2018-01-13T16:40:56+03:00
Звезды

Анна Калашникова чуть не утонула на Карибах

Во время отдыха с певицей и бывшей невестой Шаляпина случилась беда [фото, видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Анна Калашникова отдыхала на Карибах. Фото: Личный архив Анны КалашниковойАнна Калашникова отдыхала на Карибах. Фото: Личный архив Анны Калашниковой
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В шикарный катер, на котором певица Анна Калашникова плыла вместе со своим другом, ректором бизнес-школы «Синергия» Григорием Аветовым, врезались пьяные французы. В результате столкновения судно звезды получило серьезный ущерб.

«Нашу лодку протаранили несколько раз. С разных сторон. В связи с этим поврежден корпус судна. Спусковой механизм. Накладки. Кроме того, мы несколько часов провели в открытом море, пытаясь расцепиться якорями с этими невнимательными и склонными к возлияниям людьми. Мы чуть не утонули! Мой отдых испорчен. И я очень расстроена», — в бешенстве говорит Калашникова.

В шикарный катер врезались пьяные французы. Фото: Личный архив Анны Калашниковой

В шикарный катер врезались пьяные французы. Фото: Личный архив Анны Калашниковой

А ведь январские каникулы могли бы стать для Калашниковой прекрасной романтической сказкой. Судите сами, после снежного Куршевеля, где Анна отметила начало этого года, звезда сначала переместилась в Париж для занятий шопингом, а потом на Карибские острова, где ее ждал миллионер Григорий и его белая яхта.

«Это были восхитительные праздники, которые я провела в самом лучшем обществе, состоящем из представителей российской бизнес-элиты. И, конечно же, с Григорием. Мы волшебно проводили время: ели лобстеров, плавали и загорали. Танцевали на дискотеках. И, конечно, учились вязать морские узлы. А еще я открыла для себя новые горизонты, поучаствовав в настоящей парусной регате, организованной холдингом «Синергия». Ничто не сравнится с покоренной стихией, когда ты плывешь под парусами, стараясь стать быстрее ветра. А вокруг тебя — голубой океан, шикарные лайнеры и чайки. Непередаваемо. Тем более что один из яхтенных заплывов мы с Гришей выиграли… И этот сказочный уикенд был перечеркнут по вине каких-то нетрезвых тусовщиков», — злится Калашникова.

Сейчас звезда вместе с представителями водного патруля составляет протокол и ведет опись повреждений вместе с Аветовым. А их белую яхту ожидает мастер для капитального ремонта. В шикарный катер, на котором певица путешествовала вместе с ректором бизнес-школы «Синергия» Григорием Аветовым, врезался катамаран с пьяными французами, не только протаранив судно, но и сцепившись с лодкой якорями столь сильно, что они несколько часов не могли расцепиться.

Анна Калашникова отдыхала со своим другом Григорием Аветовым. Фото: Личный архив Анны Калашниковой

Анна Калашникова отдыхала со своим другом Григорием Аветовым. Фото: Личный архив Анны Калашниковой

Анна Калашникова чуть не утонула на Карибах.Во время отдыха на Карибах с певицей и бывшей невестой Шаляпина случилась беда.

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