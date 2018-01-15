Какое масло самое полезное, выяснили ученые Кембриджа
Масла используются человечеством на протяжении многих тысячелетий. Однако какое из всех видов можно считать наиболее полезным?
Выяснить это взялись ученые из Кембриджского университета Кэй Ти Хо и Нита Форухи.
Для чего они собрали группу добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет (всего 94 человека) и разделили их на несколько групп. Перед началом эксперимента у каждого из участников были взяты анализы, чтобы удостовериться, что на начало исследования ни у кого из них нет проблем с сердечно-сосудистой системой или диабетом.
Перед добровольцами стояла задача: на протяжении четырех недель ежедневно съедать масло в норме 50 граммов (что равняется примерно трем столовым ложкам), независимо от способа приготовления - будь то жарка, заправка для салатов, масло для бутербродов или просто прием внутрь.
Участники первой группы должны были принимать исключительно оливковое масло. Люди из второй - кокосовое. А людей из третьей группы обязали «лакомиться» маслом сливочным.
В конце исследования были сделаны еще одни анализы, которые показали, как изменились показатели холестерина в крови добровольцев - одного из основных виновников сердечно-сосудистых заболеваний.
ЧТО ПОКАЗАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ
На данный момент завершилась только первая часть исследования. Она показала, что у участников, потреблявших сливочное масло в вышеуказанных дозах, уровень плохого холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) увеличился на 10 процентов!
Люди, потреблявшие ежедневно оливковое масло, показали небольшое снижение уровня плохого холестерина ЛПНП и пятипроцентное повышение уровня хорошего холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности).
А вот у добровольцев из группы «кокосового масла» анализы зафиксировали 15-процентный рост уровня хорошего холестерина ЛПВП. Плюс снижение плохого.
«Анализ показал, что если принимать кокосовое масло каждый день на протяжении четырех недель, то можно снизить личный риск болезни сердца и инсульта. Это важная новость для медицины и всех тех, кто заботится о своем здоровье», - подвела итоги первого этапа исследования Нита Форухи.
ХОЛЕСТЕРИН ПЛОХОЙ И ХОРОШИЙ - КАКАЯ РАЗНИЦА
За долгие годы мы привыкли к тому, что холестерин - это плохо. Однако, это не так. Вернее, не совсем так. Более того, отказаться от холестерина совсем будет неправильно, да и невозможно - наше тело нуждается в нем.
Но холестерин холестерину рознь: он бывает « хороший» (обозначается как ЛПВП) и «плохой» (ЛПНП). Первый с пищей не поступает, а вырабатывается организмом, и служит для борьбы с вредным «собратом»: забирает из клеток и стенок артерий и утилизирует «плохой» холестерин.
Который, в свою очередь, и пытается образовать те самые вредные атеросклеротические бляшки. Такой холестерин поступает в организм с едой, в которой содержится много вредных насыщенных жиров, в основном это продукты питания животного происхождения (масло, мясо, молоко, жирные сыры).
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