2018-01-12T17:34:47+03:00
Наука

Петербургские биологи выяснили, почему животные держат детенышей слева от себя

Ученые СПбГУ объяснили закономерность, свойственную как животным, так и людям
Григорий ПУШКАРЁВ
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Подобно людям млекопитающие животные предпочитают держать своё потомство с левой стороны. ФОТО DPA/TASSПодобно людям млекопитающие животные предпочитают держать своё потомство с левой стороны. ФОТО DPA/TASS
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Группа биологов Санкт-Петербургского государственного университета доказала, что подобно людям млекопитающие животные предпочитают держать своё потомство с левой стороны. Результаты исследования опубликованы в статье в журнале британского Королевского научного общества Biology Letters.

Когда матери укачивают ребенка перед собой, они стараются держать их в левом визуальном поле. Учёные объяснили, что эта позиция лучше подходит для оказания помощи, так как поступающая информация в данном случае обрабатывается правым полушарием мозга.

Новое исследование показало: помимо людей, явление также наблюдается у тихоокеанских моржей и индийских лисиц. Это говорит о том, что оно более распространено, чем считалось ранее.

“Наши результаты свидетельствуют о древнем происхождении феномена”, - говорит Андрей Гильов, один из авторов работы. - “Правое полушарие контролирует многие аспекты социального поведения. Поэтому большее вовлечение правого полушария обеспечивает оптимальную обработку социальной информации”.

Кроме того, правое полушарие может помочь матерям и их потомству замечать и реагировать на поведение других живых существ, распознавать лица и эмоции.

Почему объектом исследования ученые выбрали именно тихоокеанских моржей (Odobenusrosmarus divergens) и индийских летучих лисиц (Pteropus giganteus)? Дело в том, что у этих видов есть тесная связь родителей с детьми и они рождают только по одному детенышу. Сложно оценивать левосторонние или правосторонние предпочтения, если самка одновременно общается с двумя отпрысками.

Результаты исследования показали, что в большинстве случаев детеныши находились по левую сторону от матери. Среди 44 наблюдений плавающих пар моржей 36 оказались “левосторонними”, а во время отдыха летучих лисиц (50 наблюдений) - 39. Гильов подчеркнул, что левые смещения, вероятно, будут взаимовыгодны как для матери, так и для младенцев.

Биологи говорят, что исследование приблизило их к возможности узнать больше о самом мозге млекопитающих. Выводы исследования планируется использовать при изучении причин детского аутизма и послеродовой депрессии у матерей, ведь работа правого полушария связана с социальным и игровым поведением человека.

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