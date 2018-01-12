Умирающий лебедь: Анджелина Джоли ужаснула костлявой фигурой в открытом платье

12 Янв. 2018 2018-01-12T23:50:42+03:00

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Анджелина Джоли стала главной звездой 23-й церемонии вручения кинопремии Critics' Choice Awards - она претендовала на награду со своим фильмом «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». В последнее время актриса на красных дорожках не радовала поклонников яркими нарядами - Анджелина предпочитает темные и очень свободные наряды. Но в этот раз Джоли остановила свой выбор на светлом платье от Ralph & Russo, с открытыми плечами и отделкой на лифе из перьев.

жоли остановила свой выбор на светлом платье от Ralph & Russo.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наряд был очень элегантным и смотрелся бы отлично, если бы не слишком худая фигура Анджелины. Из облака перьев поднимались костлявые плечи и ключицы звезды, а высокий разрез на юбке обнажил ее обтянутые кожей коленки. И хотя лицо актрисы выглядело сияющим и здоровым, ее фигура, напротив, смотрелась изможденной и ужасающе истощенной. В соцсетях Джоли даже сравнили с «умирающим лебедем» - из-за ее платья с перьями.

Высокий разрез на юбке обнажил ее обтянутые кожей коленки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Окружение актрисы уже давно бьет тревогу из-за ее худобы и уверяет, что она питается крайне нерегулярно. Артистка слишком переживала из-за развода с Брэдом Питтом, так что одно время ее вес снизился до опасной отметки — 34 килограмма! Анджелина всегда ела урывками, питалась всухомятку и предпочитала жить на перекусах, состоящих из орехов и ягод.

Из облака перьев поднимались костлявые плечи и ключицы звезды.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Я еще ни разу не видел, чтобы она нормально и плотно пообедала, - рассказал инсайдер американскому порталу BlindGossip.com. - В те дни, когда она что-то ест, кажется, будто у нее совсем нет аппетита. Она может откусить от сэндвича пару раз или съесть небольшой фрукт. Этого очень мало!

В соцсетях Джоли даже сравнили с «умирающим лебедем» - из-за ее платья с перьями.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам окружения звезды, певица терпеть не может есть на людях из-за того, что ее в любой момент могут сфотографировать папарацци. Поэтому вне дома она вообще не берет в рот ни крошки. Но и дома она питается очень мало и не регулярно.