Гильермо дель Торо: Думаю, что наполовину она рыба!

14 Янв. 2018 2018-01-13T11:25:56+03:00

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«Форма воды» - сказка для взрослых в антураже шпионского детектива 1960-х годов. Спецслужбы держат в спецлаборатории отловленного где-то водяного монстра, собираясь использовать его в борьбе с СССР. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы в покрытую чешуей амфибию не влюбилась немолодая и не очень красивая уборщица (английская актриса Салли Хокинс). Которой неожиданно ответило взаимностью это существо. За эту метафору запретной любви дель Торо был удостоен «Золотого льва» Венецианского фестиваля и премии «Золотой глобус» как лучший режиссер.

- Насколько вы довольны своим фильмом?

- Это абсолютно то кино, которое я хотел снять. Студия в него совершенно не вмешивалась. Ко мне вообще никто не лезет с 1997 года. Если у меня что-то не получается, то это только моя проблема. И если вам что-то не нравится - тоже моя проблема. Последний раз, когда кто-то вмешивался в мою работу, что-то мне запретил или заставил исправить, был в 1997-м году на фильме “Мутанты”. С тех пор я наслаждаюсь полной свободой. Даже на больших коммерческих фильмах, и уж тем более на таких недорогих, как «Багровый пик» или «Форма воды».

- Урок, полученный в Голливуде в 1997-м году, вы считаете хорошим или плохим?

- Хорошим! Я за него очень благодарен, потому что научился говорить слово «нет». Это великолепный ответ. Люди, которые часто говорят «нет», сами с трудом переносят это слово, они его практически не слышат - поэтому так приятно говорить «нет» людям, которые говорят «нет».

Кинорежиссер Гильермо дель Торо.Фото: EAST NEWS

- Какие фильмы оказали на вас влияние?

- Например, «Линия смерти» Гэри Шермана - для меня это отличный пример политического, социально заряженного фильма ужасов. Он про каннибалов, но умудряется говорить о классовой борьбе. Это замечательный фильм, один из невоспетых шедевров жанра, который заслуживает того, чтобы его знала публика. В Мексике он назывался «Сырое мясо», я ходил на него со своим дядюшкой, и он произвел на меня большое впечатление, потому что монстр был там очень симпатичным, в чем-то даже трагичным персонажем. Вообще фильмы ужасов, фильмы о зомби, фэнтези - один из самых политически ангажированных жанров в кино. Жанр фэнтези, в котором я работаю, предоставляет мне возможность рассказать в кино политически заточенные истории.

- В чем политическая подоплека «Формы воды»?

- Я хотел сделать фильм о «невидимых» людях, которые, собравшись вместе, могут противостоять жестокости власти, которую олицетворяет герой Майкла Шеннона. В способности «увидеть» человека заключается для меня акт любви. Это максимальное выражение любви по отношению к другому человеку. Когда вы смотрите на меня, я для вас существую. Идеологии стараются сделать людей невидимыми - так они становятся «мексиканцами», «евреями», «геями» и т. д. Идеологии хотят заставить вас смотреть на других людей как на вещи, хотят заставить вас исчезнуть как человеческое существо. И легко добиваются этого - поэтому в моем фильме амфибия является невидимой для отрицательного героя. Для него это просто какое-то существо, вылезшее из грязи. Он его не понимает, он его не видит - так же, как он не видит и уборщиц в лаборатории. Когда-то я сделал два больших жанровых фильма про Хеллбоя, их действие происходило в суперсекретных государственных учреждениях. А сейчас мне показалось интересным рассказать о женщинах, которые убираются в туалетах, которые моют пол и отдирают жвачку в этих государственных учреждениях. Кто-то же должен это делать, вот мне и показалось интересным увидеть события не с точки зрения очередного секретного агента, а, напротив, совершенно «невидимых» людей.

Кадр из картины "Форма воды".

- Какими сказками вы вдохновлялись, сочиняя «Форму воды»?

