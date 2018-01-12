Модель, которой угрожала жена Аршавина: "Теперь мнимые спонсоры предлагают за ночь со мной 5-10 тысяч долларов"

12 Янв. 2018 2018-01-12T20:23:58+03:00

Ольга Семенова, которая оказалась магистром юридических наук, рассказала «КП», что твердо намерена довести дело до суда, а также думает подавать заявление и в российские органы [фото]

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Скандал вокруг очередного «звездного дебоша» на борту лайнера самого крупного российского перевозчика не утихает. Инцидент с Алисой Аршавиной активно обсуждают. Мало кто встал на сторону супруги игрока казахстанского клуба «Кайрат» мол, родство со знаменитостью и богатство не дает права быть равнее других.

Напомним, что 6 января 35-летняя официальная жена бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина оказалась в центре конфликта с «Аэрофлотом». Алиса вместе детьми и няней высадили с рейса перевозчика за «деструктивное поведение на борту». Как писала «КП», женщина летела в Алматы к мужу вместе с 11-месячной дочерью, 13-летним сыном и няней. Аршавина и двое детей имели билеты в бизнес-класс, няне же приобрели место в «экономе».

Алиса Аршавина с мужем. ФОТО Личный блог в Инстаграм

Стоит ли напоминать, что самый ответственный и опасный момент авиапутешествия — взлет и посадка. Какие-либо происшествия чаще всего происходят именно в эти периоды. В это время пассажиры должны находиться на своих местах пристегнутыми. Более того, любой человек, который находится на борту, обязан подчиняться командиру воздушного судна — командир обладает такими полномочиями на борту после того, как дверь самолета закроется. В случае неповиновения командир вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор перевозки, также пассажиру может грозить административное наказание.

Во время рулежки Алисе Аршавиной понадобилось срочно сменить малышке подгузник. Жену футболиста, которая покинула свое кресло вместе с ребенком, бортпроводники просили вернуться на место. По каким-то причинам конфликт разгорелся до того, что мать вместе с детьми и няней высадили с рейса. По версии «Аэрофлота» Аршавина, называясь то женой футболиста, то «майором ФСБ», пыталась пересадить няню ребенка из «эконома» в «бизнес» и отказывалась подчиняться требованиям экипажа и письменному предписанию командира самолета.

Сама же Алиса выложила в свой Инстаграм фото голого ребенка в кресле самолета, пристегнутого ремнем. Назвала действия авиакомпании и стюардессы в частности — жестоким обращение с детьми. И заявила, что намерена судиться. Пока, впрочем, адвокат семьи только ждет решения Аршавиной о том, подавать ли иск.

Каждый день история противостояния многодетной матери и супруги футболиста обрастает все новыми подробностями. Представители ФСБ уже открестились от супруги спортсмена, сообщив, что она никогда не состояла в их рядах.

Также поползли очередные слухи о том, что Андрей Аршавин изменяет законной жене и именно из-за этого Алиса летела в Алматы и была взвинчена. В сети даже появилось видео объятий спортсмена и пышногрудой блондинки.

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Та самая блондинка сразу же заявила, что теперь опасается за свою безопасность, так как Алиса Аршавина угрожает «отрезать ей пальцы» и «подбросить наркотики». Жительница Алматы даже подала заявление в генпрокуратуру Казахстана.

Заявление в генпрокуратуру Казахстана.

Заявление в генпрокуратуру Казахстана.

Жена футболиста в интервью прессе все это отрицает, называет девушку «охотницей за богатыми мужчинами, которая хочет прославиться за чужой счет и заработать на этом». Алиса заявила, что это видео она не видела и публикацией ролика модель ее якобы шантажировала.

Сейчас Аршавина перестала общаться с прессой, все попытки с ней связаться тут же пресекает блокировкой. Мы связались с той самой моделью из Казахстана. Ольга Семенова рассказала «КП» о том, что происходит.

- Вы до сих пор переживаете из-за угроз Алисы Аршавиной?

- Конечно. Она ведь сейчас в Алматы, а наш город раз в 9 меньше, чем Москва. Сейчас эта история во всех новостях, меня уже дети на улице узнают! Моим родителям вообще «Скорую помощь» вызывали!

- В сети предполагают, что именно история с вами положила начала этому скандалу на борту «Аэрофлота». Жена Аршавина действительно летела с вами поквитаться?

- Да. Потому что в переписке есть фраза: «Я лечу в Алматы. Удачи!». И потом я узнаю об этом инциденте с «Аэрофлотом». Представляете, какое у меня состояние? Мне страшно, ведь если человек представляется фсб-шником, таковым не являясь, на что он способен?

- Алиса Аршавина уже успела вас назвать охотницей за богатыми мужчинами и шантажисткой.

- Это видео [объятий с Андреем Аршавиным] она оправила мне сама и с моей стороны не было никакого шантажа. На самом деле я юрист, у меня 8 лет обучения, я магистр юридических наук. Я не до такой степени дура, чтобы человека шантажировать. Сегодня я ее душевно поздравила с обретением новой статьи за клевету. Я выложила часть переписки, которую заверила нотариально.

Протокол осмотра письменного доказательства.

Сейчас в прессе российский юрист комментировал ситуацию и сказал, что ей грозит за угрозы отрезания пальцев до двух лет лишения свободы. И я думаю теперь, где мне судиться, в России, или в Казахстане.

Переписка Ольги и Алисы Аршавиной.

- Ольга, расскажите о себе?

- Мне 25 лет. Я окончила высшее юридическое образование, являюсь магистром юридических наук с правом преподавания, то есть я и юрист, и педагог. Параллельно закончила курсы телерадиоведущей, актерского мастерства, знаю казахский, английский. С 14 лет зарабатываю, в 18 лет уже купила себе машину. Никаких любовников! Никого не разлучала никогда в жизни, никого не уводила из семьи! У меня нормальный моральный облик. Я — фотомодель. И если моей внешности причинят какой-то увечье, моя карьера может накрыться медным тазом. Я очень опасаюсь этого. Я знаю, что в России на первом месте стоит обливание кислотой.

Фотомодель Ольга Семенова. ФОТО Личный архив

- Как думаете, обнимая вас, Аршавин рассчитывал на что-то большее?

- Давайте так. Я хочу, чтобы Аршавин играл за «Кайрат «и выигрывал за «Кайрат». Я буду очень рада за него, если когда-нибудь он выиграет за «Кайрат». Насчет остального, не хочу ничего комментировать. Только могу сказать, что я не хочу этого человека впредь видеть рядом с собой. Никогда в жизни не хочу с ним больше пересекаться. Меня он не устраивает ни как человек, ни как мужчина. Мне хватило того вечера. А насчет объятий - давайте тогда всем в мире, кто обнимает чужих женщин и мужчин порежем руки, а почему нет?

- Угрозы продолжаются?

- Как только я опубликовала все в сеть, наступило гробовое молчание. Но продолжаются манипуляции. Мне задают личные вопросы мнимые журналисты, мнимые спонсоры с предложением отдаться за 5-10 тысяч долларов. Я ответила, что если я когда нибудь дам, то только за вертолет, но в данной ситуации только за самолет компании «Аэрофлот». Пусть кто как хочет, тот так и понимает.