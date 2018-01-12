А вам слабо: Татьяна Навка в бикини сделала стойку на руках
Татьяна Навка улетела в отпуск вместе с дочками Надей и Сашей. Пару дней спортсменка провела в ОАЭ, а затем улетела на экзотические острова. Где именно проходит ее отпуск, фигуристка не раскрывает, но, судя по идеальным пляжам и бирюзовой воде, скорее всего Навка и ее дети отдыхают на Мальдивах.
На курорт Татьяна отправилась после сложных праздников — все новогодние каникулы чемпионка работала, катаясь в своем новом ледовом шоу «Руслан и Людмила». Сейчас, когда все концерты отыграны, фигуристка может, наконец, расслабиться на берегу океана.
В своем Инстаграме Татьяна делится яркими отпускными снимками: 42-летняя чемпионка смело публикует фото в бикини и демонстрирует потрясающую подтянутую фигуру. Навка даже сделала на пляже стойку на руках, поразив своих поклонников эффектным кадром. Спортсменка сравнила свою позу со знаменитой башней-небоскребом в Эмиратах.
- Как говорится, покой нам только снился! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае, - прокомментировала собственное фото Навка.
Дочка спортсменки Саша Жулина тоже публикует в Инстаграме снимки с отдыха: на одном из кадров Александра позирует в бассейне в красном купальнике. На другом она нежно запечатлела младшую сестренку Надю.
Любовь к спорту Татьяна привила и своим дочерям. Младшая дочка фигуристки растет очень тренированной девочкой. Не так давно трехлетняя Надя впервые встала на коньки. Прошлой зимой малышка вместе с родителями попробовала кататься на горных лыжах. А весной Татьяна решила, что ее дочке пришло время заняться гимнастикой, и Надежда приступила к первым в своей жизни тренировкам в гимнастическом зале. Старшая дочь Навки Александра, появившаяся на свет в браке фигуристки с тренером Александром Жулиным, тоже может похвастаться спортивными генами. Девочка серьезно занималась теннисом и намеревалась сделать карьеру в этом виде спорта. Но травма перечеркнула планы Саши, и сейчас она пробует выступать в шоу-бизнесе под псевдонимом Алексия.
К слову, в отпуск Татьяна улетела без своего мужа Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента России в постпраздничные дни загружен работой, поэтому не смог составить компанию жене и дочке.