снизить личный риск болезни сердца и инсульта. Это важная новость для медицины и всех тех, кто заботится о своем здоровье», - подвела итоги первого этапа исследования Нита Форухи.

ХОЛЕСТЕРИН ПЛОХОЙ И ХОРОШИЙ - КАКАЯ РАЗНИЦА

За долгие годы мы привыкли к тому, что холестерин - это плохо. Однако, это не так. Вернее, не совсем так. Более того, отказаться от холестерина совсем будет неправильно, да и невозможно - наше тело нуждается в нем.

Но холестерин холестерину рознь: он бывает « хороший» (обозначается как ЛПВП) и «плохой» (ЛПНП). Первый с пищей не поступает, а вырабатывается организмом, и служит для борьбы с вредным «собратом»: забирает из клеток и стенок артерий и утилизирует «плохой» холестерин.

Который, в свою очередь, и пытается образовать те самые вредные атеросклеротические бляшки. Такой холестерин поступает в организм с едой, в которой содержится много вредных насыщенных жиров, в основном это продукты питания животного происхождения (масло, мясо, молоко, жирные сыры).

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