- Точно не «Русалочкой», которой все меня мучают. Скорее другой классической сказкой - о волшебной рыбке, в которой она выполняет три желания рыбака и меняет его жизнь. Также сказкой о женщине, которая ищет своего потерянного мужа - для меня это история о человеке, который находит свою суть в другом, потому что в конце становится ясно, что она была такая же, как и он. Также «Красавицей и чудовищем», «Кинг-Конгом», «Чудовищем из черной лагуны». Для меня не имеет значения куда уходят корни этой истории - к фольклору или старым фильмам. Кстати, если бы «Форма воды» снималась в 1950-е, человек-амфибия был бы персонажем из фильмов ужасов, а спецагент в исполнении Майкла Шеннона был бы в ней главным героем. Но такая история мне неинтересна.

- «Форму воды» неизбежно будут сравнивать с «Хеллбоем».

- Тем не менее особой связи между ними нет. На дизайн амфибии у нас ушло более шести месяцев - это существо на экране около часа, рядом с обычными людьми, до которых он дотрагивается, и мне нужно было сделать абсолютно правдоподобным его существование в одном мире с обычными людьми. А Хеллбой существует в абсолютно фантастическом мире, во вселенной комиксов. В «Форме воды» существо обитает тоже в чуть-чуть приподнятой реальности, но в тоже время он живёт в ванной в лаборатории. И при этом является романтическим героем! Мы долго работали надо созданием его тела - оно должно было быть как у пловца. Он способен не только красиво двигаться в воде, зрителю должно было быть сразу понятно, что он очень продвинутое, развитое существо. И в тоже время обладает качествами животного - я просил артиста, который его играл, представить себе матадора. И одновременно в нём ощущается что-то хищное.

- Ваш фильм можно назвать детской сказкой с очень большой натяжкой.

- Я хотел, чтобы на первых минутах его героиня мастурбировала. Мне было важно, чтобы она не была принцессой из фильмов Диснея. В «Красавице и чудовище» тоже есть сексуальный подтекст. Для кого-то он включается только когда чудовище превращается в принца - тогда между персонажами возможен секс. А для кого-то он существует с самого начала, и это уже похоже на извращение. Меня ни пуританский, ни извращенный подход нисколько не интересует, поскольку ни тот, ни другой не имеют отношения к жизни. В жизни можно одновременно быть страстно влюбленным и заниматься безумным сексом. Сексуальность в моем фильме не носит извращенный характер, по-моему, мы подошли к этой теме деликатно и очень естественно - я хотел показать настоящую любовную историю. Я не хотел ни щекотать, ни возбуждать зрителя, давая ему возможность дофантазировать, что, возможно, за кадром герои будут заниматься сексом. Для меня это не какой-то греховный поступок. Я с самого начала решил, что этот фильм не будет драмой, в которой люди многословно говорят о своих эмоциях, он рассказывает о мгновенной связи между людьми. Я хотел сделать этот фильм практически без слов. По мне любовь - это чувство, заставляющее человека онеметь. Когда влюбляешься - неважно насколько ты болтлив, потому что ты все равно не можешь выразить это чувство словами. Даже если будешь целый день говорить «Я тебя люблю», все равно ничего не сможешь сказать.

Дель Торо о своей новой картине: "Я хотел сделать этот фильм практически без слов".

- Поэтому вы сделали героиню немой.

- Да, в фильме есть момент, когда героиня может выразить свои чувства только в пении. Однако она не глухонемая. Она слышит, все органы, необходимые для того, чтобы говорить, у нее в порядке. Перед съемками я попросил актрису Салли Хокинс смотреть фильмы Чаплина, Гарольда Ллойда, Бастера Китона и других великих комиков немого кино. Ведь лицо и глаза - ее главные выразительные средства в этом фильме.

- Какова предыстория этой героини?

