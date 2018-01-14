Рената Литвинова отпраздновала день рождения с Земфирой в дорогом ресторане Москвы

14 Янв. 2018 2018-01-14T17:10:39+03:00

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Как шутят поклонники таланта Ренаты Литвиновой, актриса явно спит в холодильнике иначе как объяснить тот факт, что в свои 51 год она выглядит всего на 30. В Париже, где учится сейчас ее дочь, многие принимают маму и наследницу за подруг или сестер. И действительно, актриса МХТ и режиссер многих известных фильмов накануне отпраздновала свое 51 день рождения и основное поздравление на ее личный праздник звучало так: становишь еще более прекраснее. Хотя, судя по фото, которое появились после именин в сети, Рената и сейчас блистает. Для празднования дня рождения Литвинова арендовала ресторан на Красном октябре с прекрасным видом на Москва-реку, но пригласила на праздник только самых близких друзей.

Среди гостей были ее дочь Ульяна, близкая подруга Земфира, режиссер Константин Богомолов, актриса Софья Эрнст, Ульяна Сергеенко и ее близкий друг Фрол Буримский. Последний, кстати, и опубликовал видео на котором именниница танцует под лиричную мелодию. Пела на празднике и Земфира, ведь для Литвиновой- это лучший подарок.

renatalitvinovaofficiall Вчера) мы с Константином - любителем селфи) #zemfira @konbog75 @ulianadobrovskaya

Некоторых близких друзей Ренаты, правда, на празднике не оказалось: например, Светлана Бондарчук сейчас отдыхает на Бали и не смогла лично поздравить подругу.

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⁃ Как вы знаете, Земфира — мой пожизненный соратник, не побоюсь этой характеристики, прижизненный гений, теперь наш «список» пополнил и Георгий. Я, кстати, его принципиально называю не Гошей, а Георгием. Мне так нравится не сокращать его имя, а именно хранить в оригинале. Если вкратце, это друзья и даже больше. В любых проектах мы будем вместе. Это профессионалы, истовые работники, честные и искренние люди — мы через многое прошли, особенно с Земфирой. Еще к нам присоединилась Софья Павловна Эрнст — такой же верный друг и трудоголик — актриса моих проектов, альтер эго и вечный мотиватор. «Что уж тут скрывать или молчать (здесь цитирую Чехова), я люблю их». (подробности)