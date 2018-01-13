2018-01-13T22:21:57+03:00
Экономика

Минимальная зарплата вырастет до 11 тысяч рублей

Минтруд внес законопроект об этом в Госдуму
Евгений БЕЛЯКОВdd_money
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Минимальная зарплата в России составит 11 163 рубляМинимальная зарплата в России составит 11 163 рубляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 1 мая этого года минимальная зарплата в России составит 11 163 рубля. Об этом говорится в законопроекте, который появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Это очень короткий документ. Он вносит лишь одно положение – о том, что минимальная зарплата теперь приравнивается к прожиточному минимуму. Последний рассчитывают постфактум – за прошлый год. Так, за второй квартал 2017-го он составил 11 163 рубля для трудоспособного населения. Теперь меньше этой суммы работодатели сотрудникам платить не смогут. Для сравнения, еще полгода назад МРОТ составлял 7800 рублей.

Решение о том, что минимальную зарплату нужно приравнять к прожиточному минимуму, принял президент Владимир Путин. Сначала планировали это сделать с января 2019 года, но потом процесс ускорили.

- Сколько себя помню, все время говорили и продолжаем говорить о необходимости уравнять МРОТ с прожиточным минимумом. Совершенно очевидно, что это несправедливо, искривляет рынок труда, он должен быть цивилизованным, - заявил глава государства 10 января, во время поездки в Тверь.

Ситуация и правда была странной. Прожить даже на прожиточный минимум непросто. При этом у четырех миллионов россиян доходы были ниже. Сейчас этот дисбаланс исправят. Тем более что пенсионерам во всех регионах уже давно доплачивают: если пенсия ниже прожиточного минимума, власти добавляют недостающую сумму.

Напомним, прожиточный минимум - это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, которые необходимы, чтобы человек не умер с голоду. Кроме того, сюда включены обязательные платежи (например, ЖКХ). Этот показатель считается по-разному для детей, взрослых и пенсионеров. Кроме того, в разных регионах сумма отличается. Для удобства минимальная зарплата по всей стране одинаковая, она будет ежегодно индексироваться. А региональные власти вправе дополнительно увеличивать МРОТ, исходя из собственных оценок.

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