- Как я это вижу, она всегда была связана с водой. Её нашли в корзине в сиротском доме, и прошло очень много времени, прежде чем она повстречала родственную душу - амфибию. Думаю, что она сама частично является рыбой. Но это лично моя история, вы можете нафантазировать свою. Да, я считаю, что она наполовину рыба. Когда влюбляешься, чувствуешь, что наконец-то нашел такого же, как ты. И это открывает в тебе черты, которые ты сам не замечал, пока был один.

Актриса Салли Хокинс в фильме "Форма воды".

Существо в бассейне видит героиню такой, какая она есть, не замечая её недостатков. Любовь и заключается в том, что человек не видится недостатков другого человека - что она плохо одевается, что она толстая… Он видит только чудо, которым она для него является. Когда появляется любовь, неважно в каком виде она появляется - ты можешь влюбиться в человека своего пола, в человека, совершенно противоположного тебе по религиозным взглядам, в человека другого цвета кожи - все это тебе совершенно неважно, ты можешь влюбиться в него совершенно безумно, и для меня в этом и заключается смысл фильма. Любовь нужно принять, неважно какую форму она принимает. Отсюда и название «Форма воды». Вода и любовь - две самые мощные силы в мире, и у них у обеих нет формы. Пока они ни найдут себе сосуд. Тогда вода принимает форму банки или стакана, или вазы для цветов. Также и любовь.

- По-вашему, у такой истории любви может быть хэппи-энд?

- Когда у фильма мрачный, несчастливый конец, ты считаешься режиссёром-интеллектуалом. В наши времена цинизм и скептицизм в гораздо большем ходу, а я все еще верю в любовь - безумно, по-настоящему, глубоко.

- Вы знаменитый создатель кинематографических монстров. Чего вы боитесь? В чем заключается главный ужас жизни?

- Меня по-настоящему пугает только совершенство. Когда правительства говорят о каком-то там совершенстве, объединении, религиозной или расовой чистоте - меня это по-настоящему пугает. А в любви важны именно несовершенства, любовь их допускает, в этом и заключена её сущность. В моем фильме два противоположных друг другу существа влюбляются и оказывается близки друг другу.

- Вам не тесно в формате фэнтези?

- Думаю, я в чем-то похож на Фрэнка Капру, который считался довольно пошлым режиссёром, но в его сиропных фильмах тоже были очень мрачные, по-настоящему страшные сцены. Для того, чтобы найти свет в конце туннеля, он должен был показать мрачные стороны жизни. Иначе где светить этому свету?

Мне был интересен и феномен фильма «Сумерки» - многие девочки, которым было очень трудно выразить свои эмоции, смогли это сделать только благодаря вампирам. Этот образ словно дал им возможность быть романтичными без того, чтобы казаться глупыми. Я тоже так устроен. Я не реалист, мне было бы скучно до слез рассказывать реалистическую историю любви. Мне это просто неинтересно.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Гильермо дель Торо родился 9 октября 1964 года в Гвадалахаре, Мексика. С детства увлекался кино и снимал короткометражные фильмы. В ранних 1980-х основал в Мексике собственную кинокомпанию «Некропия». Прорывом стал снятый в Мексике фильм “Хронос” (1993), выигравший в “Неделе критики” на Каннском фестивале. После успеха еще одного мексиканского фильма, “Хребет дьявола” (2001), снял в Голливуде фантастический фильм «Блэйд-2» (2002). Его успех подтвердил «Хеллбой” (2004) и его продолжение «Хеллбой 2: Золотая армия» (2008). Является одним из самых коммерчески успешных режиссеров и продюсеров Голливуда. Был номинирован на «Оскара» за сценарий фильма «Лабиринт Фавна». С 1986 года был женат на ветеринарном докторе Лоренце Ньютон, с которой развелся в прошлом году. Имеет с ней двух дочерей.

5 лучших фильмов Гильермо Дель Торо:

“Хребет дьявола” (2001)

«Хеллбой” (2004)

«Лабиринт Фавна» (2006)

«Хеллбой 2: Золотая армия» (2008)

“Тихоокеанский рубеж» (2013)