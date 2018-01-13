Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном: «Других мужчин у меня до него не было»

13 Янв. 2018 2018-01-13T23:54:30+03:00

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Виталина Цымбалюк-Романовская дала откровенное интервью, в котором рассказала о том, как начался ее роман с Арменом Джигарханяном. 39-летняя пианистка поделилась подробностями первой ночи любви, которую она провела с будущим мужем: это свидание навсегда перевернуло ее жизнь. Виталина уверяет, что Армен Борисович стал первым и единственным мужчиной в ее жизни. По словам Цымбалюк-Романовской, их первая совместная ночь случилась, когда ей исполнился 21 год. До этого она все свое время посвящала серьезным занятиям музыкой, училась сначала в музыкальной школе, затем в консерватории, и даже не думала о личном. Когда начинался ее роман со знаменитым артистом, Армен Джигарханян пригласил ее на ужин, а затем к себе домой.

- После репетиции Армен Борисович пригласил меня поужинать в грузинский ресторанчик неподалеку от театра, - рассказала Виталина в интервью журналу “Караван историй». — Вдруг он начал рассказывать о съемках накануне, о том, как замерз на Армянском кладбище, мне даже физически передалось состояние страдания, о котором говорил Джигарханян. Возможно, он к тому времени уже что-то понял про меня и специально давил на жалость. Не пытался ни покорить, ни обольстить, но добился очень правильной реакции в отношениях двоих — сопереживания, когда уже было трудно скрыть свои чувства к нему. Этой ночью в отель я не вернулась... Не могу сказать, что мне было страшно, когда мы поехали в его квартиру на Арбате. Но, безусловно, я волновалась и прекрасно понимала, что эта ночь может быть единственной.

По словам Виталины, развитие их отношений спровоцировало одиночество актера: хотя Джигарханян был женат на Татьяне Власовой, его жена постоянно проживала в Америке.

- Спасало то, что не тешила себя иллюзиями. Я признавала, что полюбила женатого человека. Впрочем, не думаю, что если бы Джигарханян был счастлив в браке или жена хотя бы постоянно жила с ним рядом, а не на другом континенте, наши отношения зашли бы так далеко. Возможно, он на какое-то время и увлекся бы мной — и все.

Артистка уверяет, что Армен Борисович стал ее первым и единственным мужчиной.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Виталина не исключает, что бывший муж еще может вернуться к ней или, по крайней мере, попросить ее помощи.

- Он все равно позвонит и скажет: «Ты мне нужна». Так будет, я уверена, - говорит Виталина.

Напомним, суд официально развел Армена Джигарханяна и Виталину Цымбалюк-Романовскую 27 ноября 2017 года. Украинская пианистка, ставшая обладательницей трех квартир, ранее принадлежавших Народному артисту, и присвоившая значительную часть его сбережений, уже строит планы на будущую жизнь без 82-летнего мужа.

- Я действительно верю, что в сорок лет все только начинается. Мой поезд отправляется в новую интересную жизнь. Я уеду одна. А он снова останется там, на перроне, - говорит пианистка.