2018-01-12T21:52:44+03:00
Звезды

Купальный сезон открыт: Бузова обнажилась в Дубае, а Семенович мечтает об оливье на Бали

Рассматриваем бикини звезд, отрывающихся на новогодних каникулах [фото]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Анна Семенович отрывается на Бали.Анна Семенович отрывается на Бали.Фото: Instagram.com
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Это мы с вами уже вышли на работу, а они вкалывали все праздники, поэтому сейчас разлетелись кто куда на заслуженный отдых. Многие поехали в горы, другие - покорять магазины Америки. А кто-то отправился в теплые края. По доброй традиции наши знаменитости делятся своими снимками в своих соцсетях. А мы собираем их вместе и завидуем (шутка).

Анна Семенович

37-летняя певица сейчас отрывается на Бали. «В последнее время я часто ездила на отдых либо одна, либо с любимым. Но в этот раз мы решили ехать большой компанией, чтобы праздник - так праздник! И мы решили отметить тут старый Новый год. Пока не понимаю, где найти продукты для оливье», - рассказала Семенович.

Глюк'Ozа

31-летняя Наташа Чистякова-Ионова отправилась отдыхать в Гоа.

«Друзья, все-таки зима или лето?» - спросила она своих подписчиков. «Все-таки Наташино - есть такое время года», - ответила ей Рената Литвинова.

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Ну что, любимые;-) все-таки лето? Или зима ? #goa #india @ulyana_sergeenko_store
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Ольга Бузова

Звезда «Дома-2» на праздники заболела. Лежала, лечилась, но потом отправилась работать в Дубай. Где между делом решила прогреть измученный организм на пляже. 31-летняя Ольга, надо сказать, находится в отличной форме. Мы при взгляде на нее даже вспомнили вторую часть фильма «Ангелы Чарли» и злодейку Дэми Мур, которая своим роскошным телом в черном купальнике заставляла сердца биться быстрее.

Ольга Бузова отправилась в Дубай. Фото: Instagram.com

Ольга Бузова отправилась в Дубай.Фото: Instagram.com

Анастасия Волочкова

41-летняя балерина и теперь уже певица улетела на Мальдивы, где радует местную общественность своими шпагатами и заездами на гидроциклах. Правда, поклонники артистки заподозрили, что Волочкова взяла с собой старые бикини, которые уже показывала общественности в прошлом году. Ну что ж поделать - на чем-то надо и сэкономить.

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Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы.
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Настасья Самбурская

30-летняя актриса поначалу всех запутала. «Сочи, январь 2018» - подписала девушка фото. Народ оторопел - никак не мог вспомнить, где, во-первых, на Черноморском побережье такие пески, во-вторых, когда это успело так потеплеть, что актрисы вдруг без порток начали шастать. Потом, конечно, выяснилось, что дело происходит в Таиланде.

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Сочи. Январь 2018.
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Татьяна Навка

Фигуристка вместе с дочкой Надеждой отправилась в теплые края. Татьяна показала часть своего отдыха и прекрасную фигуру, встав на пляже в стойку на руки. «Покой нам только снится! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае», - написала она на своей страничке.

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Как говорится,покой нам только снился! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае #рубрикаспортоттатьянынавки #спортэтожизнь #навкашоу
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