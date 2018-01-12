Забастовка в столичной школе: родители не пустили детей на занятия из-за “самоуправства” директора

12 Янв. 2018 2018-01-12T20:00:56+03:00

Случившееся в школ №734 имени Тубельского - это вовсе не частный случай, а портрет целого явления - народившейся школьной демократии. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В четверг, 11 января, классы школы №734 имени Тубельского остались пустыми. У ворот учебного заведения с самого утра собралась толпа возмущенных родителей – не хватало разве что вил с факелами.

Мы выслушали обе стороны конфликта. Похоже, это вовсе не частный случай, а портрет целого явления - народившейся школьной демократии. Но чтобы увидеть всё полотно, придется немного погрузиться в детали.

Кто против кого?

У родителей учеников конфликт с новым директором, Сергеем Москаленковым. Он пришел в школу в мае прошлого года. До этого школой руководила Юлия Грицай, которая училась еще у самого основателя школы, профессора-педагога Александра Тубельского. Новый директор до назначения никакого отношения к этой школе не имел и выглядел варягом, которого "десантировали" из департамента.

И что же, только из-за этого надо устраивать скандал на всю Москву? Нет, не только. У родителей, по их словам, накопилось.

- Всё лето 2017 года мы пытались ввести нового директора в курс того, что было в школе сверх минимального стандарта образования, гарантированного федеральным законом, - рассказывает Вера Абардовская, мама учеников школы Тубельского.

Что имеется ввиду? По сути, родители хотели одного – чтобы в авторской школе все осталось по-старому. Чтобы сохранились учителя, образовательные наработки и учебные методики - таких традиций довольно много и все они нестандартные. Например, это «погружения», когда ученики занимаются одним-единственным учебным предметом в течение всей недели. Или самоуправление – в школе есть своя Конституция и законы, и даже Суды чести, на которых решаются школьные проблемы.

– Но диалог не получался, - говорит мама-активистка Абардовская.

Тут интересный момент: новый директор вовсе не ликвидировал то, чем гордилась школа. Просто он оказался чуть более самостоятелен в своих решениях, чем предыдущий директор.

Раньше у нас была демократия, а теперь - авторитаризм! - негодуют родители.

Школьный “майдан” полыхнул, когда по решению директора из холла убрали спортивный уголок.

Что кому мешало?

- Этот комплекс был спроектирован известным методистом и преподавателем школы Сергеем Реутским, его наработки сейчас есть во многих школах страны. Комплекс был построен при участии учителей, психологов и родителей, - рассказывает Вера Абардовская. – Он был куплен на деньги родителей через некоммерческую организацию (она собирает пожертвования на те проекты, которые не могут быть оплачены из бюджета) и передан школе на баланс.

Казалось бы, чем помешал директору спортивный уголок? Это просто полоса препятствий с турниками, сетками и спортивными матами - на перемене вместо “зависания” в смартфоне ребенок может размяться. Детям же нужно постоянно двигаться, а тут такая замечательная возможность!

- Школа должна обеспечивать безопасность детей, - скучно, но вполне убедительно объясняет свое решение директор Сергей Москаленков (к слову, раньше он преподавал ОБЖ). - В декабре был случай, когда ребенок во время занятий в этом спорткомплексе получил травму (какую именно, директор не уточняет - Ред.). И я сразу принял решение о демонтаже, чтобы не ждать еще полгода до следующих каникул. Комплекс долго (с 90-х годов - Ред.) эксплуатировался, и никто точно не знает, когда и как его ремонтировали. Так что при всей гениальности задумки он был небезопасным.

Кстати, и сам разработчик спорт-уголка признавал: некоторые упражнения на нем, действительно, довольно рискованные. И делать их можно только в присутствии педагогов. После сообщения министра образования Ольги Васильевой о 200 с лишним смертях детей в школах в течение года лучше не рисковать. Дети получают травмы на самых, казалось бы, безопасных снарядах, даже под присмотром педагогов. А как в данном случае обеспечить безопасность на переменах? А никак. Невозможно к каждому ученику приставить по личному секьюрити. Но родители директора не поняли и устроили забастовку.

***

Конфликт, вроде бы, понятен. И он, скорее всего, разрешится мирным путём: спорткомплекс планируется восстановить в более безопасном виде. Причем за бюджетные деньги. Для этого школа уже объявила конкурс на 400 тысяч рублей.

Родители добились встречи с директором в присутствии представителя Департамента образования, а дети вернулись на учебу.

Но есть опасения, что и нашу библиотеку тоже снесут — она хоть и соответствует всем санитарным нормам, но не отмечена в планах БТИ, - предупреждает Татьяна Смирнова, председатель родительского комитета школы.

Так что успокаиваться родительская общественность 734-й “революционной”, похоже, не собирается.

Но и директор не намерен отступать.

Я готов к диалогу, но против того, чтобы только одна сторона призывала делать то, что считает нужным, привычным и проверенным, - заявил Москаленков.

ОФИЦИАЛЬНО

В Департаменте образования “КП” сообщили, что на 25 января назначено заседание Управляющего совета школы. Заседание пройдет в полностью открытом режиме с трансляцией в интернет. “Все спорные вопросы обязательно должны быть решены в диалоге всех заинтересованных сторон”.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

"Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся":

"Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации".

Статья 44 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

"Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации":

"Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации".

Статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

ВЗГЛЯД с 6-го ЭТАЖА

Демократия, похожая на анархию

Ксения КОНЮХОВА

Честно говоря, во всей этой ситуации директор выглядит вполне здравомыслящим человеком. И создается впечатление, что он гораздо больше заботится о здоровье детей, чем их собственные мамы и папы.

С другой стороны, они попали в бюрократическую ловушку. Все законодательство - за то, чтобы родители учеников максимально вовлекались в управление школой. Но при этом ответственность за все несет директор. Решение принимает родительский комитет, а отвечает, в том числе в суде, руководитель образовательного учреждения.

Таков федеральный закон.

И такие вот забастовки теоретически могут вспыхнуть в любой школе. Конечно, “первая ласточка” не случайно проявилась именно в школе Тубельского. Авторский подход выдающегося основателя как раз в том и состоял: научить принимать важные решения, активно участвовать в жизни школы, не оставаться равнодушным к тому, что происходит вокруг. Но при этом дети должны научиться брать на себя ответственность за свои поступки. А здесь же выходит, что родители хотят решать всё демократически, но случись что - они же первые и побегут в полицию писать заявление на директора. Для понимания и переформатирования отношений между школой и родителями явно потребуется время. Демократия у нас, как мы помним из истории, поначалу сильно похожа на анархию, а право высказать свое мнение зачастую подменяется вседозволенностью без здравого смысла.