А вам слабо: Татьяна Навка в бикини сделала стойку на руках

12 Янв. 2018 2018-01-12T23:18:29+03:00

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Татьяна Навка улетела в отпуск вместе с дочками Надей и Сашей. Пару дней спортсменка провела в ОАЭ, а затем улетела на экзотические острова. Где именно проходит ее отпуск, фигуристка не раскрывает, но, судя по идеальным пляжам и бирюзовой воде, скорее всего Навка и ее дети отдыхают на Мальдивах.

На курорт Татьяна отправилась после сложных праздников — все новогодние каникулы чемпионка работала, катаясь в своем новом ледовом шоу «Руслан и Людмила». Сейчас, когда все концерты отыграны, фигуристка может, наконец, расслабиться на берегу океана.

tatiana_navka Солнечного настроения всем!!!

В своем Инстаграме Татьяна делится яркими отпускными снимками: 42-летняя чемпионка смело публикует фото в бикини и демонстрирует потрясающую подтянутую фигуру. Навка даже сделала на пляже стойку на руках, поразив своих поклонников эффектным кадром. Спортсменка сравнила свою позу со знаменитой башней-небоскребом в Эмиратах.

- Как говорится, покой нам только снился! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае, - прокомментировала собственное фото Навка.

tatiana_navka Как говорится,покой нам только снился! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае #рубрикаспортоттатьянынавки #спортэтожизнь #навкашоу

Дочка спортсменки Саша Жулина тоже публикует в Инстаграме снимки с отдыха: на одном из кадров Александра позирует в бассейне в красном купальнике. На другом она нежно запечатлела младшую сестренку Надю.

Любовь к спорту Татьяна привила и своим дочерям. Младшая дочка фигуристки растет очень тренированной девочкой. Не так давно трехлетняя Надя впервые встала на коньки. Прошлой зимой малышка вместе с родителями попробовала кататься на горных лыжах. А весной Татьяна решила, что ее дочке пришло время заняться гимнастикой, и Надежда приступила к первым в своей жизни тренировкам в гимнастическом зале. Старшая дочь Навки Александра, появившаяся на свет в браке фигуристки с тренером Александром Жулиным, тоже может похвастаться спортивными генами. Девочка серьезно занималась теннисом и намеревалась сделать карьеру в этом виде спорта. Но травма перечеркнула планы Саши, и сейчас она пробует выступать в шоу-бизнесе под псевдонимом Алексия.

К слову, в отпуск Татьяна улетела без своего мужа Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента России в постпраздничные дни загружен работой, поэтому не смог составить компанию жене и дочке.