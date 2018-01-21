В России стало больше врачей-реаниматологов и онкологов

21 Янв. 2018 2018-01-21T12:19:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Проблема дефицита врачей определенных специальностей в нашей стране стоит давно, и Минздрав совместно с другими ведомствами принимает системные и комплексные меры для ее решения, отмечают аналитики в сфере здравоохранения. На днях стали известные последние данные: как обстоит ситуация с медицинскими кадрами в России, и как оценивают качество и доступность медпомощи сами пациенты.

В целом, согласно официальным данным, удалось добиться увеличения численности врачей на 0,2% (по сравнению с 2015 годом). При этом обеспеченность населения медработниками выросла с 37,1 на 10 тысяч человек в 2015 году до 37,2 на 10 тысяч в 2016 году. Особенно важно, что благодаря прицельным мерам соцподдержки , которые применяли регионы, стало расти количество медицинских специалистов самых дефицитных специальностей, подчеркивают эксперты. В том числе прибавилось врачей по таким специальностям, как «Анестезиология-реаниматология» (+2,5%), «Онкология» (+3,7%), «Рентгенология» (+2%), «Патологическая анатомия» (+1,5%).

ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Несмотря на принимаемые меры, пока не удается решить проблемы дефицита специалистов со средним медицинским образованием, а также сохраняется ощутимый дефицит врачей-фтизиатров, врачей-психиатров и врачей первичного звена. Кроме того, наблюдается дефицит специалистов здравоохранения в сельских медицинских организациях.

Для восполнения нехватки медработников в сельской местности с 2012 года запущена и постоянно расширяется программа «Земский доктор», которая является эффективным механизмом обеспечения населения медицинской помощью, отмечают эксперты. Напомним, участники этой программы получают выплату в размере 1 млн рублей при переезде на работу в сельские населенные пункты. В 2016 году предельный возраст участников программы увеличен до 50 лет, виды населенных пунктов дополнены поселками городского типа, повышен уровень софинансирования фондом обязательного медицинского страхования до 60%, что позволило привлечь для работы в сельской местности по всей стране 1 421 врача.

В целом за время реализации программы в ней приняло участие более 26 тыс. человек, из них в 2017 году (по данным на 1 ноября) 2 389 человек, или 49 % от запланированного объема. Программа продолжится в 2018 году в рамках новой нормативно-правовой базы, разработанной с учетом опыта ее реализации и поступивших предложений. В числе новшеств - территориальное распространение программы на города с населением до 50 тыс. человек и включение в программу фельдшеров.

НАГРУЗКА НА ВРАЧЕЙ СНИЖАЕТСЯ

Еще одна широко обсуждаемая тема — высокая нагрузка медработников, необходимость совместительства, то есть работы на несколько ставок. В этом вопросе за последние годы четко отмечается улучшение: за период с 2014 по 2016 годы коэффициент совместительства у медиков снизился в среднем с 1,46 до 1,4.

Вместе с тем, как показывает социологический опрос, проведенный Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, улучшение доступности фельдшерской и первичной врачебной помощи (участкового врача, врача общей практики) отмечают 40,76% горожан и 46,72% сельских жителей. То есть позитивную динамику видит каждый второй обратившийся за первичной медпомощью. Не заметили никаких изменений в системе здравоохранения приблизительно одинаковое количество людей в городе и селе, в среднем - 29,55%.

Упрощение возможности попасть на прием к врачу-специалисту (кардиологу, лору, гинекологу и т.д.) отметили более 30% горожан и около 40% жителей села. Не заметили позитивных изменений около 40%. в то же время довольно много опрошенных затруднились с ответом, поскольку такой вид помощи востребован относительно менее часто, чем обращение к участковым врачам.

БЕСПЛАТНО ПОПАСТЬ НА ПЛАНОВЫЕ ОПЕРАЦИИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ СТАЛО ЛЕГЧЕ

Улучшения в качестве и доступности оказания профилактической помощи, в которую входят в первую очередь профосмотры и диспансеризация, высоко оценили как городские, таки сельские жители: в среднем 48,2%, то есть два человека из трех, отмечают повышение уровня профилактики. При этом количество жителей сельской местности, не заметивших никаких позитивных изменений, на 9,49% больше, чем горожан. Затруднились с ответом 31,26% горожан и 31,26% жителей села.

Изменения к лучшему в возможности получения направления на стационарное лечение за последние 3 - 5 лет отмечают в среднем около трети респондентов: 33,84% горожан и 35,31% сельских жителей. Однако, каждый четвертый-пятый горожанин не видит позитивных изменений в возможности получения направления в стационар - 22,9% респондентов, а в селе почти каждый третий - 35,1%. Причем, если среди горожан 43,25% затруднились с ответом (это те, кому в указанный период данный вид помощи был не нужен), то среди сельских жителей не смогли ответить на 13,65% людей меньше, то есть в стационарном лечении на селе нуждалось большее количество пациентов. Эти показатели отражают общую картину, в соответствии с которой за прошедший год стационарную медицинскую помощь получило на 11,73% больше горожан, чем сельских жителей.

В работе и доступности скорой помощи 43,51% горожан отметили позитивные изменения и 18,28% ответили, что не заметили улучшений. В селах ситуация другая: затруднились с ответом на 9,54% респондентов меньше, чем в городе – 28,66%; из остальных каждый второй видит позитивные улучшения в доступности и работе «Скорой»: 39,7% отмечают, что изменения есть, и 31,63% улучшений не наблюдали.

ИТОГО

Сегодня повышение качества медпомощи, в том числе, путем устранения дефицита медицинских кадров, особенно оказывающих первичную медико-санитарную помощь, является приоритетным направлением государственной политики, отмечают эксперты. Последние данные позволяют сделать вывод о том, что даже в условиях непростой социально-экономической ситуации системе здравоохранения удается добиваться изменений.