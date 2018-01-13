Политолог Ярослав Левин: Госдеп готовит санкции против российских миллиардеров, надеясь на бунт элит?

13 Янв. 2018 2018-01-13T01:09:10+03:00

Убранство домика за $100 млн. c видом на залив в Сан-Франциско. Роскошное имение принадлежит бывшему совладельцу группы компаний Mail.ru Юрию Мильнеру (с женой Юлией на фото). Его состояние оценивается в $3,5 млрд. На эти деньги покушаются американцы? Фото: richardmanion.com, PacificCoastNews/EAST NEWS

К 30 января в США должны будут огласить поименный список «околокремлевских олигархов». К чему это может привести? [инфографика]

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Американские газеты прямо-таки рвут покровы: оказывается, год назад новый президент Америки Дональд Трамп хотел наладить отношения с Москвой, но его окружение уперлось рогом, и в прошлом августе Трамп «в знак дружбы» утвердил новый пакет ограничений против России. От прочих санкционных «выплесков» он отличается тем, что требует создать некий «список кремлевских олигархов», на коих и обрушится гнев Вашингтона. Пофамильно. Неужто западные партнеры хотят таким образом вызвать в России восстание элит? Об этом «Комсомолка» побеседовала с кандидатом исторических наук американистом Ярославом Левиным.

СТАВИШЬСЯ Во МХАТе? ВИНОВНА!

- Для Америки щелкать кнутом в виде персональных санкций - излюбленный метод «дрессировки»?

- Один из первых и самых известных примеров - «списки неблагонадежных» эпохи маккартизма. Холодная война только начиналась, и вот на рубеже 40 - 50-х годов возник такой сенатор Джозеф Маккарти, сделавший имя на поиске внутренних врагов из числа «советских агентов». Которые якобы окопались в американских спецслужбах, правительстве, СМИ и даже Голливуде в количестве многих тысяч.

- 70 лет прошло - ничего не поменялось?

- В июне 1950 года в США выходит доклад под названием «Красные каналы: отчет о влиянии коммунистов на телевидении и радио». 213 страниц, 151 фамилия. Включая режиссера Орсона Уэллса или драматурга Лилиан Хеллман. Вот, например, доказательства «подрывной работы» в ее случае: Хеллман отправляла в СССР письмо-поздравление с 50-летием МХАТа, а в московских театрах ставились ее пьесы…

- Но те санкции в большей мере американских граждан касались.

- Вскоре Вашингтон понимает, что черными списками можно шумно потрясать и на внешней арене. Подозреваемых в США в шпионаже советских граждан начинают высылать с пожизненным запретом на въезд в Штаты. В 1960-е возникают «рестрикции» (ограничения), уже очень похожие на нынешние, против коммунистической Кубы и ее руководства. Более свежий опыт - санкции для Ирана, КНДР, Беларуси. Они имеют экономическую часть (запрет на кредитование и экспорт товаров двойного назначения) и персональную - пофамильные черные списки из окружения лидера неугодной страны. «Плохим парням» запрещается держать счета и имущество на Западе, получать американские визы.

- И вот 2 августа 2017 года Трамп подписывает закон о новом пакете санкций, где всплывает и некий «список близких к Кремлю олигархов».

- В законе прописано: на подготовку этого списка отводится 180 дней. То есть фамилии «счастливчиков» должны быть опубликованы к 30 января 2018 года, в разгар кампании по выборам Президента РФ. Думаю, тем самым Вашингтон посылает определенный сигнал российским элитам, чтобы внести рознь между властью и крупным бизнесом. Особенно в стратегических отраслях - добыча природных ресурсов, промышленность, медиа. Имеется и пряник: в законе сказано, что если олигарх рвет любые связи с Кремлем (например, перестает участвовать в проектах с государственным капиталом), то его из черного списка убирают.

Кто из наших богачей может пострадать от новых ограниченийФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОТКРЫТКА ДЛЯ АБРАМОВИЧА

- Цитирую мэра Нью-Йорка Билла де Блазио: «В русских олигархах я вижу проблему. Они украли деньги у себя на родине, а теперь скупают у нас роскошные апартаменты». Он на кого намекает? На Романа Абрамовича, владеющего в Нью-Йорке несколькими особняками на $100 млн.?

- Возможно, де Блазио просто блефует, пытаясь взять богатых россиян на слабо. Хотя, учитывая широкие полномочия каждого штата во внутренней политике, кого-то из олигархов здесь могут даже арестовать по подозрению в криминальных доходах. В других странах Запада прецеденты есть: в ноябре власти Ниццы по аналогичному обвинению схватили миллиардера Сулеймана Керимова. Но, думаю, мэр Нью-Йорка просто создавал психологическое давление на российские элиты. До обнародования «списка олигархов» власти Америки вряд ли пойдут на серьезные шаги.

- Продавившие это решение «ястребы» надеются на бунт олигархов?

- Все черные списки, с которых мы начали, показывают: ощутимого эффекта от санкций нет, ни в одной стране только из-за них режим не сменился. Закрыв свои рынки сбыта и банки для наших бизнесменов, Вашингтон лишь толкнет их в объятия конкурентов Америки - в Европу, Китай… В итоге это может привести к противоречиям уже между Штатами и их союзниками, прежде всего в Старом Свете. Чем еще сильнее расшатает «однополярный мир».

Но в ближайшее время и отмена санкций маловероятна. Трамп находится под сильнейшим давлением оппозиции и вынужден постоянно отбиваться от подозрений в «связях с Кремлем». В итоге любая его попытка нормализовать отношения вызывает крики чуть ли не о госизмене.