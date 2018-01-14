Ушла в отрыв: Ольга Бузова в Таиланде выкладывает пьяные ролики в story и танцует с Элджеем

14 Янв. 2018 2018-01-14T17:27:44+03:00

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Тот, кто изобретет приложение для инстаграма, определяющее степень алкогольного опьянения владельца и автоматически блокирующего его аккаунт станет миллионером. А пока на утро сотни тысяч гуляк быстро зачищают компрометирующие видео прежде чем их увидят их работодатели и родители.

Так же поступила и Ольга Бузова, которая после двух лет непрерывной работы, ушла в отрыв на отдыхе в Таиланде. Старый Новый год звезда ТНТ встречала в компании других звезд телеканала и популярного ныне исполнителя песни «Розовое вино» Элджея. Пара настолько хорошо оценила коктейли местных баров, что ушла в отрыв. Ночью в инстаграме ведущей Дом-2 пьяным танцам и веселым признаниям на камеру не было конца. Однако, уже рано утром, все компрометирующее видео чудесным образом исчезли из ленты story. Как говорится, не заинстраграмил, считай, не был. Видимо, если удалил, то все это вам приснилось.

Однако, подписчики все же оставили под другими постами звезды ироничные комментарии из серии «неплохо отдыхаете в Тае, Ольга. Но все-таки здоровье берегите! Оно у вас одно».

buzova86 Связь @sayonaraboy #дададаякрасивая Ты крут )

А тем временем, в Москве подтвердилась информация о том, что новая жена Дмитрия Тарасова действительно ждет ребенка. Журналисты засекли модель во время визита в медклинику, где она проходила плановое УЗИ.

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Однажды Ольгу Бузову хотели вывести из роли антрепризы «Мужчины нарасхват», поскольку зрители жаловались на то, что звезда «Дом-2» при прочих ее неоспариваемых талантах все-таки актриса не очень. В актерских достоинствах звезды усомнились и поклонники в новом видео, которое певица опубликовала со своего отдыха в Таиланде. Ну не убедительно, что хотя Бузова и отдыхает тет-а-тет с резидентом Сomedy club Тимуром Батрутдиновым на яхте, у них может быть роман. Скорее, заподозрили фолловеры аккаунта звезды, Бузова и на каникулах организовала «горячий» контент, чтобы поклонники не забывали певицу пока она загорает и приходит в себя у моря. А быть может, видео кокетства с участником шоу «Холостяк» Бузова опубликовала, чтобы позлить бывшего мужа, который на прошлый недели снова женился?! (подробности)