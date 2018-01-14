2018-01-14T15:58:29+03:00
Звезды

«Тима, намажь мне спинку!»: Ольга Бузова отдыхает с Тимуром Батрутдиновым на яхте в Таиланде

Видео с якобы новым возлюбленным звезда опубликовала сразу же после новости о женитьбе бывшего мужа
Ольга АНТОНОВА
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Ольга Бузова всячески старается показать, что у нее новый романОльга Бузова всячески старается показать, что у нее новый романФото: Евгения ГУСЕВА
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Однажды Ольгу Бузову хотели вывести из роли антрепризы «Мужчины нарасхват», поскольку зрители жаловались на то, что звезда «Дом-2» при прочих ее неоспариваемых талантах все-таки актриса не очень. В актерских достоинствах звезды усомнились и поклонники в новом видео, которое певица опубликовала со своего отдыха в Таиланде. Ну не убедительно, что хотя Бузова и отдыхает тет-а-тет с резидентом Сomedy club Тимуром Батрутдиновым на яхте, у них может быть роман. Скорее, заподозрили фолловеры аккаунта звезды, Бузова и на каникулах организовала «горячий» контент, чтобы поклонники не забывали певицу пока она загорает и приходит в себя у моря. А быть может, видео кокетства с участником шоу «Холостяк» Бузова опубликовала, чтобы позлить бывшего мужа, который на прошлый недели снова женился?!

Так а что же на видео? На записи Тимур говорит, что у него нет романа с Ольгой, в этот момент сама Бузова появляется в кадре и просит его "намазать спинку". "Да, дорогая, конечно", – отвечает Батрутдинов, целует звезде "Дома-2" руку и убегает, скорее всего за кремом.

Оставшись одна Ольга демонстрирует новый купальник, загадочно улыбается в камеру, после чего кричит: "Быстрее". Издалека слышится: "Ага".

buzova86buzova86
Конечно, неправда, дорогой @timurbatrutdinov Все, как ты скажешь #Repost @timurbatrutdinov Это всё неправда!) @buzova86
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Поклонникам звезд ТНТ очень понравился ролик.

"Было-бы здорово если-бы вы с Олей были в месте", "Батруха, это твой шанс может эта твоя вторая половинка", "Ну наконец нашла достойного", "Хорошая была бы пара, смотритесь вместе отлично и думаю, подходить друг другу", – заявили фанаты Бузовой и Батрутдинова (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

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